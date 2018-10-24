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БезПодаткові депозити? як оформити БезПодаткові депозити? + Додати

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на тему Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів

Додано: Чет 25 жов, 2018 12:00 як оформити БезПодаткові депозити?

У мене:

130% – відносно ВласнихЧистихВитрат (ВЧВ).

220% – якщо додати 22% ЄСВ, які ніби-то, може віддадуть, колись... (у вигляді пенсії). Або не віддадуть. Взагалі...

276% – якщо додати ще й податки на % з депо.

Так, (276)220% можна знизити "аж" до 127%

Але й терпіти 276% податків – важко, бо вони неабияк виносять мозок...

Отже, як знизити їх хоча би до 220%?



Як оформити БезПодаткові депозити?

Потім – всю зарплату закидати на них.

А жити на %, і на звичайні, оподатковані, й невигідні депо...





Трохи інформації зібрав у темі про ПриватБанк:



jay2004 написав: Отже, питання – як увійти в банк з якнайменшими втратами? А саме:

* як отримати безкоштовну картку?;

У відділення - Вам дадуть просту Універсалку і КДВ.

* якщо депозитну – то яка мін.сума депо?;

КДВ - карта для виплат, це і є депозитна. Мінімальна сумма депо - 2 грн.

* як відімкнути платні смс?;

СМС - безкоштовні.

* чи можна ту картку використовувати як зарплатну?;

КДВ - її можна використовувати як зарплатну, пенсійну чи соціальну.

* як "вмовити" працедавця на переведення зарплати в Приват?;



Це вже як зможете.



* чи буде безподатковий депо вічним (після продовження 6місячного депо – безподатковість збережеться)?



Так.



P.S. Все те саме можливо сдійснити в А-Банку (все аналогічно). тут - 14% безподатковий, а там - 15% :wink: Отже, питання – як увійти в банк з якнайменшими втратами? А саме:* як отримати безкоштовну картку?;У відділення - Вам дадуть просту Універсалку і КДВ.* якщо депозитну – то яка мін.сума депо?;КДВ - карта для виплат, це і є депозитна. Мінімальна сумма депо - 2 грн.* як відімкнути платні смс?;СМС - безкоштовні.* чи можна ту картку використовувати як зарплатну?;КДВ - її можна використовувати як зарплатну, пенсійну чи соціальну.* як "вмовити" працедавця на переведення зарплати в Приват?;Це вже як зможете.* чи буде безподатковий депо вічним (після продовження 6місячного депо – безподатковість збережеться)?Так.P.S. Все те саме можливо сдійснити в А-Банку (все аналогічно). тут - 14% безподатковий, а там - 15% :wink:

:)



Квесторе_поверніться написав: jay2004 написав: як "вмовити" працедавця на переведення зарплати в Приват? як "вмовити" працедавця на переведення зарплати в Приват?

Якщо в конторі де працюєте є договір з Приватом то лише реквізити слід принести КДВ в бухгалтерію. Якщо в конторі де працюєте є договір з Приватом то лише реквізити слід принести КДВ в бухгалтерію.

А реквізити Картки Для Виплат (КДВ) дають у Приваті разом з самою КДВ – треба лише попросити.





klug написав: jay2004 написав: P.S. Все те саме можливо сдійснити в А-Банку (все аналогічно). тут - 14% безподатковий, а там - 15% P.S. Все те саме можливо сдійснити в А-Банку (все аналогічно). тут - 14% безподатковий, а там - 15%

Не думаю, що роботодавця буде легко вмовити перенести обслуговування зарплатного проекту до ломбарду. 1% того не вартий. Не думаю, що роботодавця буде легко вмовити перенести обслуговування зарплатного проекту до ломбарду. 1% того не вартий.

Думаю, що 1% – це буде приємний бонус, після того як зарплата заповнить БезПодатковий депо в Приваті аж до 200т і далі вже буде небезпечно мати з ним справу...







Flamingo написав: голийВкропиві написав: Так, ніби, закон дозволяє вибирати собі банк для отримання в ньому зарплати?



