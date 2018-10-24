Итоги: Энергетика 24.10.18

Декабрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 08.20 Киева подорожали на $0,34 (0,44%) - до $76,78 за баррель.
На торгах во вторник их цена рухнула на $3,39 (4,25%) и составляла на закрытие $76,44 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на декабрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,18 (0,27%) - до $66,61 за баррель.
По итогам прошлой сессии их цена упала на $2,93 (4,22%), завершив торги на отметке $66,43 за баррель.
Обвал цен во вторник был вызван опасениями по поводу увеличения добычи нефти в Саудовской Аравии, при этом негативная динамика усилилась на фоне сниженного аппетита к риску со стороны инвесторов.
Как заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в ходе выступления на конференции в Эр-Рияде, его страна увеличит добычу до 11 млн. баррелей в сутки с текущих 10,7 млн. б/с - и при необходимости может нарастить ее до 12 млн. б/с.
Комментарии министра сигнализируют о том, что Саудовская Аравия может пойти на превентивные меры, чтобы не допустить дефицита топлива.
Кроме того, финансовые рынки становятся волатильными, и на рынке преобладает желание сократить риски.
Американские фондовые индексы во вторник снизились на 0,4-0,5%, тогда как в ходе сессии их падение достигало 2%. Европейские индикаторы потеряли более 1%, азиатские - более 2%.
Добавим, что накануне Американский институт нефти (API) сообщил о том, что запасы нефти в Штатах на прошлой неделе взлетели на 9,88 млн баррелей. Если официальный отчет Минэнерго США, который будет обнародован в среду, подтвердит эти данные, рост запасов станет рекордным с февраля 2017 года.
Опрошенные Bloomberg эксперты прогнозируют, что товарные резервы нефти в США повысились на 3,7 млн. баррелей.
Цены на нефть во вторник снизились.
Фьючерсы на нефть во вторник снизились более чем на 4%, уровень закрытия по WTI был наиболее низким за два месяца. Трейдеры фокусировались на обещании Саудовской Аравии играть «ответственную роль» на энергетических рынках, несмотря на международную критику убийства журналиста Хашогги.
Декабрьский фьючерс на нефть WTI на NYMEX на закрытие снизился на $2,93, или на 4,2%, до $66,43 за баррель. Это наиболее низкий уровень закрытия с 20 августа.
Декабрьский фьючерс на нефть Brent на ICE снизился на $3,39, или на 4,3%, до $76,44 за баррель. Это минимальный уровень закрытия с конца августа.
Возглавляемое Китаем бегство от акций также, по-видимому, оказало негативное давление на настроение, создавая давление на активы, рассматриваемые как «рискованные», включая большинство сырьевых товаров. Фондовые и индексы США также снизились во вторник, но они восстановились от минимумов сессии.
Министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что страна может повысить объём добычи до 11 млн. баррелей в день, со сравнению с текущими 10,7 млн. баррелей.
Он заявил, что его работа — применять «конструктивную и ответственную роль» правительства в стабилизации мировых энергетических рынков.
В интервью он также сказал, что саудовцы хотят подписания нового соглашения по взаимодействию которое является бессрочным, что позволило бы ОПЕК и странам вне ОПЕК повышать или понижать объём добычи для достижения баланса на рынке.
В то время как несколько законодателей в США призвали к изучению возможных санкций против Саудовской Аравии, администрация Трампа, кажется, не желает применять эти меры, особенно при том, что новые санкции против Ирана войдут в полную силу в ноябре.
Реакция может усилиться после того, как президент Турции Эрдоган во вторник описал убийство Хашогги как «жестокое, яростное убийство» и сказал, что у Турции есть «убедительные свидетельства того, что убийство было запланировано.
После первоначального отрицания любой причастности к исчезновению, саудовцы в прошлую пятницу заявили, что журналист, который жил в США, умер после ссоры внутри саудовского консульства в Стамбуле 2 октября.
Аналитики из Commerzbank полагают, что шаг Саудовской Аравии по увеличению добычи мог бы помочь смягчить недостаток поставок в четвёртом квартале, когда санкции США против Ирана вступят в силу. В то время, как Иран выражает сомнения относительно способности любых других производителей компенсировать дефицит иранского экспорта нефти, данные показывают сокращение спекулятивных длинных позиций и негативное ценовое движение «показывает, что рынок не так нервозен, как он был только несколько недель назад».
Фьючерсы на нефть на Nymex снизились ниже 200-дневной средней, на 67,40. 200-дневная средняя не нарушалась за год.
Запасы нефти в США выросли на 10 млн. баррелей – API.
Опубликованные в ночь на среду Американским институтом нефти (API) данные продемонстрировали резкий рост коммерческих запасов сырой нефти в США. За неделю до 19 октября:
запасы сырой нефти: +9,88 млн. (рекордное значение с февраля 2017 года);
запасы в Кушинге: +0,971 млн.;
запасы бензина: -2,85 млн.;
запасы дистиллятов: -2,35 млн.
Данные API составляются на добровольной основе и традиционно предшествуют публикации Министерством энергетики США официальной еженедельной статистики.
Согласно прогнозу экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, цифры этого ведомства покажут в среду, что в США за отчетный период:
запасы сырой нефти: +3,0 млн. (все 9 экспертов ждут роста);
запасы бензина: -1,5 млн. (7 экспертов ждут снижения, 2 — роста);
запасы дистиллятов: -2,0 млн. (8 экспертов ждут снижения, 1 — роста);
запасы сырой нефти в Кушинге: +1,5 млн. (собственный прогноз Bloomberg).
Итальянская Eni вышла из проекта с «Роснефтью» на черноморском шельфе
«Роснефть» и Eni также обсуждают условия временной приостановки проектов на шельфе Баренцева моря.
Итальянский энергетический концерн Eni покинул проект с «Роснефтью» по поиску углеводородов на шельфе Черного моря. В марте 2018 года было завершено бурение первой сверхглубоководной поисковой скважины на лицензионном участке Западно-Черноморская площадь, и руководство Eni воспользовалось правом на выход из проекта, стало известно во вторник, 23 октября.
Кроме того, обе компании в настоящее время обсуждают условия временной приостановки проектов на шельфе Баренцева моря, указывает далее агентство.
Меж тем в мае 2018 года в «Роснефти» опровергали информацию о выходе итальянской компании из совместных проектов.
«Eni остается и будет оставаться партнером "Роснефти" в совместных проектах, будет продолжать выполнять свои обязательства до тех пор, пока это будут позволять международные санкции», - заявил представитель российской компании.
В совместном предприятии доля «Роснефти» составляет 66,67%, доля Eni - 33,33%.
По итогам бурения в марте первой сверхглубоководной скважины «Мария-1» не было обнаружено притоков нефти. Фактическая глубина скважины составила 5265 м, глубина моря в точке бурения - 2109 м.
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