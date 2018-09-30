На кінець 2017-го українські компанії влили в акціонерний капітал іноземних компаній 6,3 мільярда доларів.
Дивися повний текст Україна підкорює зовнішні ринки: експерти пояснили успіх.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 07 жов, 2018 17:49
Україна підкорює зовнішні ринки: експерти пояснили успіх
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна підкорює зовнішні ринки: експерти пояснили успіх.
Додано: Нед 07 жов, 2018 17:49
Походу это более чем вдвое превышает обьем иностранных инвестицей в украинскую экономику....
Додано: Нед 07 жов, 2018 18:08
antikkristall
забавно другое - почему они не инвестируют в Украину?
выдоили и вывели - это понятно. Почему не инвестировать в свою страну?
РОШЕН
ФУФЛО
|