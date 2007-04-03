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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3669367036713672 Додано: Вів 23 чер, 2026 03:28 moveton написав: rjkz написав: ИИ ответил, что JTWROS - аккаунт с правом наследования, второй владелец автоматически становится владельцем аккаунта без прохождения через процедуру пробейт (наследование)..

Брокер может временно заморозить аккаунт и попросить сертификат о смерти одного из владельцев, после предоставления оного переоформит аккаунт на выжившего.

Собственно, совершенно не то, что проходить через наследство. ИИ ответил, что JTWROS - аккаунт с правом наследования, второй владелец автоматически становится владельцем аккаунта без прохождения через процедуру пробейт (наследование)..Брокер может временно заморозить аккаунт и попросить сертификат о смерти одного из владельцев, после предоставления оного переоформит аккаунт на выжившего.Собственно, совершенно не то, что проходить через наследство.

Оно не то же самое, что проходить через полную процедуру наследования, но таки заморозит и тот же Gemini говорит, что при наследовании не гражданином США JTWROS от налога не освобождает. Причём по умолчанию считается, что всё на аккаунте принадлежит умершему и если хочется платить не с полной суммы, то нужно приносить какие-то справки, что часть была куплена именно на средства оставшегося человека. А заплатить этот налог - это как раз самая долгая часть и в полноценном наследовании. Пишут, что легко и полгода и больше. Оно не то же самое, что проходить через полную процедуру наследования, но таки заморозит и тот же Gemini говорит, что при наследовании не гражданином США JTWROS от налога не освобождает. Причём по умолчанию считается, что всё на аккаунте принадлежит умершему и если хочется платить не с полной суммы, то нужно приносить какие-то справки, что часть была куплена именно на средства оставшегося человека. А заплатить этот налог - это как раз самая долгая часть и в полноценном наследовании. Пишут, что легко и полгода и больше.



ЖПТ пишет, что это относится к не проживающим на территории США.



На сумму, которая выше 60к.



Причем на территории США граждане, гринкардхолдеры и иные законные постоянные жители США (то есть, лица, законно проживающие на территории США - ю4ю, ТПС, ПУ, Рабочие визы, инвестиционные, таланты, и пр-пр) приравнены в правах. Налоговые обязательства возникают на суммы порядка 13-15+млн.

Кажется если джоинт - супруги, то налога нет.

Кроме того, это уже мое допущение на основании того контекста, который в меня впитался, тут налоги не бегут сдирать впереди паровоза, налоги идут своим чередом, остальное своим. Приходит время платить налоги - тогда и платятся.

То есть, в таком случае, не уверен что будет заморозка именно такого рода (там есть еще другой тип) джоинт аккаунта, скорей всего доступ не будет закрыт.

ИМХО. ЖПТ пишет, что это относится к не проживающим на территории США.На сумму, которая выше 60к.Причем на территории США граждане, гринкардхолдеры и иные законные постоянные жители США (то есть, лица, законно проживающие на территории США - ю4ю, ТПС, ПУ, Рабочие визы, инвестиционные, таланты, и пр-пр) приравнены в правах. Налоговые обязательства возникают на суммы порядка 13-15+млн.Кажется если джоинт - супруги, то налога нет.Кроме того, это уже мое допущение на основании того контекста, который в меня впитался, тут налоги не бегут сдирать впереди паровоза, налоги идут своим чередом, остальное своим. Приходит время платить налоги - тогда и платятся.То есть, в таком случае, не уверен что будет заморозка именно такого рода (там есть еще другой тип) джоинт аккаунта, скорей всего доступ не будет закрыт.ИМХО. rjkz

Повідомлень: 18646 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8954 раз. Подякували: 5687 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 чер, 2026 03:55 moveton написав: rjkz написав: ИИ ответил, что JTWROS - аккаунт с правом наследования, второй владелец автоматически становится владельцем аккаунта без прохождения через процедуру пробейт (наследование)..

Брокер может временно заморозить аккаунт и попросить сертификат о смерти одного из владельцев, после предоставления оного переоформит аккаунт на выжившего.

Собственно, совершенно не то, что проходить через наследство. ИИ ответил, что JTWROS - аккаунт с правом наследования, второй владелец автоматически становится владельцем аккаунта без прохождения через процедуру пробейт (наследование)..Брокер может временно заморозить аккаунт и попросить сертификат о смерти одного из владельцев, после предоставления оного переоформит аккаунт на выжившего.Собственно, совершенно не то, что проходить через наследство.

