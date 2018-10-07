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Ринки акцій Європи впали
до дворічного мінімуму

Ринки акцій Європи впали до дворічного мінімуму
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 19:29

Ринки акцій Європи впали до дворічного мінімуму

Пропонуємо до обговорення:
Європейські ринки акцій знизилися до мінімуму майже двох років у вівторок, 23 жовтня через зростаюче занепокоєння інвесторів про вихід Великої Британії з ЄС, бюджет Італії, ізоляцію Саудівської Аравії, торгові війни, економіку Китаю і процентні ставки США. Пан'європейський індекс STOXX 600 до 10:48 за київським часом знизився на 0,88% після падіння на 1,1% - мінімуму з грудня 2016 року, передає агентство Reuters . Індекс може завершити в мінусі п'яті торги поспіль на тлі слабкості азіатських бірж і Уолл-стріт. Інші індекси також зазнали суттєвих втрат. Так, німецький DAX опустився на 1,2%. Сектор технологічних компаній Європи знизився на 2,55% через падіння паперів AMS, які подешевшали на 22,39%, оскільки зроблений компанією прогноз не зміг розвіяти сумніви інвесторів.

Дивися повний текст Ринки акцій Європи впали до дворічного мінімуму.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 19:29

м-да, это пример того, как грамотная дискриминация европейских автомобильных компаний на американском рынке, серьезно пошатнула крупных европейских авто-производителей: Фольцваген, БМВ, Ауди, Мерседес. И... началась цепная реакция, когда следующими пострадали поставщики узлов и частей в эти компании, потом столкнулись с трудностями поставщики этих поставщиков и так далее. ВВП ЕС спасает сейчас вертикаль власти Порошенко, разрешившая, а вернее не препятствующая незаконному ввозу европейского автомотлоха за "просто-так".

Ведь если ввозить законно, то это довольно сложно и далеко не каждому украинцу резиденту доступно. Единственный выход это двойное гражданство, за наличие которого украинцев не наказывают, хотя формально запрещают. Закон без наказаний за его не выполнение является не работающим или фиктивным.

Надо в вр ввести такое понятие - фиктивный Закон и последствия его принятия. Достал уже этот беспредел в украинских реалиях.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 19:57

  buratinyo написав:м-да, это пример того, как грамотная дискриминация европейских автомобильных компаний на американском рынке, серьезно пошатнула крупных европейских авто-производителей: Фольцваген, БМВ, Ауди, Мерседес.


Грамотная дискриминация?? Там вообще-то была безграмотная фальсификация.

  buratinyo написав:И... началась цепная реакция, когда следующими пострадали поставщики узлов и частей в эти компании, потом столкнулись с трудностями поставщики этих поставщиков и так далее. ВВП ЕС спасает сейчас вертикаль власти Порошенко, разрешившая, а вернее не препятствующая незаконному ввозу европейского автомотлоха за "просто-так".


Ах ты ж, надо же - Украина спасает ВВП ЕС. Интересно, ЕС об этом знает? :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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