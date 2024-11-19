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В Україні зріс рівень крайньої
бідності, — думка експерта

В Україні зріс рівень крайньої бідності, — думка експерта
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 14:14

В Україні зріс рівень крайньої бідності, — думка експерта

Пропонуємо до обговорення:
У 2023-му році кількість людей, які мали доходи на рівні прожиткового мінімуму становила близько 9% від усього населення, що у сім разів більше, ніж показники 2021-го.

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В Україні зріс рівень крайньої бідності, — думка експерта
R2
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 14:14

Що ви таке пишите, а як же бобина тисяча? :)
salvydas
 
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