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Оцінка будівлі дому

Оцінка будівлі дому
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Розділ для авторських текстів еспертів різних галузей економіки, фінансів, нерухомості та інше
Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 20:08

Оцінка будівлі дому

Купила землю хочу будуватися загальна площа будинку 133м2 як маю по рахувати скільки би мене коштовали би ця будівля
Буба
 
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З нами з: 01.10.18
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