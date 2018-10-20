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Коболев розповів, чи є
централізоване гаряче...

Коболев розповів, чи є централізоване гаряче...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 08:24

Коболев розповів, чи є централізоване гаряче...

Пропонуємо до обговорення:
«Я вважаю, що централізоване опалення та водопостачання в Україні скоріше мертве, через низку причин», — заявив Коболєв.

Дивися повний текст Коболев розповів, чи є централізоване гаряче водопостачання та опалення в Україні вигідним.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 08:24

А хіба можна відключитися від централізованого опалення? Здається, тільки всім будинком.
0mage0
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 08:54

Использование бойлеров вместо централизованного ГВ - это лишь реакция на постоянные отключения и необоснованные тарифы. У меня бойлер появился с рождением ребенка. В начале 2000-ных. Работает до сих пор, но уже задумываюсь, что б поставить на больший объем и не пользоваться ЦГВ, т.к. разница получается раза в 2.
Так же все "эксперты" - умалчивают о том, что ни одна ТЭЦ не производит только тепло. Все попутно вырабатывают электроэнергию. Но нам в тариф, почему-то, рисуют как самостоятельное производство.
pobytt
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 09:34

Андрюша, централизованное отопление умирает, потому что такие как ты думают только о прибылях...
Cactus
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 09:45

Если бы нормально работало горячее водоснабжение и отопление ни у кого бы наверное даже мысли не возникло отказываться от них и ставить индивидуальное. Единственно можно было бы внедрить персональный учет потребления и возможность индивидуального регулирования отопления.

Но куда там, мы лучше космические премии себе выпишем и сразу спрячем их за границей, что бы не отобрали. А потом будем всем рассказывать, "что централизованное отопление и горячее водоснабжение в Украине скорее мертво" и еще нужно повышать тарифы. :mrgreen:

https://politeka.net/news/politics/6666 ... 0-tysjach/
Востаннє редагувалось Кузя в Пон 29 жов, 2018 09:49, всього редагувалось 3 разів.
Кузя
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 09:46

Кобболев себя не забывает,главное липовую премию быстренько забрать и переслать чтоб не забрали
lavidenko
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 10:02

Свежий живой пример : У меня прошлый сезон за отопление было 1100 грн к оплате и субсидия около 1000 грн плюс добавляли какие то коефициента +300 грн итого выходило 1400 грн к оплате . Рядом дом с индивидуальным отоплением родственник такая-же субсидия но по отоплению было только 500-600 грн к оплате и температура в квартире была +22 у меня была +19 , и летом еще выдали возврат субсидии 750 грн . Вот и думай что выгодно .
makishin60
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 10:15

  makishin60 написав:Свежий живой пример : У меня прошлый сезон за отопление было 1100 грн к оплате и субсидия около 1000 грн плюс добавляли какие то коефициента +300 грн итого выходило 1400 грн к оплате . Рядом дом с индивидуальным отоплением родственник такая-же субсидия но по отоплению было только 500-600 грн к оплате и температура в квартире была +22 у меня была +19 , и летом еще выдали возврат субсидии 750 грн . Вот и думай что выгодно .


Таковы сегодняшние реалии.
Я не могу посчитать в цифрах, но мне кажется, что при нормальных инфраструктуре и теплотрассах без чрезмерных потерь ни одна система индивидуального отопления не сможет сравниться по экономичности с ТЭЦ. Не говоря уже об экологии.
Кузя
 
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