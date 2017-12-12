"Єврономери" протестують проти високих цін на паливо

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 16 жов, 2018 12:17
Цены растут по всему региону. И в Европе, и в России. Учитывая, что большая часть топлива в Укране импортируется, дудеть б..ляхерам надо не на улицах украинских городов, а под НПЗ в Литве (заодно и перезаедут), Беларуси и т.д. Может, тогда переработчики проникнутся сочувствием и начнут отпускать бенз по социальной цене. Можно подключить к мероприятию НБУ, чтобы социальный бенз закупать за социальный долар "па 8".
Додано: Вів 16 жов, 2018 12:59
Re: когда
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