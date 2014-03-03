Автоматические прозвоны от finance.ua

Додано: Чет 18 жов, 2018 12:44

Добрый день. Вопрос к представителям портала: Мне уже несколько раз совершались звонки с автоматического бота, в которых указывалось, что этот звонок от finance.ua и бот был ориентирован на предоставление кредитов. При этом была возможность выбрать что мне это неинтересно. Что я и выбрал. И непонятно почему мне после этого совершались последующие аналогичные звонки. Хотел бы получить комментарии от представителей компании, в которых получу ответы на следующие вопросы:

1. Имеет ли действительно finance.ua отношение к данным автоматическим прозвонам, или это мошенники, которые прикрываются именем finance.ua?

2. Если прозвоны осуществляются действительно от finance.ua, то откуда получены номера телефонов, используемые для прозвона, и есть ли на руках согласия на использование подобных персональных данных, в частности номеров телефонов?

3. Если прозвоны осуществляются действительно от finance.ua, то почему после первого отказа звонки продолжились?

4. Если прозвоны осуществляются действительно от finance.ua, то с кем я могу связаться по этому вопросу, чтобы меня исключили из ваших списков?