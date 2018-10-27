Прожаж будинку

Продається просторий будинок 330 м² з ділянкою 9 соток у тихому та мальовничому районі Керничне по вул. Миру у місті Деражня.
Дім побудовано з використанням найякісніших матеріалів та з продуманим дизайном до дрібниць. Ідеальний варіант для тих, хто шукає комфортне і затишне житло, що прослужить багато років.
Основні характеристики:
Площа будинку: 330 м²,
Ділянка: 9 соток
Фундамент: із фундаментних блоків товщиною 50 см, з міцними подушками 90 см — це основа, яка розрахована на 5-поверхову будівлю!
Стіни: утеплені пінопластом, товщина стін — 50 см
Вікна: якісні металопластикові.
Комунікації: електрика на 3 фази, газ підведений до будинку, каналізація проведена, труби для води встановлені на 3 поверхи (можливість підключення централізованої води або облаштування власної свердловини)
Гараж: вбудований, з терасою на даху, два балкони з художньою ковкою
Камін і грубка: забезпечать тепло і затишок у холодні дні
Переваги:
Будинок має надзвичайно надійну конструкцію, яку можна використовувати як для проживання великої родини, так і для комерційних цілей. Унікальна архітектура дозволяє гнучко планувати простір, а мальовничий район створює ідеальні умови для спокійного життя.
Деталі за телефоном - 068-922-0362.