Оно не то же самое, что проходить через полную процедуру наследования, но таки заморозит и тот же Gemini говорит, что при наследовании не гражданином США JTWROS от налога не освобождает. Причём по умолчанию считается, что всё на аккаунте принадлежит умершему и если хочется платить не с полной суммы, то нужно приносить какие-то справки, что часть была куплена именно на средства оставшегося человека. А заплатить этот налог - это как раз самая долгая часть и в полноценном наследовании. Пишут, что легко и полгода и больше. Оно не то же самое, что проходить через полную процедуру наследования, но таки заморозит и тот же Gemini говорит, что при наследовании не гражданином США JTWROS от налога не освобождает. Причём по умолчанию считается, что всё на аккаунте принадлежит умершему и если хочется платить не с полной суммы, то нужно приносить какие-то справки, что часть была куплена именно на средства оставшегося человека. А заплатить этот налог - это как раз самая долгая часть и в полноценном наследовании. Пишут, что легко и полгода и больше.



Кстати, о "полноценном наследовании".

Это может имелся ввиду второй тип джоинт аккаунта Tenants in Common, когда доля в аккаунте не переходит автоматически второму владельцу, а имеет иное наследование, например, лицам не состоящим в аккаунте. То есть, условно, распоряжаются супруги совместно аккаунтом, но по завещанию некая часть после смерти одного из супругов отходит детям/родителям/тетям-дядям/благотворительным фондам и тп. Судя по логике и тому что пишет ЖПТ, в таком случае, действительно доступ к аккаунту может быть после раздела наследства. Как-бы логично.

Если воля завещателя несколько не совпадает с желаниями второго владельца, то у второго может возникнуть желание перекинуть все куда-то до раздела.

Ну и есть еще механизм через один из видов траста.

Это и об оптимизации налогов и о упрощении пробейт. Кстати, о "полноценном наследовании".Это может имелся ввиду второй тип джоинт аккаунта Tenants in Common, когда доля в аккаунте не переходит автоматически второму владельцу, а имеет иное наследование, например, лицам не состоящим в аккаунте. То есть, условно, распоряжаются супруги совместно аккаунтом, но по завещанию некая часть после смерти одного из супругов отходит детям/родителям/тетям-дядям/благотворительным фондам и тп. Судя по логике и тому что пишет ЖПТ, в таком случае, действительно доступ к аккаунту может быть после раздела наследства. Как-бы логично.Если воля завещателя несколько не совпадает с желаниями второго владельца, то у второго может возникнуть желание перекинуть все куда-то до раздела.Ну и есть еще механизм через один из видов траста.Это и об оптимизации налогов и о упрощении пробейт. rjkz

Повідомлень: 18646 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8954 раз. Подякували: 5687 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 чер, 2026 08:36 rjkz написав: Але є інші компанії з сп500, котрі час від часу шалено зростають. Тож треба слідкувати за ними. Але є інші компанії з сп500, котрі час від часу шалено зростають. Тож треба слідкувати за ними.

Маркет-таймінг, та ще й окремих паперів, статистично показує гірші результати, ніж просто регулярна постійна покупка по ринку широкого етф. Ви ж, як людина з деяким досвідом у фонді, мали б бути знайомі з цією концепцією і дослідженнями на цю тему.



rjkz написав: если меня не станет, как семья получит доступ к этому?

Надо будет наследство оформлять, это и время и гемор.

Оказывается, надо было открывать джоинт аккаунт изначально. То есть, сразу на двоих.

Добавить сейчас жену или кого-бы то ни было нельзя.

Если продать сейчас все и перевести деньги на другой аккаунт - очень сильное попадание на налоги.

Вроде есть механизм открыть джоинт аккаунт и перевести туда активы без продажи.

если меня не станет, как семья получит доступ к этому?Надо будет наследство оформлять, это и время и гемор.Оказывается, надо было открывать джоинт аккаунт изначально. То есть, сразу на двоих.Добавить сейчас жену или кого-бы то ни было нельзя.- очень сильное попадание на налоги.Вроде есть механизм открыть джоинт аккаунт и перевести туда активы без продажи.

Не зрозуміло, а для чого продавати??? Ви зазвичай виступаєте за то, щоб в кеші по мінімуму тримати, а тут хочете фонду в кеш виводити. Для чого? Переказувати на другий акаунт треба не кеш, а самі активи - це абсолютно рутинна і законна процедура, так ще й без податків (не виникає податку на приріст капіталу, бо власне продажу не відбувається). Є комісії, але в ІВ вони мізерні. Маркет-таймінг, та ще й окремих паперів, статистично показує гірші результати, ніж просто регулярна постійна покупка по ринку широкого етф. Ви ж, як людина з деяким досвідом у фонді, мали б бути знайомі з цією концепцією і дослідженнями на цю тему.Не зрозуміло, а для чого продавати??? Ви зазвичай виступаєте за то, щоб в кеші по мінімуму тримати, а тут хочете фонду в кеш виводити. Для чого? Переказувати на другий акаунт треба не кеш, а самі активи - це абсолютно рутинна і законна процедура, так ще й без податків (не виникає податку на приріст капіталу, бо власне продажу не відбувається). Є комісії, але в ІВ вони мізерні. won Повідомлень: 368 З нами з: 15.05.24 Подякував: 396 раз. Подякували: 63 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 чер, 2026 08:49 Re: Криптовалюта, ринок криптовалют rjkz написав: ЖПТ пишет, что это относится к не проживающим на территории США.

