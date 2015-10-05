Форуми / Все про гроші: інші

фінансові ринки та послуги / Інше/Різне/Цікаве / Психологія та саморозвиток Психологія та саморозвиток + Додати

тему Відповісти

на тему Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.

#<1 ... 870871872873 Додано: Сер 10 гру, 2025 10:21 Формально-логическое мышление — не синоним формальной логики. Это хорошо показал американский психолог Р. Уэйсон. Он изготовил четыре карточки: на лицевой стороне одной из них была написана буква Е, на оборотной — цифра 3, на другой — соответственно К и 5, на третьей — 4 и У, на четвертой — 7 и Л.



Карточки раскладывали перед испытуемыми лицевой стороной Е — К — 4 — 7 к давали следующую инструкцию: «Каждая из этих карточек имеет на одной стороне букву, на другой — число. Правило таково: если на одной стороне карточки стоит гласная, то на другой должно быть четное число. Скажите, какие карточки нужно перевернуть, чтобы проверить, соблюдается ли это правило. Перевертывайте только те карточки, которые могут нарушить правило».

Все испытуемые, даже профессиональные логики, испытывали трудности с решением этой задачи; большинство называли Е к 4 или только Е.



Между тем правильный ответ — Е и 7. Верно, что всякое нечетное число на оборотной стороне Е будет нарушением правила. Но большинство испытуемых не уловили того, что нарушением будет также любая гласная на обороте 7. Карточки К и 4 переворачивать не нужно, так как правило гласит: если на одной стороне карточки стоит гласная ... (а не: если на одной стороне карточки стоит четное число...).



Та же самая задача была сформулирована иначе. Испытуемых просили вообразить, что они работают на почте, сортируют письма и должны проверить, не нарушено ли следующее правило: если письмо запечатано, на нем должна быть десятицентовая марка.



Перед испытуемым были разложены четыре конверта: задняя сторона запечатанного конверта; задняя сторона незапечатанного конверта; лицевая сторона конверта с адресом и десятицентовой маркой; лицевая сторона конверта с адресом с восьмицентовой маркой. Нужно было перевернуть только те конверты, которые, возможно, нарушают правило. В этой конкретной ситуации подавляющее большинство испытуемых безошибочно выбрали первый и четвертый конверты.





Таким образом, поняв содержание задачи, испытуемые применили к ее решению ту самую способность к формальному мышлению, которая, казалось, отсутствовала у них в абстрактных условиях с числами и буквами. Это значит, что логические задачи не могут служить достаточно надежными показателями умственного развития индивида, если они сформулированы без учета условий его жизни и характера деятельности



Это важно не только для психодиагностики, но и для работы с трудными подростками. При обычно используемых измерениях, будь то интеллектуальный тест или школьная отметка, уровень умственного развития юных правонарушителей большей частью оказывается значительно ниже среднего.



В то же время в собственной среде, при решении своих жизненных задач такие ребята нередко проявляют незаурядную смекалку и находчивость, подобно тому как мальчик из африканских джунглей кажется неспособным к решению абстрактных тестовых задач, но отлично справляется с не менее сложными задачами, которые ставит перед ним его естественное окружение.



Это может свидетельствовать как о развитии практического интеллекта за счет теоретического и в ущерб ему (в зависимости от различий в характере обучения), так и о связи интеллекта с общей направленностью личности. Как бы то ни было, обобщающее суждение об интеллекте подростка (юноши), основанное только на средних показателях, без учета его специфической жизненной ситуации и интересов, односторонне и может оказаться ошибочным (Д. Элкинд, 1975).



кстати имел дело с человеком с очень бедной речью (каждое 3е слово мат), алогичностью, постоянными перепадами настроения, низкими знаниями в любой области кроме автомобилей. Но в этой области он оказался успешен, построили бизнес и т.д. Было впечатление что пустая чаша (он не забивал голову ничем кроме своего бизнеса) это его единственный ресурс. Человек крайне неприятный и невыносимый. Мог пригласить кого то в ресторан, а в конце сказать "платим счёт пополам", хотя тот кого он пригласил символически взял один бокал пива (~10% от общего счёта). Скандальный и конфликтный, спорить с ним было бесполезно. Либо соглашайся, либо уходи. кстати имел дело с человеком с очень бедной речью (каждое 3е слово мат), алогичностью, постоянными перепадами настроения, низкими знаниями в любой области кроме автомобилей. Но в этой области он оказался успешен, построили бизнес и т.д. Было впечатление что пустая чаша (он не забивал голову ничем кроме своего бизнеса) это его единственный ресурс. Человек крайне неприятный и невыносимый. Мог пригласить кого то в ресторан, а в конце сказать "платим счёт пополам", хотя тот кого он пригласил символически взял один бокал пива (~10% от общего счёта). Скандальный и конфликтный, спорить с ним было бесполезно. Либо соглашайся, либо уходи. Wirująświatła

