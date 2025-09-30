В Україні зростає кількість осіб зі статусом учасників бойових дій (УБД). Ми розібрались, на які виплати можуть розраховувати ці люди після виходу на заслужений відпочинок.
Яка пенсія для учасників бойових дій у 2025 році
Шановний користувач! Можливо для Вас буде корисною наступна інформація
1. Безкоштовні ліки за рецептом
Куди звертатися:
До свого сімейного лікаря або лікаря, з яким укладено декларацію.
Лікар виписує рецепт із позначкою "Безкоштовно" або в межах програми «Доступні ліки».
З рецептом можна звернутися до аптеки, що бере участь у програмі (на вітрині має бути позначка «Доступні ліки»).
Документи, які потрібні:
Паспорт або ID-карта;
Посвідчення учасника бойових дій;
Ідентифікаційний код (за потреби);
Рецепт від лікаря.
2. Безкоштовні путівки в санаторій
Куди звертатися:
До Управління соціального захисту населення (УСЗН) за місцем реєстрації або фактичного проживання.
Як отримати:
Подати заяву на отримання путівки.
Додати копію посвідчення УБД, паспорт, ідентифікаційний код, медичну довідку форми 070/о (видається лікарем, підтверджує потребу в санаторно-курортному лікуванні).
Після розгляду заяви вас включають до черги на отримання путівки.
Хто оплачує:
Путівки фінансуються за рахунок коштів державного бюджету через Міністерство у справах ветеранів України.
Корисні контакти
Урядова гаряча лінія: 15-45
Міністерство у справах ветеранів України:
Гаряча лінія Мінветеранів: 0 800 33 20 29 (дзвінки безкоштовні)
З повагою, Ірина
