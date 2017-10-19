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Заборона оформлення кредиту
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Чет 27 вер, 2018 21:04
Вітання, панове. Цікавить таке питання: чи можу я якимось чином заборонити оформлення кредитів на своє ім'я на випадок втрати особистих документів(паспорт/іпн і т.д)
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ravenfromthepit
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