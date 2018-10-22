Застрахованими повинні бути всі.
Дивися повний текст З кожного по 400 грн: в Україні хочуть ввести медстрахування.
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Додано: Чет 25 жов, 2018 09:32
З кожного по 400 грн: в Україні хочуть ввести медстрахування
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З кожного по 400 грн: в Україні хочуть ввести медстрахування.
Додано: Чет 25 жов, 2018 09:32
Почему так дешево, нужно увеличить раза в 3 стоимость полиса и ввести административную ответственность за отсутствие
То-то наши страховые обрадуются
Додано: Чет 25 жов, 2018 09:41
Ой доиграетесь.
За газ платежка пришла.
Користування 23,57 грн. За сам газ 22,96 грн. В прошлом месяце за все было 22,96 грн. По чуть чуть, по крупицам рвут от тебя. Чтобы не так больно было. А то если будет больно, то и народ правящим и по голове настучать может. Стучалок же теперь по стране полно.
С каждого по иголочке, олигарху лом в ж о п у.
Додано: Чет 25 жов, 2018 09:51
А за пенсионеров кто заплатит? из наших пенсий если за страховку заплатить -то кушать будет нечего. А там и страховка не поможет.
Додано: Чет 25 жов, 2018 10:18
Апплодирую стоя! Это нужно было сделать еще 10 лет назад!
Другого способа финансирования медицины у нас на сегодня просто не существует.
Зная, что оплатив страховку, могут рассчитывать на бесплатный визит в больницу с оказанием качественной медпомощи, люди, наконец, перестанут заниматься самолечением и сомнительными самоназначениями.
В итоге и кошелек будет целее, и здоровье. Ну а медицина получит от страховых компаний тот денежный поток, который позволит ей улучшить аппаратное обеспечение и качество услуг.
Естественно, что речь не идет о полном покрытии, но 70-80% обращений можно будет обслужить страховкой, и только дорогое и сложное лечение останется проблемой с т.з. финансирования. Тут уже страховка за 400 грн не поможет. И за 4000 - тоже. Здесь государству нужно стимулировать благотворительную деятельность богатых украинских и международных филантропов, а на определенные патологии - иметь собственные целевые программы
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