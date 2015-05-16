Додано: Нед 05 тра, 2019 13:09

Еще один зашкварчик в энергетике - для населения отменили "зеленый" тариф!



С 2020-го зарабатывать на альтернативной энергетике смогут только Ахметов и Клюев - 25-го апреля ВР, спрятавшись за резонанс языкового закона, проголосовала поправку "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения конкурентных условий производства электрической энергии из альтернативных источников энергии" №8449-д, которая исключает наземные домашние СЭС из государственной программы "Зелены тариф" (на сегодня - 0,18 евро за кВт).



Таким образом, государство будет покупать у населения только э/э, произведенную СЭС мощностью до 50 кВт на крышах и фасадах зданий.



На практике же окупаемые фасадные решения для дома ограничены мощностью 10 кВт. То есть и продавать таким производителям будет нечего.



Количество "отлученных" на сегодня составляет 11 тыс домохозяйств. Де-факто, это малый бизнес, который придушили в угоду олигархам - то, о чем я не устаю повторять!



Не так давно budivelnik спорил со мной, что условия получения зеленого тарифа прозрачны, и сделаны не под олигархов, а для всех на общих условиях. И, мол, что все эти споры в пользу бедных - промосковская зрадофилия.



Что ж, в таком случае перечисляю список промосковских агентов, протянувших это решение:

- Министр Энергетики Игорь Насалик, подавший законодательную инициативу;

- Блок Петра Порошенко, вынесший поправку на голосование и послушно проголосовавший ее;

- Олег Ляшко и его партия, поддержавших обсуждение поправки и послушно проголосовавших ее;

- ну и, естественно, ринатовская часть Оппоблока.



А что сам виновник торжества (получивший целых 2 подарка в день голосования языкового закона - второй от АМКУ о разрешении на покупку еще 2-х облэнерго) - продолжает паразитировать на бюджете и потребителях электроэнергии, доводя портфель проектов альтернативной энергетики ДТЭК до, внимание, 1 ГВт!!!



Вот так и происходит механизм выведения прибылей Энергоатома:

1) лоббируешь установку фантастически высокого зеленого тарифа (на уровне 0,2 доллара);

2) устанавливаешь через подконтрольного тебе регулятора тариф реализации потребителям 0,06+ доллара;

3) и присваиваешь себе всю прибыль принадлежаших государству атомных электростанций, производящих э/э c себестоимостью менее 0,02 доллара и в объеме более 60% всего энергобаланса страны.