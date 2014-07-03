Потрібні поради з приводу купівлі будинку у Львівській обл. розглядаю варіанти в Брюховичах. Саме будинок у котеджному містечку Брюховель від забудовника Гранд Дім.
Хтось щось знає про ці будинки плюси / мінуси?
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 11:53
Купівля будинку У Львівській обл.
Потрібні поради з приводу купівлі будинку у Львівській обл. розглядаю варіанти в Брюховичах. Саме будинок у котеджному містечку Брюховель від забудовника Гранд Дім.
Хтось щось знає про ці будинки плюси / мінуси?
Додано: Суб 27 жов, 2018 16:06
Яка мета?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Додано: Суб 27 жов, 2018 17:30
... переважно, такі будинки купубть "для себе"...
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Додано: Суб 27 жов, 2018 18:10
ДолярчикТут виглядає хочуть не купити а продати.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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