Повідомлень: 31075 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2529 раз. Подякували: 3514 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 гру, 2025 20:58 «Любовь к воображаемым предметам и легкость, с которой я заполнял ими свой внутренний мир, окончательно отвратили меня от всего окружающего и определили мою склонность к одиночеству, оставшуюся у меня с этих пор навсегда»,— вспоминает Руссо (Руссо Ж.-Ж. Исповедь//Избр. соч)

«Самым реальным в моей жизни были мечты, мечты, исполненные трепетного страха (они посещали меня часто, слишком часто для моего возраста), мечты о нежности, мечты-упования, и очень рано... явились мечты о славе, героической и литературной...» (Роллан Р. Воспоминания юности)

Между десятью и двадцатью годами я жил в состоянии перманентного безумия; часто я был настолько далеко, что с теми, кто стоял или шел рядом со мною, оставалась одна бесчувственная оболочка ... Это держало меня в состоянии чрезвычайного напряжения, которое терзало и возбуждало меня и которое окружающие находили непостижимым. Моими преобладающими чувствами были удивление и отчаяние: удивление тем, что я видел, воспринимал и чувствовал, и отчаяние из-за невозможности передать и выразить это.

Якоб Вассерман. Автобиография.

Wirująświatła

Повідомлень: 31075 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2529 раз. Подякували: 3514 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 гру, 2025 23:44 Американские ученые Г. Леман (1953) и У. Деннис (1956), изучив жизненный путь многих выдающихся ученых, художников и мыслителей за несколько столетий, нашли, что наиболее продуктивным периодом их жизни был возраст от 20 до 40 лет, со значительными вариациями по профессии. На основе этих и других данных принято считать, что у математиков пик творчества активности приходится на 23 года, у химиков — на 29—30 лет, у физиков — на 32—33 года, у астрономов — на 40—44 года и т. д.



. Я. А. Пономарев считает, что пик интеллектуального развития достигается уже в 12 лет, но его нельзя смешивать с кульминацией творческой продуктивности, которая наступает много позже, так как высокая продуктивность невозможна без большого багажа знаний, жизненного опыта, целеустремленности и ряда других качеств, которыми еще не обладает подросток. Другие авторы склонны полагать, что пик творческих потенций, как и пик интеллектуального развития, наступает позже. Вероятно, на этот вопрос и не может быть общего ответа, ибо творческие способности человека, как и его интеллект, нельзя рассматривать изолированно от содержания деятельности, которая существенно изменяется с возрастом.



Творческий потенциал личности не сводится к качеству ее интеллекта.

Важнейший интеллектуальный компонент творчества — преобладание так называемого дивергентного мышления, которое предполагает, что на один и тот же вопрос может быть множество одинаково правильных и равноправных ответов (в отличие от конвергентного мышления, ориентирующегося на однозначное решение, снимающее проблему как таковую).





Американские психологи М. Парлоф, Л. Датта и др. (1968) сравнивали личностные свойства групп творческих людей — взрослых и юношей (их творческий потенциал измерялся посредством анализа продуктов деятельности и экспертных оценок) друг с другом и с менее творческими людьми.



Оказалось, что более творческие люди, независимо от возраста и направленности интересов, отличались от остальных развитым чувством индивидуальности, наличием спонтанных реакций, стремлением опираться на собственные силы, эмоциональной подвижностью, желанием работать самостоятельно и — одновременно — уверенностью в себе, уравновешенностью и напористостью.



Возрастных различий по этим качествам ученые не нашли. Зато такие различия обнаружились в наборе качеств, который психологи условно назвали «дисциплинированной эффективностью», включив сюда самоконтроль, потребность в достижении и чувство благополучия.



Творческая активность предполагает, с одной стороны, умение освободиться из-под власти обыденных представлений и запретов (часто неосознаваемых), искать новые ассоциации и непроторенные пути, а с другой — развитый самоконтроль, организованность, умение себя дисциплинировать.



Положение юноши и взрослого в этом отношении различно. Юность психологически более подвижна и склонна к увлечениям. Чтобы стать творчески продуктивным, юноша нуждается в большей интеллектуальной дисциплине и собранности, отличаясь этим от своих импульсивных, разбросанных сверстников.



