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Заробітчани проміняли
Польщу на Чехію і Німеччину

Заробітчани проміняли Польщу на Чехію і Німеччину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 14:49

Заробітчани проміняли Польщу на Чехію і Німеччину

Пропонуємо до обговорення:
Дефіцит робочої сили в Польщі дедалі загострюється. Українські заробітчани більше не рвуться в цю країну, а задивляються на інші.

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Количество белорусов, работающих в Польше увеличилось в 25 раз за пять лет. Да и россияне из Кенигсберга подтягиваются на работы в Гданьск
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