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прозвоны от finance.ua

Автоматические прозвоны от finance.ua
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 12:44

Автоматические прозвоны от finance.ua

Добрый день. Вопрос к представителям портала: Мне уже несколько раз совершались звонки с автоматического бота, в которых указывалось, что этот звонок от finance.ua и бот был ориентирован на предоставление кредитов. При этом была возможность выбрать что мне это неинтересно. Что я и выбрал. И непонятно почему мне после этого совершались последующие аналогичные звонки. Хотел бы получить комментарии от представителей компании, в которых получу ответы на следующие вопросы:
1. Имеет ли действительно finance.ua отношение к данным автоматическим прозвонам, или это мошенники, которые прикрываются именем finance.ua?
2. Если прозвоны осуществляются действительно от finance.ua, то откуда получены номера телефонов, используемые для прозвона, и есть ли на руках согласия на использование подобных персональных данных, в частности номеров телефонов?
3. Если прозвоны осуществляются действительно от finance.ua, то почему после первого отказа звонки продолжились?
4. Если прозвоны осуществляются действительно от finance.ua, то с кем я могу связаться по этому вопросу, чтобы меня исключили из ваших списков?
HelloAnton
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 14:37

Шановний, HelloAnton!
Ваше звернення на пошту зафіксовано для виключення з бази.

З пов.Ірина
Ірина_
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Модератор Форуму
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 13:41

Неочікувані смс та дзвінки стосовно "швидких грошей"

Ірина_
Добрий день!
30 листопада без мого відома я почав отримувати пропозиції від finance.ua спочатку за допомогою смс з посиланням, а згодом адресні пропозиції від інших банків та організацій, які надають "швидкі гроші", хоча я такі послуги не замовляв і не збираюсь. Дуже підозріло, що пропозиції надходять ввечері напередодні або прямо на вихідних.
Це здійснюється від імені ресурсу finance.ua чи шахраями за допомогою Вашого ресурсу?
ganzilla
 
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