Напротив, взрослый, сложившийся человек невольно тяготеет к привычному, устойчивому, хорошо знакомому; творческое начало проявляется у него поэтому в меньшей скованности организационными рамками, в способности к спонтанным, неожиданным даже для самого себя поступкам и ассоциациям.



Кроме того, взрослый человек, уже доказавший свой творческий потенциал, имеет объективно больше возможностей варьировать свое поведение, чем юноша-старшеклассник, от которого требуют прежде всего усвоения программного материала, воспринимая всякую эксцентричность и неожиданность с его стороны как вызов Wirująświatła

Повідомлень: 31075 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2529 раз. Подякували: 3514 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 гру, 2025 01:08 Re: Психологія та саморозвиток Господар Вельзевула написав:

Пан Бандерлог! Я вас умоляю. Ладно бы прочитать такое от какого-то лишенца.Но вы



"Це також буде основою для фіксації аномалій із самовільним залишенням частини — для того, щоб мати інструменти та підхід, який ґрунтується на даних, щоб попереджувати або запобігати усім цим крокам щодо СЗЧ", - резюмував Берестовий. " Пан Бандерлог! Я вас умоляю. Ладно бы прочитать такое от какого-то лишенца.Но вы"Це також буде основою для фіксації аномалій із самовільним залишенням частини — для того, щоб мати інструменти та підхід, який ґрунтується на даних, щоб попереджувати або запобігати усім цим крокам щодо СЗЧ", - резюмував Берестовий. "

Напишу тут, бо там потєряється.

Діло не в тім що Ви самі придумали ту альтернативну реальність, а в тім що дозволяєте лохотронщикам її для вас малювати. Ви як вовк з червоними флажками. Тільки вовки примітивні, ви ж вимальовуєте цілісну картину. Держава це не чарівна машина де нажмеш на кнопку отримаєш результат.

І ресурс державного механізму не безграничний. Кожне коліщатко повинне прокрутитись.

Ну як ви це собі уявляєте? В міліції загорається лампочка , що в їх районі обявився сзчшник, Господар Вельзевулла? Обявляється полундра і вилітає безліч бобиків та міциклети з кулеметами? А потім на бобику з мигалками так ж і везуть прямо на передок? Всі мають свою ціну, і попри потужність держави, ганятись за кожним сзчшником вона не може. Ладно б Ви пішли зі зброєю. Чи стрельнули в когось...а так це не має смислу. Ваша цінність не набагато відрізняється від цінності случайного прохожого.

До того ж диявол ховається в мєлочах. Знаєте звідки система знає телефони ? їх пишуть самі бійці в анкетах, як і адресу, номер паспорта, код, дані на близьких.

Чи можно по іншому зібрати дані? Так як в банку? Можно.

Но це треба саджати на цю задачу обізянок Напишу тут, бо там потєряється.Діло не в тім що Ви самі придумали ту альтернативну реальність, а в тім що дозволяєте лохотронщикам її для вас малювати. Ви як вовк з червоними флажками. Тільки вовки примітивні, ви ж вимальовуєте цілісну картину. Держава це не чарівна машина де нажмеш на кнопку отримаєш результат.І ресурс державного механізму не безграничний. Кожне коліщатко повинне прокрутитись.Ну як ви це собі уявляєте? В міліції загорається лампочка , що в їх районі обявився сзчшник, Господар Вельзевулла? Обявляється полундра і вилітає безліч бобиків та міциклети з кулеметами? А потім на бобику з мигалками так ж і везуть прямо на передок? Всі мають свою ціну, і попри потужність держави, ганятись за кожним сзчшником вона не може. Ладно б Ви пішли зі зброєю. Чи стрельнули в когось...а так це не має смислу. Ваша цінність не набагато відрізняється від цінності случайного прохожого.До того ж диявол ховається в мєлочах. Знаєте звідки система знає телефони ?їх пишуть самі бійці в анкетах, як і адресу, номер паспорта, код, дані на близьких.Чи можно по іншому зібрати дані? Так як в банку? Можно.Но це треба саджати на цю задачу обізянок Banderlog

Повідомлень: 4171 З нами з: 24.06.14 Подякував: 121 раз. Подякували: 110 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 870871872873 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Психологія грошей: з чого все починається.

pensionerija » Пон 05 жов, 2015 21:06 2 12676

pensionerija Чет 29 жов, 2015 19:34