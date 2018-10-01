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Оцінка будівлі дому
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Розділ для авторських текстів еспертів різних галузей економіки, фінансів, нерухомості та інше
Додано: Пон 01 жов, 2018 20:08
Купила землю хочу будуватися загальна площа будинку 133м2 як маю по рахувати скільки би мене коштовали би ця будівля
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Буба
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