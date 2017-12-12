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"Єврономери" протестують
проти високих цін на паливо

"Єврономери" протестують проти високих цін на паливо
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 12:17

Цены растут по всему региону. И в Европе, и в России. Учитывая, что большая часть топлива в Укране импортируется, дудеть б..ляхерам надо не на улицах украинских городов, а под НПЗ в Литве (заодно и перезаедут), Беларуси и т.д. Может, тогда переработчики проникнутся сочувствием и начнут отпускать бенз по социальной цене. Можно подключить к мероприятию НБУ, чтобы социальный бенз закупать за социальный долар "па 8".
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 12:59

Re: когда

  Gastarbaiter написав:переработчики проникнутся сочувствием и начнут отпускать бенз по социальной цене. Можно подключить к мероприятию НБУ, чтобы социальный бенз закупать за социальный долар "па 8".

По специальной цене для самой бедной страны в Европах.
sal
 
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