На сумму, которая выше 60к. ЖПТ пишет, что это относится к не проживающим на территории США.На сумму, которая выше 60к.

Ну да. Я ж тоже это писал. Для своих всё гораздо мягче. А что, супруга - гражданка США?



rjkz написав: Кроме того, это уже мое допущение на основании того контекста, который в меня впитался, тут налоги не бегут сдирать впереди паровоза, налоги идут своим чередом, остальное своим. Приходит время платить налоги - тогда и платятся. Кроме того, это уже мое допущение на основании того контекста, который в меня впитался, тут налоги не бегут сдирать впереди паровоза, налоги идут своим чередом, остальное своим. Приходит время платить налоги - тогда и платятся.

Меня пугали, что в любом случае, если на аккаунте больше 60k, то IBKR его морозит и ждёт справки о уплате налогов. И на джоинт аккаунте в том числе. Поэтому народ, который боится, что помрёт, держит активы в европейских бумагах, а не американских. Про то, что JTWROS в этом плане исключительный слышу впервые. Может и так. Ну да. Я ж тоже это писал. Для своих всё гораздо мягче. А что, супруга - гражданка США?Меня пугали, что в любом случае, если на аккаунте больше 60k, то IBKR его морозит и ждёт справки о уплате налогов. И на джоинт аккаунте в том числе. Поэтому народ, который боится, что помрёт, держит активы в европейских бумагах, а не американских. Про то, что JTWROS в этом плане исключительный слышу впервые. Может и так. moveton

Повідомлень: 7127 З нами з: 23.03.18 Подякував: 140 раз. Подякували: 906 раз. Профіль 3 2 16 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 чер, 2026 12:05 moveton написав: rjkz написав: ЖПТ пишет, что это относится к не проживающим на территории США.

На сумму, которая выше 60к. ЖПТ пишет, что это относится к не проживающим на территории США.На сумму, которая выше 60к.

Ну да. Я ж тоже это писал. Для своих всё гораздо мягче. А что, супруга - гражданка США?



rjkz написав: Кроме того, это уже мое допущение на основании того контекста, который в меня впитался, тут налоги не бегут сдирать впереди паровоза, налоги идут своим чередом, остальное своим. Приходит время платить налоги - тогда и платятся. Кроме того, это уже мое допущение на основании того контекста, который в меня впитался, тут налоги не бегут сдирать впереди паровоза, налоги идут своим чередом, остальное своим. Приходит время платить налоги - тогда и платятся.

Меня пугали, что в любом случае, если на аккаунте больше 60k, то IBKR его морозит и ждёт справки о уплате налогов. И на джоинт аккаунте в том числе. Поэтому народ, который боится, что помрёт, держит активы в европейских бумагах, а не американских. Про то, что JTWROS в этом плане исключительный слышу впервые. Может и так. Ну да. Я ж тоже это писал. Для своих всё гораздо мягче. А что, супруга - гражданка США?Меня пугали, что в любом случае, если на аккаунте больше 60k, то IBKR его морозит и ждёт справки о уплате налогов. И на джоинт аккаунте в том числе. Поэтому народ, который боится, что помрёт, держит активы в европейских бумагах, а не американских. Про то, что JTWROS в этом плане исключительный слышу впервые. Может и так.



Нет, у нас гринкарты и это в этом вопросе сравнивает нас с гражданами.

Насчет джоинт аккаунта.

Раньше спрашивал ЖПТ, он писал одно, сейчас спросил Жеминай, тот ответил, что можно существующий аккаунт сменить данные регистрации и он станет джоинт, добавить туда супругу. В общем, лучше иметь еще и свой Интеллект в добавок к искуственному. Нет, у нас гринкарты и это в этом вопросе сравнивает нас с гражданами.Насчет джоинт аккаунта.Раньше спрашивал ЖПТ, он писал одно, сейчас спросил Жеминай, тот ответил, что можно существующий аккаунт сменить данные регистрации и он станет джоинт, добавить туда супругу. В общем, лучше иметь еще и свой Интеллект в добавок к искуственному. rjkz

Повідомлень: 18646 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8954 раз. Подякували: 5687 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата #<1 ... 3669367036713672 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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