Чи ні? Так, ніби, закон дозволяє вибирати собі банк для отримання в ньому зарплати?Чи ні? Ага только когда в одном ГОСУДАРСТВЕННОЙ банке год назад сотрудники написали заяву на перевод зп в приват, то им ответили что нет такой возможности. Впрочем это немного другая история. Но в нашей стране законы отдельно а люди отдельно. К сожалению:( Ага только когда в одном ГОСУДАРСТВЕННОЙ банке год назад сотрудники написали заяву на перевод зп в приват, то им ответили что нет такой возможности. Впрочем это немного другая история. Но в нашей стране законы отдельно а люди отдельно. К сожалению:(

Може саме для цього і потрібен безвіз та втеча раб.сили на Захід?

Вони мають змінити ситуацію...





Flamingo написав: Vorlon написав: Bobua написав: 2) безподатковий депо, 2) безподатковий депо,

Без зарплатного проекта смысла не имеет.

Без зарплатного проекта смысла не имеет.

Вообще-то имеет. Им (безналоховым) также успешно могут пользоваться пенсионеры, мамочки с ребёнком до 3лет, лица, получающие пособие по безработице и ещё ряд категорий лиц получающих всевозможные социальные выплаты. Главное правильно карту оформить. Вообще-то имеет. Им (безналоховым) также успешно могут пользоваться пенсионеры, мамочки с ребёнком до 3лет, лица, получающие пособие по безработице и ещё ряд категорий лиц получающих всевозможные социальные выплаты. Главное правильно карту оформить.

А як це – "правильно оформити карту"?





ol_zy написав: Bobua написав: * чи можна ту картку використовувати як зарплатну?;

* як "вмовити" працедавця на переведення зарплати в Приват?;

* чи буде безподатковий депо вічним (після продовження 6місячного депо – безподатковість збережеться)? * чи можна ту картку використовувати як зарплатну?;* як "вмовити" працедавця на переведення зарплати в Приват?;* чи буде безподатковий депо вічним (після продовження 6місячного депо – безподатковість збережеться)?

* да

* если не совсем тупой руководитель+бухгалтер, то им даже может быть выгоднее переводить з/п на карту стороннего банка (вне з/п проекта), зависит от з/п проекта, величины вашей з/п, условий обслуживания р.с. предприятия. Но, если будут пересылать на КДВ, то тогда это будут не целевые поступления и с вас Приват снимет на входе 1%, если на универсальную, то при снятии с нее с вас также снимут % на выходе, но эти средства можно разместить на депозите и снять через определенный срок с процентами на КДВ, а уже с КДВ без процентов в любом банкомате любого банка в Украине.

* в выше перечисленном варианте безподатковый вам не светит, т.к. з.п. будет поступать вне з.п. проекта. * да* если не совсем тупой руководитель+бухгалтер, то им даже может быть выгоднее переводить з/п на карту стороннего банка (вне з/п проекта), зависит от з/п проекта, величины вашей з/п, условий обслуживания р.с. предприятия. Но, если будут пересылать на КДВ, то тогда это будут не целевые поступления и с вас Приват снимет на входе 1%, если на универсальную, то при снятии с нее с вас также снимут % на выходе, но эти средства можно разместить на депозите и снять через определенный срок с процентами на КДВ, а уже с КДВ без процентов в любом банкомате любого банка в Украине.* в выше перечисленном варианте безподатковый вам не светит, т.к. з.п. будет поступать вне з.п. проекта.

Гарна схема :)

А "зарплатний проект", якщо я правильно розумію, – означає, що значна частина працівників має отримувати зарплату через цей банк? На одну людину його не робитимуть?





Vorlon написав: Bobua написав: 2) безподатковий депо, 2) безподатковий депо,

Без зарплатного проекта смысла не имеет.

Bobua написав: можливість якнайдешевшого платежу на карти Привату. можливість якнайдешевшого платежу на карти Привату.

Send[m]oney у вас не работает? Перекидываете с любой карты любого банка на примат без комиссии со стороны последнего. Именно так я и делаю, когда надо перекинуть непременно только на карту примата. Без зарплатного проекта смысла не имеет.Send[m]oney у вас не работает? Перекидываете с любой карты любого банка на примат без комиссии со стороны последнего. Именно так я и делаю, когда надо перекинуть непременно только на карту примата.

