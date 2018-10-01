"Бюджет бідності": Тимошенко розкритикувала...

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EKO написав:Обещание продать даже НЕ Рошен - весь свой бизнес, кроме пятого канала не будем вспоминать? Открытие своего офшора 29 августа 2014 года, именно в те самые часы, когда расстреливали колонну под Иловайском? Сдача Дебальцево в Минске? Сокрытие информации о том, что территория Донецкого аэропорта по Минскому сговору и тайным приложениям с картами к нему, по которым его территория отошла к коллаборантам-оккупантам? Вранье про невозможность продать корпоративные права Липецкой фабрики?
прошу прощения, я сразу не прочитал абзац. думал тут реально дискуссия о кандидатах, а тут просто ссут посетителям форума в глаза, еще похлеще, чем тимошенко о ликвидации-неликвидации Нафтогаза.
0mage0 написав:Що означає кинути людей з депозитами?
Девальвувати гривню в 3 рази та ліквідувати більше 100 банків. Потім підвищити мінімалку в 3 рази і зробити вигляд що та девальвація потрібна була для вирівнювання торгового балансу. А така девальвація була потрібна для того щоб кинути людей з гривнею на рахунках та на руках, а ліквідація банків необхідна була щоб кинути людей з валютою на рахунках. А платіжний баланс, як був в ж..пі так там і залишився.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua написав:Девальвувати гривню в 3 рази та ліквідувати більше 100 банків. Потім підвищити мінімалку в 3 рази і зробити вигляд що та девальвація потрібна була для вирівнювання торгового балансу. А така девальвація була потрібна для того щоб кинути людей з гривнею на рахунках та на руках, а ліквідація банків необхідна була щоб кинути людей з валютою на рахунках. А платіжний баланс, як був в ж..пі так там і залишився.
Рубль девальвував вдвічі, як російській, так і білоруській, по такій же схемі?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
galex написав:так Тимошенко и премьерствовала всего 2 года. тогда еще и игралась с курсом - сначала сделали 4,5 а потом до 9 с откатом назад на 8 - вполне впечатляющий результат
С 5 до 8 понять можно. С 8 до 26 - это кидалово населения. Тимошенко вместе с Ющенко не завалили банковскую систему. И люди не пострадали.
galex написав:что касается банков, то основное воровство как раз и происходило до 2014 года. когда начали проверять финансовое состояние как следует, оказалось что часть безнадежно неплатежеспособны. причем новое правительство не то что не прокинуло людей, а даже выплатило средства тем, кому по большому счету возможно их платить не следовало. Люди приходили положить деньги в банк, но им тут же предлагали положить деньги в некие инвестиционные "Рога и копыта" и получить больший процент. А то что внизу в договоре мелким шрифтом было написано что "Рога и копыта" не обеспечиваются Фондом Гарантирования, люди предпочли не увидеть. Тем не менее, многим все равно выплачивали эти деньги.
В период с 2014 по 2018 год из банков, которые впоследствии ликвидировали, их владельцы вывели миллиарды гривен. И это было сделано под присмотром кураторов НБУ, в том числе договора с фирмами "Рога и копыта", которые заключались в банковских учреждениях. Страна потеряла треть ВВП.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
И того: С новым бюджетом Украина входит в десятку самых бедных стран. Какие у кого должны быть перспективы, и как стоит относиться к нашим согражданам, что вынуждены бежать в поисках лучшей жизни?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
20 сентября главный коммерческий директор НАК “Нафтогаз Украины” Юрий Витренко со счетов Ощадбанка отправил на счет жены Ирины Шафрановой-Витренко в Лихтенштейне 1 млн 900 тыс. евро и 2 млн 900 тыс. долларов США. Об этом Зеркалу недели стало известно из источников в банке.
Эта сумма, как утверждает источник, оправдана декларацией Юрия Витренко и покрывается бонусной выплатой, полученной менеджером НАК “Нафтогаз Украины”, в частности за выигранные в Стокгольме суды у “Газпрома” по контрактам купли-продажи и транзиту российского газа через территорию Украины.
Глава правления НАК Андрей Коболев получил 207 млн грн. Полученные на счет в “Ощаде” гривны Коболев решил потратить на покупку долларов США, и отправил их в Соединенные Штаты Америки, указав причину: помощь матери.
Напомним, 25 сентября в ходе пресс-конференции в “Нафтогазе” Витренко отказался уточнять, сколько лично он получил премии и какие суммы получены в основном менеджментом компании, сославшись на корпоративную этику и необязательность оглашать такие данные публично.
Ранее сообщалось, что наблюдательный совет “Нафтогаза” проголосовал за выплату бонусов правлению компании за победу в Стокгольмском арбитраже над российским монополистом “Газпромом”. Размер бонусов составляет 1% от суммы выигрыша, которая, в свою очередь, формально составила 46,3 млн долл. (до уплаты налогов).
Глава правления “Нафтогаза” Андрей Коболев также отказался называть суммы бонусов и их получателей по запросу народного депутата Сергея Власенко (ВО “Батьківщина”). В результате Коболева привлекли к ответственности в судебном порядке за неполный ответ на депутатский запрос.
В связи с этим суд признал Коболева виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 188-19 (невыполнение законных требований депутата) Кодекса об административных правонарушениях, и наложил на него штраф в пользу государства в размере 1700 грн. Также суд постановил взыскать с Коболева судебный сбор в размере 352 грн.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Faceless написав:Хоч би й перша її цитата у самій новині - "цей бюджет залишає валовий внутрішній продукт країни практично нижче плінтуса", "Якщо порівняти валовий внутрішній дохід на душу населення, який запропонований цим бюджетом...".
Згоден, сформульовано неідеально, але загальний сенс зрозумілий: у 2019 році навіть не планується досягти рівня 2013 року.