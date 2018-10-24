У мене:
130% – відносно ВласнихЧистихВитрат (ВЧВ).
220% – якщо додати 22% ЄСВ, які ніби-то, може віддадуть, колись... (у вигляді пенсії). Або не віддадуть. Взагалі...
276% – якщо додати ще й податки на % з депо.
Так, (276)220% можна знизити "аж" до 127% viewtopic.php?p=4456724#p4456724 , якщо жити, як і більшість людей, – від зарплати, до зарплати. Без депо, без заощаджень, без фін.свободи... Як раби. Але це не мій шлях. :)
Але й терпіти 276% податків – важко, бо вони неабияк виносять мозок...
Отже, як знизити їх хоча би до 220%?
Як оформити БезПодаткові депозити?
Потім – всю зарплату закидати на них.
А жити на %, і на звичайні, оподатковані, й невигідні депо...
Трохи інформації зібрав у темі про ПриватБанк:
jay2004 написав:Отже, питання – як увійти в банк з якнайменшими втратами? А саме:
* як отримати безкоштовну картку?;
У відділення - Вам дадуть просту Універсалку і КДВ.
* якщо депозитну – то яка мін.сума депо?;
КДВ - карта для виплат, це і є депозитна. Мінімальна сумма депо - 2 грн.
* як відімкнути платні смс?;
СМС - безкоштовні.
* чи можна ту картку використовувати як зарплатну?;
КДВ - її можна використовувати як зарплатну, пенсійну чи соціальну.
* як "вмовити" працедавця на переведення зарплати в Приват?;
Це вже як зможете.
* чи буде безподатковий депо вічним (після продовження 6місячного депо – безподатковість збережеться)?
Так.
P.S. Все те саме можливо сдійснити в А-Банку (все аналогічно). тут - 14% безподатковий, а там - 15% :wink:
:)
А реквізити Картки Для Виплат (КДВ) дають у Приваті разом з самою КДВ – треба лише попросити.
Думаю, що 1% – це буде приємний бонус, після того як зарплата заповнить БезПодатковий депо в Приваті аж до 200т і далі вже буде небезпечно мати з ним справу...
Flamingo написав:Ага только когда в одном ГОСУДАРСТВЕННОЙ банке год назад сотрудники написали заяву на перевод зп в приват, то им ответили что нет такой возможности. Впрочем это немного другая история. Но в нашей стране законы отдельно а люди отдельно. К сожалению:(
Може саме для цього і потрібен безвіз та втеча раб.сили на Захід? Чехія вдвічі збільшує квоту робочої сили для українських...
Вони мають змінити ситуацію...
Flamingo написав:
Вообще-то имеет. Им (безналоховым) также успешно могут пользоваться пенсионеры, мамочки с ребёнком до 3лет, лица, получающие пособие по безработице и ещё ряд категорий лиц получающих всевозможные социальные выплаты. Главное правильно карту оформить.
А як це – "правильно оформити карту"?
ol_zy написав:
* да
* если не совсем тупой руководитель+бухгалтер, то им даже может быть выгоднее переводить з/п на карту стороннего банка (вне з/п проекта), зависит от з/п проекта, величины вашей з/п, условий обслуживания р.с. предприятия. Но, если будут пересылать на КДВ, то тогда это будут не целевые поступления и с вас Приват снимет на входе 1%, если на универсальную, то при снятии с нее с вас также снимут % на выходе, но эти средства можно разместить на депозите и снять через определенный срок с процентами на КДВ, а уже с КДВ без процентов в любом банкомате любого банка в Украине.
* в выше перечисленном варианте безподатковый вам не светит, т.к. з.п. будет поступать вне з.п. проекта.
Гарна схема :)
А "зарплатний проект", якщо я правильно розумію, – означає, що значна частина працівників має отримувати зарплату через цей банк? На одну людину його не робитимуть?
Vorlon написав:
Без зарплатного проекта смысла не имеет.
Send[m]oney у вас не работает? Перекидываете с любой карты любого банка на примат без комиссии со стороны последнего. Именно так я и делаю, когда надо перекинуть непременно только на карту примата.
Без комісії – це добре. :)
Sanio написав:ol_zy написав:Но, если будут пересылать на КДВ, то тогда это будут не целевые поступления и с вас Приват снимет на входе 1%, если на универсальную, то при снятии с нее с вас также снимут % на выходе, но эти средства можно разместить на депозите и снять через определенный срок с процентами на КДВ, а уже с КДВ без процентов в любом банкомате любого банка в Украине.
* в выше перечисленном варианте безподатковый вам не светит, т.к. з.п. будет поступать вне з.п. проекта.
Зачисление на КДВ с другого банка 0,5%, но если бухгалтерия правильно оформит платежку, то может быть и 0% и "безподатковий" без зарплатного проекта.
Еще есть вариант подключить автоматическое списание зарплаты с карты другого банка на КДВ без входной комиссии.
Які цікаві й надихаючі новини! :)
Пане Sanio, чи можете докладніше розповісти про другий варіант? Де їх налаштувати (на privatbank.ua/sendmoney , чи у банку де зарплатна картка?) Чи будуть ті перерахування сприйматись Приватом саме як зарплата, і чи можливо буде відкрити БезПодатковий депо...?