Без комісії – це добре. :)





Sanio написав: ol_zy написав: Но, если будут пересылать на КДВ, то тогда это будут не целевые поступления и с вас Приват снимет на входе 1%, если на универсальную, то при снятии с нее с вас также снимут % на выходе, но эти средства можно разместить на депозите и снять через определенный срок с процентами на КДВ, а уже с КДВ без процентов в любом банкомате любого банка в Украине.

* в выше перечисленном варианте безподатковый вам не светит, т.к. з.п. будет поступать вне з.п. проекта. Но, если будут пересылать на КДВ, то тогда это будут не целевые поступления и с вас Приват снимет на входе 1%, если на универсальную, то при снятии с нее с вас также снимут % на выходе, но эти средства можно разместить на депозите и снять через определенный срок с процентами на КДВ, а уже с КДВ без процентов в любом банкомате любого банка в Украине.* в выше перечисленном варианте безподатковый вам не светит, т.к. з.п. будет поступать вне з.п. проекта.

Зачисление на КДВ с другого банка 0,5%, но если бухгалтерия правильно оформит платежку, то может быть и 0% и "безподатковий" без зарплатного проекта.

Еще есть вариант подключить автоматическое списание зарплаты с карты другого банка на КДВ без входной комиссии . Зачисление на КДВ с другого банка 0,5%, но если бухгалтерия правильно оформит платежку, тоЕще есть вариант подключить

Які цікаві й надихаючі новини! :)

Пане Sanio, чи можете докладніше розповісти про другий варіант? Де їх налаштувати (на privatbank.ua/sendmoney , чи у банку де зарплатна картка?) Чи будуть ті перерахування сприйматись Приватом саме як зарплата, і чи можливо буде відкрити БезПодатковий депо...? Наразі плачу скажену суму податків, і плачу...У мене:130% – відносно ВласнихЧистихВитрат (ВЧВ).220% – якщо додати 22% ЄСВ, які ніби-то, може віддадуть, колись... (у вигляді пенсії). Або не віддадуть. Взагалі...276% – якщо додати ще й податки на % з депо.Так, (276)220% можна знизити "аж" до 127% viewtopic.php?p=4456724#p4456724 , якщо жити, як і більшість людей, – від зарплати, до зарплати. Без депо, без заощаджень, без фін.свободи... Як раби. Але це не мій шлях. :)Але й терпіти 276% податків – важко, бо вони неабияк виносять мозок...Отже, як знизити їх хоча би до 220%?Потім – всю зарплату закидати на них.А жити на %, і на звичайні, оподатковані, й невигідні депо...Трохи інформації зібрав у темі про ПриватБанк::)А реквізити Картки Для Виплат (КДВ) дають у Приваті разом з самою КДВ – треба лише попросити.Думаю, що 1% – це буде приємний бонус, після того як зарплата заповнить БезПодатковий депо в Приваті аж до 200т і далі вже буде небезпечно мати з ним справу...Може саме для цього і потрібен безвіз та втеча раб.сили на Захід? Чехія вдвічі збільшує квоту робочої сили для українських... Вони мають змінити ситуацію...А як це – "правильно оформити карту"?Гарна схема :)А "зарплатний проект", якщо я правильно розумію, – означає, що значна частина працівників має отримувати зарплату через цей банк? На одну людину його не робитимуть?Без комісії – це добре. :)Які цікаві й надихаючі новини! :)Пане Sanio, чи можете докладніше розповісти про другий варіант? Де їх налаштувати (на privatbank.ua/sendmoney , чи у банку де зарплатна картка?) Чи будуть ті перерахування сприйматись Приватом саме як зарплата, і чи можливо буде відкрити БезПодатковий депо...? А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? В рази більше власних витрат!!! https://forum.finance.ua/topic218809.html Bobua Повідомлень: 623 З нами з: 24.08.10 Подякував: 54 раз. Подякували: 62 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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