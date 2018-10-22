З кожного по 400 грн: в Україні хочуть ввести медстрахування

|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 25 жов, 2018 15:08
Чергова афера для викачки грошей з пересічних.В кращому випадку для затикання бюджетних дірок,в гіршому зникнуть в кишенях можновладців.
Додано: Чет 25 жов, 2018 15:20
Re: З кожного по 400 грн: в Україні хочуть ввести медстрахув
У родственника не из Киева была аналогичная проблема.
Тут в частной клинике - все обследования, все лечение, операция четко по протоколам, ПЭТ-КТ в Феофании. ЛТ - на Верховинной запрашивает столько же, сколько частная клиника по цене, при этом перегружена и все только налом. А если бы понадеялись на лечение на периферии, где как оказалось была ошибка в диагнозе и планировали резать сразу не то и не там - была бы трагедия.
Не могу перечислить всех, слава богу не было надобности. Но например в клинике Валихновского есть. Вряд ли она последняя в списке.
Опять таки не могу подтвердить по каждому пункту, но тот же Верум, Адонис, Обериг вроде должны быть - это из тех где был
|