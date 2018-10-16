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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 23 жов, 2018 22:43
Faceless Підтримую. Тим більш - що Україна - не бідна країна , а квітуча - велика щедра з цінними природними ресурсами країна. Маємо все - що потрібно для добробуту людей. Але добробуту немає.
Додано: Сер 24 жов, 2018 10:03
Докладніше тут
Загалом так, окрім продуктів входять комунальні послуги, побутові речі, одяг, транспорт, навіть відвідання закладів культури.
Додано: Сер 24 жов, 2018 11:50
Когда они последний раз брали билет хотя бы в бюджетный Дом органной музыки на Красноармейской?
Или там посещение библиотек только учитывается?
Женщинам прокладки, а детям подгузники не учли. Видимо, переписывали с совковых норм когда таких вещей не было.
По коммуналке расходы нормальные, но явно не под эти цены. Или они под субсидиантов писали?
По продуктом нечто. 10г олии и 1 яйцо в день, даже картошка только 250г
В игноре Kart
Додано: Сер 24 жов, 2018 11:51
Re: 2011 грн прожитковий мінімум і 1624 грн пенсія: за який.
От тільки норми взяті хтозна звідки й пораховані за якимись міфічним цінами. Але причина тому відома
Додано: Сер 24 жов, 2018 15:43
Там ціни не вказані. Я втомився від постійної брехні керманичей Мене вж нудить від неї. Я закуповую продукти - харчові та для гігієни. 2-3 рази на тиждень. Список на багато менший - ніж те - де ви посилаєте. Тільки продукти , туалетний папір , деколи мило та шампунь,пральні засоби ( все ординарне- з супермаркету середнього рівня) десь 1000 гр. на тиждень на людину. Дуже скромні товари купую. Риба дуже багато коштує. Тому купуємо дуже мало та рідко. М"ясо теж. Купуємо курку. А не хімозму рибу в нас зовсім не продають. Це не враховуючи ліки, медицину, транспорт та зв"язок, комуналку, одяг, меблі, поточний ремонт житла та та все інше. Тільки на їжу мінімум потрібно 150 доларів на місяць на людину. Це щоб дуже скромно - але мати всіх продуктів потрошку на людину. Та це ще я пильно рахую кошти. Їду в декілька універсамів - шукаю де дешевше та вишукую кращі товари. Хто купує загалом все- не вкладаючи свій час та багато уваги в цю справу - то вийде ще дорожче.
Щоб не ходити в рваному взутті та навіть користуватися інтернетом та мобілою, дивитися ТV, купувати найнеобхідніші ліки - все це дуже-дуже скромно - потрібно на людину десь 500 $ плюс комуналка. В нас давно вже світові ціни.
Додано: Сер 24 жов, 2018 16:07
Re: 2011 грн прожитковий мінімум і 1624 грн пенсія: за який.
Ну це ви вже перебільшили, сильно
Додано: Сер 24 жов, 2018 17:09
150 $ на їжу згодні ? Кожного місяця щось потрібно - чи туфлі, чи псотільна білизна, чи пальто, чи джинси. Кожного місяця я купую щосб з одягу , взуття , білизни. В цьому місяці придбав смарт - страий здох. Не айфон придбав , а Ксяоми 350$, то вже маємо разом з іжею вже 500 $, одяг та білизну зовсім не купував,та завжди щось потрібно, та я ще комуналку не порахував, ще плачу за ТV трафік, на сімку кладу гроші, за інтернет, потрібні будуть у листопаді - зимові кросівки чи черевики спортивні зручні, купую сезонну білизну, та дуже порібен новий чайник. Це все додатково до 500$. У вересні - я ставив на холодну воду лічильник - стояк в нас за стіною - у "колодці". Тож прийшлося знімати унітаз - та ломати стінку - щоб вийти на стояк. Та потім все це закладати та ставити назад - коштувало 250 $, а в серпні - міняли стояки всім домом - коштувало 200$ чи більше вже не пам"ятаю, Не пишу - що в липні я відпочивав 10 днів на морі, так не було , але це теж корисно та можливо. Та я в усьому собі відмовляю. Бо в 500$ це не вкладаэться. Я доглядаю дуже хвору маму - вона лежача - та потребує лікарів викликати додому , ліки постійно кожний день, інші речи для догляду цілодобо. Це вже ніяк не вкладеться в 500$. Крім того я трошки вчу англійську мову зараз. Це теж кошти. Люди мають день народження свій - та друзів - підтримувати соціальні зв"язки треба. Я втомився вам переаховувати на що йдуть кошти, ви мабуть не ходите до перукарні ? Я ні - сам - собі перукар, якось управляюсь - щоб економити. Я економлю на кожному кроці та постійно відмовляю собі навіть придбати - книжку чи журнал, поїхати на відпочинок, театр та інше. Але лічильники потрібні - на черзі - лічильник двухтарифний на електрику . Черевики зимові - потрібні ? Щоб вони були теплі, зручні - та "ватерпруф" - вони будуть коштувати мінімум 200$, може навіть 250 чи 300.
Відкладаю покупку холодильника - він тримається вже більш 17 років. Та я розумію , що потрібен новий - в нього все відломалося - всі ручки, та лампочки. Але ще морозить потрошку. А це вже буде 1000$
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