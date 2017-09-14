|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 08 гру, 2025 14:29
fler написав: Бетон написав:
Вы вообще способны на анализ причины и следствия?
Вы сейчас перечисляете инструменты (панелі, акуми, газові плити), но не отвечаете на базовый вопрос: откуда берётся сама електроенергія, яку ви хочете “диверсифікувати”?
А ви здатні зрозуміти, що моя пропозиція стосується пересічних, а питання "звідки береться е/е?" мені ніхто не задавав?
Бетон написав:
Тому питання ще раз: звідки візьмуться мегавати, які ви плануєте акумулювати?
Це питання не до мене, а до тих, хто приймає рішення по енергетиці. Чи це вам теж важко зрозуміти? Крім того, шось мені підказує, що якщо настане ситуація, коли мегавати не буде звідки брати, то війна з рф закінчиться у той же час.
Флер не тактик, а стратег:
- Миші станьте їжаками.
flyman
flyman
1
4
Додано: Пон 08 гру, 2025 14:30
sashaqbl написав: Water написав:
І шо, він сплатив за електрику по єдиному тарифу, або 1/2 вночі.
Чи ви вважаєте шо з кожним спожитим кіловатом пересічний вкрав у держави сім гривень два шаги?
Я вважаю, що з кожним спожитим кіловатом пересічний вкрав у сусідів кілька секунд зі світлом, тобто додав їм до відключення кілька сексунд. Якось так це працює...
О, а енергетики так не вважають, вони вважають якщо я спожив 0 кВт, то такого не може буть, потрібно нарахувать 172 кВт. Зараз веду переписку, цікаво яка буде відповіть.
І за яким тарифом ви готові спрачувать електрику, по 11.40 нормально?
Water
-
-
Повідомлень: 3636
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 245 раз.
Додано: Пон 08 гру, 2025 14:31
sashaqbl написав: ЛАД написав:
Вы сами привели хороший пример.
Для того, чтобы оказывать давление, не надо принимать в ЕС. Это успешно делается условиями предоставления займов, например.
Розом з тим, якщо будемо в ЄС - то буде більше фінансування. І більше засобів тиску.
Возможно, вы пропустили, я там писал о плане Маршалла. Вот что-то подобное надо Украине. Это даст достаточно засобів тиску.
Поймите меня правильно, я не против ЕС, за - обеими руками. Просто реально оцениваю ситуацию. И с нашей позиции, и со стороны ЕС.
Польша с Чехией, Словакией и кучей мелочи вступили в ЕС в 2004, когда мировая экономика была на подъёме, в Европе на радостях от развала Союза и конца холодной войны успешно продолжали снижать военные расходы. Так что были "лишние" деньги, которые можно было выделять для поддержки новых членов.
Сейчас у Европы куча проблем, в т.ч. связанных с необходимостью увеличения оборонных расходов, расходов на энергетику (в т.ч. из-за отказа от росс. поставок), демографических проблем и ещё всякого.
Так что вряд ли мы получим столько же денег, сколько давали (и дают до сих пор) Польше. А потребуется нам значительно больше, учитывая разрушения.
Поэтому нам нужна помощь США. А это проще, когда мы не входим в состав ЕС.
Но всё это просто разговоры, т.к. ЕС нас не особо собираются быстро принимать. Не так, как в НАТО, но и не сильно отличается.
P.s. Кстати, та же Польша шла к вступлению в ЕС больше 10 лет.
ЛАД
2
Повідомлень: 37873
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5381 раз.
- Подякували: 4877 раз.
Додано: Пон 08 гру, 2025 14:34
sashaqbl написав:
Я вважаю, що з кожним спожитим кіловатом пересічний вкрав у сусідів кілька секунд зі світлом, тобто додав їм до відключення кілька сексунд. Якось так це працює...
Як назвати країну в якій продають лампи накалювання в магазинах, а ЖЕКИ та мешканці вкручують їх у МОПах будинків?
Чи 400 ватні лампи ДНАТ працюють на вуличному освітленні?
Пропонуйте назви панове.
UA
Повідомлень: 9925
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1886 раз.
- Подякували: 2369 раз.
Додано: Пон 08 гру, 2025 14:36
UA
а не коли насоси гарячрї води в будинку працюють.
Це що?
Hotab
Повідомлень: 17303
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 399 раз.
- Подякували: 2551 раз.
Додано: Пон 08 гру, 2025 14:37
Water написав: ЛАД написав:
Этот подход работает для новых беженцев, для тех, кто уже там, ничего не меняется. Примерно то же делают, например, немцы. Эти, правда ухудшают условия для всех
новых беженцев независимо от того, из каких регионов Украины они приехали.
А чого його сидіть на соціалці, коли можна навчатись або працювать? Звісно якщо є можливість працювать.
Чтобы работать, надо сначала выучить язык.
В Германии курсы, по-моему, 9-мес.
Это время надо за что-то жить. И если нет статуса, то курсы платные с достаточно приличной ценой.
ЛАД
Повідомлень: 37873
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5381 раз.
- Подякували: 4877 раз.
Додано: Пон 08 гру, 2025 14:39
Hotab написав:UA
а не коли насоси гарячрї води в будинку працюють.
Це що?
африканський діалект
Specially for you
UA
Повідомлень: 9925
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1886 раз.
- Подякували: 2369 раз.
Додано: Пон 08 гру, 2025 14:45
ЛАД написав: Water написав: ЛАД написав:
Этот подход работает для новых беженцев, для тех, кто уже там, ничего не меняется. Примерно то же делают, например, немцы. Эти, правда ухудшают условия для всех
новых беженцев независимо от того, из каких регионов Украины они приехали.
А чого його сидіть на соціалці, коли можна навчатись або працювать? Звісно якщо є можливість працювать.
Чтобы работать, надо сначала выучить язык.
Не завжди, айтішники- гарна англійська, дальнобійники працюють без німецької, або з базовою. Знайомий з ТОТ працює на пошті, паралельно по суботах ходить на курси. Його тесть, якого нещодавно вивезли з інсультом з ТОТ, на соціалці, бо він поки-що ніяк не може працювать.
В Германии курсы, по-моему, 9-мес.
За 9 місяців з нуля це тільки шось просте.
Это время надо за что-то жить. И если нет статуса, то курсы платные с достаточно приличной ценой.
Статус це шо? Нашим зразу дають, можеш зразу йти працювать, це без питань.
Water
Повідомлень: 3636
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 245 раз.
Додано: Пон 08 гру, 2025 14:50
А де Ірмак?
Schmit
Повідомлень: 5298
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 277 раз.
