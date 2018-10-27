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Прожаж будинку
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 02:56

Прожаж будинку

Продається просторий будинок 330 м² з ділянкою 9 соток у тихому та мальовничому районі Керничне по вул. Миру у місті Деражня.

Дім побудовано з використанням найякісніших матеріалів та з продуманим дизайном до дрібниць. Ідеальний варіант для тих, хто шукає комфортне і затишне житло, що прослужить багато років.

Основні характеристики:

Площа будинку: 330 м²,

Ділянка: 9 соток

Фундамент: із фундаментних блоків товщиною 50 см, з міцними подушками 90 см — це основа, яка розрахована на 5-поверхову будівлю!

Стіни: утеплені пінопластом, товщина стін — 50 см

Вікна: якісні металопластикові.

Комунікації: електрика на 3 фази, газ підведений до будинку, каналізація проведена, труби для води встановлені на 3 поверхи (можливість підключення централізованої води або облаштування власної свердловини)

Гараж: вбудований, з терасою на даху, два балкони з художньою ковкою

Камін і грубка: забезпечать тепло і затишок у холодні дні

Переваги:

Будинок має надзвичайно надійну конструкцію, яку можна використовувати як для проживання великої родини, так і для комерційних цілей. Унікальна архітектура дозволяє гнучко планувати простір, а мальовничий район створює ідеальні умови для спокійного життя.

Деталі за телефоном - 068-922-0362.
igoruhao2255
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