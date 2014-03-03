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прозвоны от finance.ua

Автоматические прозвоны от finance.ua
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 12:44

Автоматические прозвоны от finance.ua

Добрый день. Вопрос к представителям портала: Мне уже несколько раз совершались звонки с автоматического бота, в которых указывалось, что этот звонок от finance.ua и бот был ориентирован на предоставление кредитов. При этом была возможность выбрать что мне это неинтересно. Что я и выбрал. И непонятно почему мне после этого совершались последующие аналогичные звонки. Хотел бы получить комментарии от представителей компании, в которых получу ответы на следующие вопросы:
1. Имеет ли действительно finance.ua отношение к данным автоматическим прозвонам, или это мошенники, которые прикрываются именем finance.ua?
2. Если прозвоны осуществляются действительно от finance.ua, то откуда получены номера телефонов, используемые для прозвона, и есть ли на руках согласия на использование подобных персональных данных, в частности номеров телефонов?
3. Если прозвоны осуществляются действительно от finance.ua, то почему после первого отказа звонки продолжились?
4. Если прозвоны осуществляются действительно от finance.ua, то с кем я могу связаться по этому вопросу, чтобы меня исключили из ваших списков?
HelloAnton
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 14:37

Шановний, HelloAnton!
Ваше звернення на пошту зафіксовано для виключення з бази.

З пов.Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 13:41

Неочікувані смс та дзвінки стосовно "швидких грошей"

Ірина_
Добрий день!
30 листопада без мого відома я почав отримувати пропозиції від finance.ua спочатку за допомогою смс з посиланням, а згодом адресні пропозиції від інших банків та організацій, які надають "швидкі гроші", хоча я такі послуги не замовляв і не збираюсь. Дуже підозріло, що пропозиції надходять ввечері напередодні або прямо на вихідних.
Це здійснюється від імені ресурсу finance.ua чи шахраями за допомогою Вашого ресурсу?
ganzilla
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 15:16

ganzilla Доброго дня!
Від нашого ресурсу. Якщо Ви бажаєте відмовитися від даної функції, виключити Вас з бази ми зможемо після новорічних свят, у зв'язку із вихідними працівників, які займаються даним питанням. Вибачте за незручності.

З пов.Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 00:02

Ірина_
Доброго дня!
Змушений знову Вас знову потурбувати, бо сьогодні ситуація отримала розвиток --
спочатку прийшло СМС від finance.ua, потім почалась купа дзвінків, а рештою пропав зв'язок з оператором, який я зміг відновити лише ввечері. Мені дзвонила служба мого оператора стосовно цього приводу. Завтра буду з'ясовувати всі обставини.
Ось така "допомога" "сервісу" від finance.ua. Тільки кому? Шахраям?
Я прошу добавити мене до фільтру. Як це зробити? Дякую.
ganzilla
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 11:58

ganzilla Доброго дня!
Напишіть, будь ласка, свій номер телефону на info@mail.finance.ua та продублюйте свою проблему. Я вже попередила своїх колег, вони чекають Вашого листа. Без Вашого номера телефону ми не зможемо перевірити інформацію.


З пов.Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 17:43

Re: Автоматические прозвоны от finance.ua

Здуру встановив додаток "Кредитна історія" від фінансів. Надав доступ до персональних даних, але додаток виявився безпорадним. Не знайшов моєї кредитної історії, хоча вона доволі активна.
Наступного дня почався спам з номера "Finance.ua" з пропозиціями кредитів. Відразу звернувся за телефоном, що вказаний на головній сторінці сайту з вимогою видалення особистих даних. Оператор заявку зафіксувала. Протягом двох місяців спам продовжувався. В СМС вказували ім`я. Сьогодні вже замість імені {Name}.
Як повністю видалитися зі спам-розсилки від фінансів?
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 17:56

Кочевник виясняю у колег.

З повагою,
Ірина_
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