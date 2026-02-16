|
|
|
Експерт пояснив, чому Україна продає електрику при дефіциті
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 12 бер, 2026 01:50
Пропонуємо до обговорення:
Відновлення обмеженого експорту електроенергії з України знову викликало хвилю дискусій у публічному просторі, однак вона часто ґрунтується на нерозумінні того, як працює енергосистема.
Дивися повний текст Експерт пояснив, чому Україна продає електрику при дефіциті
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100829
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 12 бер, 2026 01:50
Как обычно, заголовок к статье никак не относится. Эксперт, как КО, пояснил, что при профиците продавать хорошо и это происходит, когда этот профицит есть. Но так и не ответил почему продаёт при дефиците.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 6749
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 116 раз.
- Подякували: 828 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
11
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|