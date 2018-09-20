Про це повідомив у Facebook заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
Дивися повний текст Відсьогодні патрульні з радарами штрафуватимуть водіїв.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 16 жов, 2018 10:14
Відсьогодні патрульні з радарами штрафуватимуть водіїв
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Відсьогодні патрульні з радарами штрафуватимуть водіїв.
Додано: Вів 16 жов, 2018 10:14
штрафы смешные - 255 грн оставили. Также следовало бы для проспектов и незаселенных улиц поменять скоростной режим на постоянной основе, а не "в виде эксперимента"
Додано: Вів 16 жов, 2018 10:55
Дивно, чому так мало камер для фотофіксації порушення ПДР... загалом, лише по Києву було встановлено щонайменше 6 тисяч камер станом на кінець минулого року, а на кінець цього року планувалося чи то 10 чи то 16 тисяч камер... Чому вони всі не працюють?
Додано: Вів 16 жов, 2018 11:29
а если камера работать будет, то полиция с их трукамами как бы и не нужна...
Додано: Вів 16 жов, 2018 11:36
На проспекті Перемоги, наприклад, є зупинки не відокремлені відбійником від дороги. 80 км/год + 20 км/год за які не штрафують це вже 100 км/год, тобто шансів у людей на зупинці немає. Якщо вже піднімати швидкість, то треба робити відбійник не тільки між смугами зустрічного руху, а і між дорогою та тротуаром. І 20 км/год без штрафу це божевілля.
А щодо розміру штрафу, як на мене, якщо щодня платити по 255 грн і чекати поки випишуть протокол, порушувати не захочеться.
Додано: Вів 16 жов, 2018 11:38
Re: Відсьогодні патрульні з радарами штрафуватимуть водіїв
Трукамы работают, потому что неясно, что делать со всякими "надцатилетними" бэхами на еврономерах, коих легион. Какбэ нечестно получается с видеофиксацией - водителю, который едет на честно зарегистрированном авто штраф вышлют, а поганому "литовцу" тупо некуда.
Додано: Вів 16 жов, 2018 11:49
На проспекте Победы в местах, где "зупинки не відокремлені відбійником від дороги" стоит толпень маршруток и автобусов, перегораживая по две полосы - они надежно защищают пешеходов от удара лихача . Большую часть времени светового дня проспект едет, э-э-э, не спеша: утром с 7 до 10; вечером - с 5 до 8. А вот если в таком режиме машины еще и днем пхаться будут - пропускная способность еще просядет, будут стоять колом днем и ночью. Та же история с Окружной, но там дорогу доделать не могут который год, при том, что уже давно назрели виадуки от пригородов.
А вот там, где нужно ограничить скорость и ввести драконовские штрафы, всем пофиг
|