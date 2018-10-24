Итоги: Энергетика 24.10.18

Додано: Сер 24 жов, 2018 12:19

Обвал цен во вторник был вызван опасениями по поводу увеличения добычи нефти в Саудовской Аравии, при этом негативная динамика усилилась на фоне сниженного аппетита к риску со стороны инвесторов.



Как заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в ходе выступления на конференции в Эр-Рияде, его страна увеличит добычу до 11 млн. баррелей в сутки с текущих 10,7 млн. б/с - и при необходимости может нарастить ее до 12 млн. б/с.



Комментарии министра сигнализируют о том, что Саудовская Аравия может пойти на превентивные меры, чтобы не допустить дефицита топлива.



Кроме того, финансовые рынки становятся волатильными, и на рынке преобладает желание сократить риски.



Американские фондовые индексы во вторник снизились на 0,4-0,5%, тогда как в ходе сессии их падение достигало 2%. Европейские индикаторы потеряли более 1%, азиатские - более 2%.



Добавим, что накануне Американский институт нефти (API) сообщил о том, что запасы нефти в Штатах на прошлой неделе взлетели на 9,88 млн баррелей. Если официальный отчет Минэнерго США, который будет обнародован в среду, подтвердит эти данные, рост запасов станет рекордным с февраля 2017 года.

Опрошенные Bloomberg эксперты прогнозируют, что товарные резервы нефти в США повысились на 3,7 млн. баррелей.

Возглавляемое Китаем бегство от акций также, по-видимому, оказало негативное давление на настроение, создавая давление на активы, рассматриваемые как «рискованные», включая большинство сырьевых товаров. Фондовые и индексы США также снизились во вторник, но они восстановились от минимумов сессии.



Министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что страна может повысить объём добычи до 11 млн. баррелей в день, со сравнению с текущими 10,7 млн. баррелей.



Он заявил, что его работа — применять «конструктивную и ответственную роль» правительства в стабилизации мировых энергетических рынков.



В интервью он также сказал, что саудовцы хотят подписания нового соглашения по взаимодействию которое является бессрочным, что позволило бы ОПЕК и странам вне ОПЕК повышать или понижать объём добычи для достижения баланса на рынке.

В то время как несколько законодателей в США призвали к изучению возможных санкций против Саудовской Аравии, администрация Трампа, кажется, не желает применять эти меры, особенно при том, что новые санкции против Ирана войдут в полную силу в ноябре.



Реакция может усилиться после того, как президент Турции Эрдоган во вторник описал убийство Хашогги как «жестокое, яростное убийство» и сказал, что у Турции есть «убедительные свидетельства того, что убийство было запланировано.

После первоначального отрицания любой причастности к исчезновению, саудовцы в прошлую пятницу заявили, что журналист, который жил в США, умер после ссоры внутри саудовского консульства в Стамбуле 2 октября.



Аналитики из Commerzbank полагают, что шаг Саудовской Аравии по увеличению добычи мог бы помочь смягчить недостаток поставок в четвёртом квартале, когда санкции США против Ирана вступят в силу. В то время, как Иран выражает сомнения относительно способности любых других производителей компенсировать дефицит иранского экспорта нефти, данные показывают сокращение спекулятивных длинных позиций и негативное ценовое движение «показывает, что рынок не так нервозен, как он был только несколько недель назад».



Фьючерсы на нефть на Nymex снизились ниже 200-дневной средней, на 67,40. 200-дневная средняя не нарушалась за год.

Цены на нефть слабо восстанавливаются утром в среду после резкого снижения накануне, в результате которого котировки упали до минимальных значений с начала сентября.Цены на нефть во вторник снизились.Фьючерсы на нефть во вторник снизились более чем на 4%, уровень закрытия по WTI был наиболее низким за два месяца. Трейдеры фокусировались на обещании Саудовской Аравии играть «ответственную роль» на энергетических рынках, несмотря на международную критику убийства журналиста Хашогги.Запасы нефти в США выросли на 10 млн. баррелей – API.Опубликованные в ночь на среду Американским институтом нефти (API) данные продемонстрировали резкий рост коммерческих запасов сырой нефти в США. За неделю до 19 октября:запасы сырой нефти: +9,88 млн. (рекордное значение с февраля 2017 года);запасы в Кушинге: +0,971 млн.;запасы бензина: -2,85 млн.;запасы дистиллятов: -2,35 млн.Данные API составляются на добровольной основе и традиционно предшествуют публикации Министерством энергетики США официальной еженедельной статистики.Согласно прогнозу экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, цифры этого ведомства покажут в среду, что в США за отчетный период:запасы сырой нефти: +3,0 млн. (все 9 экспертов ждут роста);запасы бензина: -1,5 млн. (7 экспертов ждут снижения, 2 — роста);запасы дистиллятов: -2,0 млн. (8 экспертов ждут снижения, 1 — роста);запасы сырой нефти в Кушинге: +1,5 млн. (собственный прогноз Bloomberg).Итальянская Eni вышла из проекта с «Роснефтью» на черноморском шельфе«Роснефть» и Eni также обсуждают условия временной приостановки проектов на шельфе Баренцева моря.Итальянский энергетический концерн Eni покинул проект с «Роснефтью» по поиску углеводородов на шельфе Черного моря. В марте 2018 года было завершено бурение первой сверхглубоководной поисковой скважины на лицензионном участке Западно-Черноморская площадь, и руководство Eni воспользовалось правом на выход из проекта, стало известно во вторник, 23 октября.Кроме того, обе компании в настоящее время обсуждают условия временной приостановки проектов на шельфе Баренцева моря, указывает далее агентство.Меж тем в мае 2018 года в «Роснефти» опровергали информацию о выходе итальянской компании из совместных проектов.«Eni остается и будет оставаться партнером "Роснефти" в совместных проектах, будет продолжать выполнять свои обязательства до тех пор, пока это будут позволять международные санкции», - заявил представитель российской компании.В совместном предприятии доля «Роснефти» составляет 66,67%, доля Eni - 33,33%.По итогам бурения в марте первой сверхглубоководной скважины «Мария-1» не было обнаружено притоков нефти. Фактическая глубина скважины составила 5265 м, глубина моря в точке бурения - 2109 м.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: