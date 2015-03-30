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Банк списал обратно поступление средств.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 17:20
Добрый день. Случилась очень неприятная ситуация с одним из банков, большая просьба помочь советом.
Ситуация: Получил перевод на карту физлица от другого физлица, обычный перевод, который ничем не отличается от других, предыдущих переводов. Произвел взаиморасчеты с отправителем. Через час банк блокирует мою карту и списывает поступления. Через 2 дня банк дает пояснения что деньги забрали обратно т.к. отправитель пополнил свою карту незаконным путем.
Есть ли возможность получить деньги от банка обратно? Товар я за них отдал и сумма для меня очень существенная.
Буду рад любой помощи, спасибо!
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coins
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 18:01
coins написав: Через час банк блокирует мою карту и списывает поступления. Через 2 дня банк дает пояснения что деньги забрали обратно т.к. отправитель пополнил свою карту незаконным путем
Судя по всему карта отправителя тоже заблокирована? Что сам отправитель вам говорит, или исчез вместе с товаром?
Сложная у вас ситуация, вы же в курсе, что личные счета нельзя использовать для хозяйственной деятельности, чревато большими штрафами.
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freeze
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 18:17
freeze Отправитель исчез. В курсе, штрафы в данном случае не так страшны. Тут вопрос больше на сколько банк поступил законно, отобрав средства обратно у 3х лиц.
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 19:54
freeze Отправитель исчез. Про штрафы в курсе, в данном случае это не важно.
Вопрос больше про то, на сколько законно поступил банк.
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Додано: Нед 14 жов, 2018 15:39
coins написав:freeze
Отправитель исчез. В курсе, штрафы в данном случае не так страшны. Тут вопрос больше на сколько банк поступил законно, отобрав средства обратно у 3х лиц.
Почему бы и нет.
Возможна ситуация, у кого-то обманным путем списали деньги, перекинув на транзитную карту, тоже может быть украденную, через которую сумму вывели сразу на вас.
Проблема не в банке, проблема в том, что вы законным путем не можете опротестовать эту возвратную трансакцию, у вас, как я понимаю, нет официальной накладной по передаче товара, возможно нет и накладной откуда у вас взялся товар, плюс вы никак не можете доказать, что деньги не попали к вам совершенно случайно, плюс последний в цепочке отправителей вам денег наверняка не в курсе и не может подтвердить, что целенаправленно отправил вам деньги, поскольку явно подставное лицо. Тем более вы давали подписку при открытии карты не использовать ее в предпринимательской деятельности.
Говорят, что обратившись в нужное место, если сумма значительная, скажем за половину стоимости товара, вам с энтузиазмом помогут. Но вы ж понимаете, это я в троллейбусе случайно слышал.
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Додано: Нед 14 жов, 2018 16:19
coins, можливо Ви попали в шахрайський "трикутник". Шахрай продає товар(якого в нього немає) на який знаходиться Покупець, якому повідомляє для оплати номер картки Продавця. Покупець переводить суму на картку Продавця. Шахрай отримує від Продавця товар. Покупець розуміє, що його ошукали звертається в банк і поліцію.
Покупець і Продавець не знайомі і не спілкувались!
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Zochan
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Додано: Вів 16 жов, 2018 15:31
freeze Официальной накладной нет, но доказать получение, отправку товара и что деньги поступили не случайно я могу.
Получается банки могут отбирать обратно деньги у 99% продавцов на OLX и большей части мелких интернет магазинов в Украине, т.к. карты физлиц вне закона?
Zochan Скорее всего нет, там явная уязвимость в работе банка. Они до этого хвастались что зачисляют SWIFT день в день. Вот и зачислили левый SWIFT перевод и разрешили его сразу тратить на счета других клиентов, зачисление другим клиентам тоже моментальное. Теперь банк плату за свои понты и уязвимости скинул на клиента.
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coins
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Додано: Вів 16 жов, 2018 16:13
coins написав:
Официальной накладной нет, но доказать получение, отправку товара и что деньги поступили не случайно я могу.
Давайте, раз уж мы здесь все анонимны, вы мне ответите на несколько вопросов, и я выскажу свое мнение, надо ли вам бодаться с налоговой, а вы уж сами решайте:
на какой группе единого налога вы находитесь?
какие КВЭДы у вас записаны в реестре плательщика единого налога?
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freeze
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