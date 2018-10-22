З кожного по 400 грн: в Україні хочуть ввести медстрахування

Додано: Чет 25 жов, 2018 10:18

Апплодирую стоя! Это нужно было сделать еще 10 лет назад!

Другого способа финансирования медицины у нас на сегодня просто не существует.



Зная, что оплатив страховку, могут рассчитывать на бесплатный визит в больницу с оказанием качественной медпомощи, люди, наконец, перестанут заниматься самолечением и сомнительными самоназначениями.



В итоге и кошелек будет целее, и здоровье. Ну а медицина получит от страховых компаний тот денежный поток, который позволит ей улучшить аппаратное обеспечение и качество услуг.



Естественно, что речь не идет о полном покрытии, но 70-80% обращений можно будет обслужить страховкой, и только дорогое и сложное лечение останется проблемой с т.з. финансирования. Тут уже страховка за 400 грн не поможет. И за 4000 - тоже. Здесь государству нужно стимулировать благотворительную деятельность богатых украинских и международных филантропов, а на определенные патологии - иметь собственные целевые программы