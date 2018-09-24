"Бюджет бідності": Тимошенко розкритикувала...

Додано: Сер 03 жов, 2018 15:01

Faceless написав: ruvex написав: "В той мере, в которой это было сделано с 2014 года..." "В той мере, в которой это было сделано с 2014 года..."

Одновременно "в той мере", в которой была ситуация в 2014, не было никогда за всю историю страны, экономический и политический кризис одновременно с аннексией одних территорий и боевыми действиями на других, и оттоком капитала всех приближенных к предыдущей власти. В это не нужно верить, это факт. Считать, что то никак не могло отразится на всех отраслях, в том числе и БС, просто глупо. Одновременно "в той мере", в которой была ситуация в 2014, не было никогда за всю историю страны, экономический и политический кризис одновременно с аннексией одних территорий и боевыми действиями на других, и оттоком капитала всех приближенных к предыдущей власти. В это не нужно верить, это факт. Считать, что то никак не могло отразится на всех отраслях, в том числе и БС, просто глупо.

Faceless написав: Сам по себе налог на фоне прочих факторов практически не оказал никакого негативного влияния. И его величина - эквивалентная налогообложению любых других доходов - тоже вполне оправдана. Несмотря на налог и на упавшие депоставки, последние годы в БС наблюдается прирост вкладов, как в гривне так и в валюте. Сам по себе налог на фоне прочих факторов практически не оказал никакого негативного влияния. И его величина - эквивалентная налогообложению любых других доходов - тоже вполне оправдана. Несмотря на налог и на упавшие депоставки, последние годы в БС наблюдается прирост вкладов, как в гривне так и в валюте.

Согласен, что подобный факт нельзя отрицать. Он сам по себе невероятно глобально влияет на общее положение в стране. Но не стоит считать оккупацию, которая официально была утверждена только не так давно, причиной и необходимостью в тот момент проводить зачистку банковской системы.Вот это действительно глупо, раз уж даем оценку подобными критериями.Он оказал и оказывает влияние, которое не стоит приуменьшать, это еще один налог, который наравне со всеми не упомянутыми другими бьет по платежеспособности населения и их социальному статусу, не по миллионерам, а по простым людям. Среднестатистический депозит пенсионера на 10т за год при ставке 16% даст 312 грн налога, которые пенсионер мог использовать на ту же коммуналку. Данная сумма в некоторой степени сравнения может потягаться даже с суммой последнего повышения пенсий от 1 до 61 грн.И пока идет наше обсуждение, риторика, продолжает свое триумфальное шествие.