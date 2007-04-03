|
|
|
Криптовалюта, ринок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
|
|
|
Додано: Вів 23 чер, 2026 03:28
moveton написав: rjkz написав:
ИИ ответил, что JTWROS - аккаунт с правом наследования, второй владелец автоматически становится владельцем аккаунта без прохождения через процедуру пробейт (наследование)..
Брокер может временно заморозить аккаунт и попросить сертификат о смерти одного из владельцев, после предоставления оного переоформит аккаунт на выжившего.
Собственно, совершенно не то, что проходить через наследство.
Оно не то же самое, что проходить через полную процедуру наследования, но таки заморозит и тот же Gemini говорит, что при наследовании не гражданином США JTWROS от налога не освобождает. Причём по умолчанию считается, что всё на аккаунте принадлежит умершему и если хочется платить не с полной суммы, то нужно приносить какие-то справки, что часть была куплена именно на средства оставшегося человека. А заплатить этот налог - это как раз самая долгая часть и в полноценном наследовании. Пишут, что легко и полгода и больше.
ЖПТ пишет, что это относится к не проживающим на территории США.
На сумму, которая выше 60к.
Причем на территории США граждане, гринкардхолдеры и иные законные постоянные жители США (то есть, лица, законно проживающие на территории США - ю4ю, ТПС, ПУ, Рабочие визы, инвестиционные, таланты, и пр-пр) приравнены в правах. Налоговые обязательства возникают на суммы порядка 13-15+млн.
Кажется если джоинт - супруги, то налога нет.
Кроме того, это уже мое допущение на основании того контекста, который в меня впитался, тут налоги не бегут сдирать впереди паровоза, налоги идут своим чередом, остальное своим. Приходит время платить налоги - тогда и платятся.
То есть, в таком случае, не уверен что будет заморозка именно такого рода (там есть еще другой тип) джоинт аккаунта, скорей всего доступ не будет закрыт.
ИМХО.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 18645
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8954 раз.
- Подякували: 5687 раз.
-
-
Профіль
-
-
14
10
7
Додано: Вів 23 чер, 2026 03:55
moveton написав: rjkz написав:
ИИ ответил, что JTWROS - аккаунт с правом наследования, второй владелец автоматически становится владельцем аккаунта без прохождения через процедуру пробейт (наследование)..
Брокер может временно заморозить аккаунт и попросить сертификат о смерти одного из владельцев, после предоставления оного переоформит аккаунт на выжившего.
Собственно, совершенно не то, что проходить через наследство.
Оно не то же самое, что проходить через полную процедуру наследования, но таки заморозит и тот же Gemini говорит, что при наследовании не гражданином США JTWROS от налога не освобождает. Причём по умолчанию считается, что всё на аккаунте принадлежит умершему и если хочется платить не с полной суммы, то нужно приносить какие-то справки, что часть была куплена именно на средства оставшегося человека. А заплатить этот налог - это как раз самая долгая часть и в полноценном наследовании. Пишут, что легко и полгода и больше.
Кстати, о "полноценном наследовании".
Это может имелся ввиду второй тип джоинт аккаунта Tenants in Common, когда доля в аккаунте не переходит автоматически второму владельцу, а имеет иное наследование, например, лицам не состоящим в аккаунте. То есть, условно, распоряжаются супруги совместно аккаунтом, но по завещанию некая часть после смерти одного из супругов отходит детям/родителям/тетям-дядям/благотворительным фондам и тп. Судя по логике и тому что пишет ЖПТ, в таком случае, действительно доступ к аккаунту может быть после раздела наследства. Как-бы логично.
Если воля завещателя несколько не совпадает с желаниями второго владельца, то у второго может возникнуть желание перекинуть все куда-то до раздела.
Ну и есть еще механизм через один из видов траста.
Это и об оптимизации налогов и о упрощении пробейт.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 18645
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8954 раз.
- Подякували: 5687 раз.
-
-
Профіль
-
-
14
10
7
Додано: Вів 23 чер, 2026 08:36
rjkz написав:
Але є інші компанії з сп500, котрі час від часу шалено зростають. Тож треба слідкувати за ними.
Маркет-таймінг, та ще й окремих паперів, статистично показує гірші результати, ніж просто регулярна постійна покупка по ринку широкого етф. Ви ж, як людина з деяким досвідом у фонді, мали б бути знайомі з цією концепцією і дослідженнями на цю тему.
rjkz написав:
если меня не станет, как семья получит доступ к этому?
Надо будет наследство оформлять, это и время и гемор.
Оказывается, надо было открывать джоинт аккаунт изначально. То есть, сразу на двоих.
Добавить сейчас жену или кого-бы то ни было нельзя.Если продать сейчас все и перевести деньги на другой аккаунт
- очень сильное попадание на налоги.
Вроде есть механизм открыть джоинт аккаунт и перевести туда активы без продажи.
Не зрозуміло, а для чого продавати??? Ви зазвичай виступаєте за то, щоб в кеші по мінімуму тримати, а тут хочете фонду в кеш виводити. Для чого? Переказувати на другий акаунт треба не кеш, а самі активи - це абсолютно рутинна і законна процедура, так ще й без податків (не виникає податку на приріст капіталу, бо власне продажу не відбувається). Є комісії, але в ІВ вони мізерні.
-
won
-
-
- Повідомлень: 368
- З нами з: 15.05.24
- Подякував: 396 раз.
- Подякували: 63 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 23 чер, 2026 08:49
rjkz написав:
ЖПТ пишет, что это относится к не проживающим на территории США.
На сумму, которая выше 60к.
Ну да. Я ж тоже это писал. Для своих всё гораздо мягче. А что, супруга - гражданка США?
rjkz написав:
Кроме того, это уже мое допущение на основании того контекста, который в меня впитался, тут налоги не бегут сдирать впереди паровоза, налоги идут своим чередом, остальное своим. Приходит время платить налоги - тогда и платятся.
Меня пугали, что в любом случае, если на аккаунте больше 60k, то IBKR его морозит и ждёт справки о уплате налогов. И на джоинт аккаунте в том числе. Поэтому народ, который боится, что помрёт, держит активы в европейских бумагах, а не американских. Про то, что JTWROS в этом плане исключительный слышу впервые. Может и так.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 7127
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 140 раз.
- Подякували: 906 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
2
16
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|121386
|266322493
|
Пон 22 чер, 2026 22:35
Hotab
|
|7978
|24057139
|
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab
|
|6
|233685
|
|