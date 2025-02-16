RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Пропоновані Тереховим засади
повоєнного відновлення...

Пропоновані Тереховим засади повоєнного відновлення...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2026 11:19

Пропоновані Тереховим засади повоєнного відновлення...

Пропонуємо до обговорення:
Економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ позитивно оцінив пропозиції голови Асоціації прифронтових міст і громад Ігоря Терехова щодо економічної спеціалізації регіонів. На думку експерта, такий підхід гарантує швидке відновлення й динамічне зростання економіки.

Дивися повний текст
Пропоновані Тереховим засади повоєнного відновлення гарантують динамічне зростання економіки, — експерт
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 101029
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2026 11:19

Повернення економічної географії в урядові стратегії - це дуже крута тема. Дякую Ігорю Терехову, що піднімає її на найвищому рівні. Дуже сподіваюся, що економічне планування враховуватиме регіональну спеціалізацію і вона стане одним із китів ефективності державних інвестицій у відбудову
grytsenkoiryna1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 23.06.26
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
«Київміськбуд» готується до відновлення будівнивцтва та...
R2 » Нед 07 гру, 2025 19:50
1 3022
Переглянути останнє повідомлення
Нед 07 гру, 2025 19:51
dovbmyaoks
Пенсіонерів залучатимуть до «Армії відновлення» у...
R2 » Чет 14 сер, 2025 12:07
5 2206
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 сер, 2025 12:39
Investor_K
Повернення українських біженців — основа повоєнного...
R2 » Нед 16 лют, 2025 15:14
3 1282
Переглянути останнє повідомлення
Нед 16 лют, 2025 17:32
konstantin kirovograd

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.