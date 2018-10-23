Итоги: Энергетика 23.10.18

Додано: Вів 23 жов, 2018 12:27

Инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Хашукджи пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в понедельник заявил, что Вашингтон хочет «знать всю подноготную» в связи с убийством Хашукджи. Ранее президент США Дональд Трамп не исключал санкций в отношении виновных в его гибели.



В результате на рынке появились опасения, что Саудовская Аравия в случае введения санкций США может сократить поставки нефти. В понедельник министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, пытаясь развеять эти опасения, заявил, что королевство не намерено сокращать поставки и стремится играть «конструктивную и ответственную роль» на глобальном энергетическом рынке.



«Нефтяные санкции против Ирана и ситуация с убийством Джамаля Хашукджи являются явными примерами неоспоримой роли геополитики на рынке нефти, и это будет влиять на цены и их волатильность несмотря на то, что рынки сейчас практически сбалансированы», - таково мнение аналитиков JP Morgan.

Несколько законодателей США призвали к санкциям в отношении королевства в минувшие выходные.



Несмотря на это, напряженность между Саудовской Аравией и международным сообществом «не вызовет какое-либо значимое нарушение поставок нефти», - сказал Робби Фрейзер, аналитик по сырьевым товарам Schneider Electric.



«Саудовская версия событий порождает больше вопросов, чем ответов ... Таким образом, международное давление на руководство Саудовской Аравии остается на месте, равно как и возможность санкций», - пишут аналитики Commerzbank.



Реакция рынка, однако, показывает, что трейдеры, похоже, считают, что такой сценарий имеет мало шансов, считают аналитики Commerzbank.

Но другие проблемы с поставками, включая продолжающееся падение производства в Венесуэле и полное применение санкций США по иранской нефти с 4 ноября, остаются в силе, - сказали они.

Мировые цены на нефть во вторник утром снижаются на фоне обещаний Саудовской Аравии не сокращать поставки сырья.Нефть почти не изменилась по итогам понедельника.Нефтяные фьючерсы закончили торги со слабым ростом, так как истек ноябрьский контракт и торговцы оценивали напряженность между США и Саудовской Аравией по поводу убийства журналиста Джамала Хашогги.Меркель согласилась закупать американский газ.Американский сланцевый газ, экспорт которого «Газпром» объявил невозможным в 2013 году, продолжает выходить на европейский рынок.К покупателям сжиженного газа из США в Европе впервые присоединится Германия, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к правительству Ангелы Меркель.Меркель, по их словам, согласилась выделить Є500 млн. госфинансирования на проект строительства СПГ-терминала в городе Штаде в Нижней Саксонии неподалеку от Гамбурга.Международный консорциум инвесторов - австралийская инвесткомпания Macquarie, китайская China Harbour Engineering и американская DowDuPont - подал заявку на получение господдержки и подключение терминала к газовым сетям Германии. Неформальное решение одобрить ее уже принято, а официально оно будет оформлено до конца года, утверждают источники WSJ.Торжественная церемония, посвященная началу проекта, прошла 16 октября возле Бранденбургских ворот в Берлине. На ней присутствовал посол США в Германии Ричард Греннелл, близкий соратник Трампа.«США полностью привержены тому, чтобы поставлять американский СПГ в Европу и Германию», - заявил он.Хотя американский газ на 20% дороже российского, а терминал не выйдет на прибыльность как минимум 10 лет, это стратегическое решение, способное окупиться в долгосрочной перспективе - так, по словам источников WSJ, Меркель объясняла изменение своей позиции депутатам Нижней Саксонии.В ближайшее время еще инвесторы подадут заявки на поддержку строительства еще двух терминалов - в Брунсбюттеле (примерно в 50 км от Штаде) и в Вильгельмсхафене, где находится один из крупнейших портов страны и военно-морская база.Решение увеличить закупки американского газа было принято в Брюсселе еще в июле. О нем глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил после переговоров с президентом США Дональдом Трампом, где обсуждались способы урегулировать торговый спор.Вашингтон в ответ согласился воздержаться от введения новых пошлин, в том числе от тарифов на европейские автомобили и запчасти к ним на сумму $200 млрд. в год, которыми пригрозил в начале лет.Американский газ уже покупают страны Южной Европы, Прибалтики и Польша, заключившая первый долгосрочный контракт на покупку СПГ и объявившая о намерении полностью отказаться от газа из России с 2022 года.Российские поставки Польша намерена возместить благодаря Норвежскому шельфу и СПГ. Говоря об условиях контракта с США, Возняк отметил, что условия «намного лучше», чем на поставки российского газа. «Это будет на 20% с лишним, почти на 30% дешевле, чем российский газ. Мы не сказали в этом деле (покупки СПГ) последнее слово и будем объявлять о новых успехах», — пояснил также Возняк. При этом, по его словам, импорт газа Польшей будет осуществляться в двух направлениях.Первое — это 20 концессий на добычу газа на Норвежском шельфе, и второе — СПГ. О намерении польской стороны подписать контракты на поставку СПГ с американскими компаниями стало известно еще летом.В 2022 году истекает действие контракта PGNiG с «Газпромом». Польша ранее неоднократно заявляла о том, что считает стоимость российского газа завышенной и может полностью от него отказаться по истечении контракта.По прогнозу МЭА, в ближайшие 5 лет производство СПГ в США вырастет на 130 млрд. кубометров в год, а к 2021-му году на Восточном побережье будет построено еще 4 экспортных терминала.К 2040 году Европа ежегодно будет покупать 84 млрд. кубометров СПГ, или 22% от всего импорта, а доля «Газпрома» снизится с 190 до 150 млрд. кубов, прогнозирует МЭА.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: