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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 31323334
Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 22:04

  zРадио написав:Я не случайно разложил бюджетные расходы по функциям, а не центру затрат
Ти спеціально обливаєш брудо все що бачиш
Якщо освіта на 600 000 працівників отримала 238 млрд грн
а чиновники на 300 000 працівників отримали 86 млрд грн
це все згідно таблички яку ти привів
То про які невиправдано високі витрати на чиновників ти лопочеш?
В тебе все зле-скоротили 1150 шкіл - погано, а те що там 13 дітей-ти замовчуєш . хоча через повідомлення вже починаєш лити крокодилові сльоз про 15000 дітей які залишились без шкіл...
не здали 8 % ЗНО - знову зрадорозгон-а скільки не здали аналогів в інших країнах - подивитись не удосужився
Звинуватив керівництво України в відході від педерації і привів Німців - і забув що у нас в 10 разів більш тісні звязки з педерацією не зважаючи на те що вона на нас напала
Тепер плачеш про високі прибутки Нафтогазу
Але нафтогаз державна компанія і ти з своїми цифрами показав що всі включені розходи разом з преміями коболєву не тягнуть навіть на 30% ціни , а 70% напряму йде власнику... а власник Нафтогазу-Держава

То проти чого і за що ти виступаєш?

Проти України - тоді ти прокремлівський троль за що вже був ( і гарантую , що будеш продовжувати в такомуж ключі-то ще будеш) забанений.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 22:41

  budivelnik написав:
  zРадио написав:Я не случайно разложил бюджетные расходы по функциям, а не центру затрат
Ти спеціально обливаєш брудо все що бачиш
Якщо освіта на 600 000 працівників отримала 238 млрд грн
а чиновники на 300 000 працівників отримали 86 млрд грн
це все згідно таблички яку ти привів
То про які невиправдано високі витрати на чиновників ти лопочеш?
В тебе все зле-скоротили 1150 шкіл - погано, а те що там 13 дітей-ти замовчуєш . хоча через повідомлення вже починаєш лити крокодилові сльоз про 15000 дітей які залишились без шкіл...
не здали 8 % ЗНО - знову зрадорозгон-а скільки не здали аналогів в інших країнах - подивитись не удосужився
Звинуватив керівництво України в відході від педерації і привів Німців - і забув що у нас в 10 разів більш тісні звязки з педерацією не зважаючи на те що вона на нас напала
Тепер плачеш про високі прибутки Нафтогазу
Але нафтогаз державна компанія і ти з своїми цифрами показав що всі включені розходи разом з преміями коболєву не тягнуть навіть на 30% ціни , а 70% напряму йде власнику... а власник Нафтогазу-Держава

То проти чого і за що ти виступаєш?

Проти України - тоді ти прокремлівський троль за що вже був ( і гарантую , що будеш продовжувати в такомуж ключі-то ще будеш) забанений.


О как - оказывается, учителя сами по себе. Друг друга, наверно, учат )) О школьниках и студентах ни слова. На них расходов нет - выйдет учитель средь бела поля и давай читать математику сидящим на сене вокруг него детям :mrgreen:

А доктора тоже без пациентов? Больных, небось, только на дому принимают :mrgreen: И никакого оборудования, экстренных служб, лекарств - ничего этого в голове у строителя вообще не существует...

Ну а возвращаясь к газу, проблема же не в размере цены и получаемой сверхприбыли - проблема в централизации этих потоков для коррупционного передела!

До "реформаторов" тариф для населения строился следующим - маленький объем по низкой цене, а все, что сверху - по высокой.
https://index.minfin.com.ua/tariff/gas/2010-08-01

Соответственно, бедняки автоматически получали свою субсидию. Сегодня же все потребители по умолчанию платят высокую цену, а субсидии назначаются избирательно, пропуская огромные финансовые потоки через коррупционный центр. Вот такой у нас "рынок"...

PS: да, и не смей мне угрожать! По сути твоих претензий я уже отвечал - замалчивание проблем, которое исповедуешь ты, бьет по государственной безопасности куда сильнее, чем поднятие проблем на обсуждение, которое исповедую я!
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 13:09

Еще один зашкварчик в энергетике - для населения отменили "зеленый" тариф!

С 2020-го зарабатывать на альтернативной энергетике смогут только Ахметов и Клюев - 25-го апреля ВР, спрятавшись за резонанс языкового закона, проголосовала поправку "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения конкурентных условий производства электрической энергии из альтернативных источников энергии" №8449-д, которая исключает наземные домашние СЭС из государственной программы "Зелены тариф" (на сегодня - 0,18 евро за кВт).

Таким образом, государство будет покупать у населения только э/э, произведенную СЭС мощностью до 50 кВт на крышах и фасадах зданий.

На практике же окупаемые фасадные решения для дома ограничены мощностью 10 кВт. То есть и продавать таким производителям будет нечего.

Количество "отлученных" на сегодня составляет 11 тыс домохозяйств. Де-факто, это малый бизнес, который придушили в угоду олигархам - то, о чем я не устаю повторять!

Не так давно budivelnik спорил со мной, что условия получения зеленого тарифа прозрачны, и сделаны не под олигархов, а для всех на общих условиях. И, мол, что все эти споры в пользу бедных - промосковская зрадофилия.

Что ж, в таком случае перечисляю список промосковских агентов, протянувших это решение:
- Министр Энергетики Игорь Насалик, подавший законодательную инициативу;
- Блок Петра Порошенко, вынесший поправку на голосование и послушно проголосовавший ее;
- Олег Ляшко и его партия, поддержавших обсуждение поправки и послушно проголосовавших ее;
- ну и, естественно, ринатовская часть Оппоблока.

А что сам виновник торжества (получивший целых 2 подарка в день голосования языкового закона - второй от АМКУ о разрешении на покупку еще 2-х облэнерго) - продолжает паразитировать на бюджете и потребителях электроэнергии, доводя портфель проектов альтернативной энергетики ДТЭК до, внимание, 1 ГВт!!!

Вот так и происходит механизм выведения прибылей Энергоатома:
1) лоббируешь установку фантастически высокого зеленого тарифа (на уровне 0,2 доллара);
2) устанавливаешь через подконтрольного тебе регулятора тариф реализации потребителям 0,06+ доллара;
3) и присваиваешь себе всю прибыль принадлежаших государству атомных электростанций, производящих э/э c себестоимостью менее 0,02 доллара и в объеме более 60% всего энергобаланса страны.
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 17:50

  zРадио написав:Не так давно budivelnik спорил со мной, что условия получения зеленого тарифа прозрачны, и сделаны не под олигархов, а для всех на общих условиях. И, мол, что все эти споры в пользу бедных - промосковская зрадофилия.
1 Коли будівельник сперичався - то тарифи і умови були прозорі і внаслідок їх виконання цим скористалось 11000 осіб- що досить не мало і потрібно було активніше цим займатись
2 Саме ви виступали проти того щоб вводились потужності в зеленій енергетиці для населення- питання
Коли ви переживали за Україну
Тоді коли плюючись слиною на монітор - називали це рішення зрадою
Чи тепер коли це рішення модифіковане ( тобто воно продовжує діяти для всіх випадків крім наземного розміщення)
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 18:01

  budivelnik написав:1 Коли будівельник сперичався - то тарифи і умови були прозорі і внаслідок їх виконання цим скористалось 11000 осіб- що досить не мало і потрібно було активніше цим займатись
2 Саме ви виступали проти того щоб вводились потужності в зеленій енергетиці для населення- питання
Коли ви переживали за Україну
Тоді коли плюючись слиною на монітор - називали це рішення зрадою
Чи тепер коли це рішення модифіковане ( тобто воно продовжує діяти для всіх випадків крім наземного розміщення)


1. Чушь - срок окупаемости таких проектов и был 8-10 лет, а без зеленого тарифа кэшфло едва ли вообще выйдет в плюс когда-нибудь (а если еще и дисконтирование применить, то гарантированно NPV будет ниже 0).

А вот представь себе - на рынке действуют условия, прописанные до 2030-го, как и было с зеленым тарифом. На дворе какой-нибудь 2017-й, ты все посчитал - до конца действия условий окупаемо. Идешь берешь в банке кредит (или оформляешь лизинг на оборудование), и не успев отдать и половину долга, условия меняют, и вместо 0,15-0,2 евро ты вынужден продавать э/э по 0,06 евро.

Хотел бы сам зависнуть с "полтосом" кредита и невозможностью выйти из бизнеса? Можешь не отвечать - вопрос риторический...

2. И снова бред - я никогда и нигде не выступал против спец. тарифа для частных мелких производителей зеленой электроэнергии.

Я против олигархии, которая монополизирует все рынки и дерет 3 шкуры как с потребителей, так и работников, которым (ни первым, ни вторым) некуда податься, кроме как уехать из страны - опять же, потому что внутри страны все монополизировано!
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 20:26

zРадио
А вот представь себе - на рынке действуют условия, прописанные до 2030-го, как и было с зеленым тарифом. На дворе какой-нибудь 2017-й, ты все посчитал - до конца действия условий окупаемо. Идешь берешь в банке кредит (или оформляешь лизинг на оборудование), и не успев отдать и половину долга, условия меняют, и вместо 0,15-0,2 евро ты вынужден продавать э/э по 0,06 евро.

это По так "отблагодарил" своих избирателей. ИМХО конечно, но я уверен, что бОльшая часть проголосовала за По, если не все. Так же как и уверен, что По2 был бы куда жёстче, если так можно выразиться, чем По1 Всё ИМХО, впрочем как всегда
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
baran
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 00:03

  baran написав:zРадио
А вот представь себе - на рынке действуют условия, прописанные до 2030-го, как и было с зеленым тарифом. На дворе какой-нибудь 2017-й, ты все посчитал - до конца действия условий окупаемо. Идешь берешь в банке кредит (или оформляешь лизинг на оборудование), и не успев отдать и половину долга, условия меняют, и вместо 0,15-0,2 евро ты вынужден продавать э/э по 0,06 евро.

это По так "отблагодарил" своих избирателей. ИМХО конечно, но я уверен, что бОльшая часть проголосовала за По, если не все. Так же как и уверен, что По2 был бы куда жёстче, если так можно выразиться, чем По1 Всё ИМХО, впрочем как всегда
1 Всі хто запустив свої проекти -і далі користуються правилами які були під час запуску тому в них претензій до влади не має і їх ніхто фінансово не вставив
2 Частково можуть влетів тільки ті хто
А-вже закупив обладнання але не здав в експлуатацію
Б-розраховував на наземне розміщення
3 Для тих хто потрапив під дію п2-виходів є кілька
а-перепроектувати на дахові або фасаде розміщення
б-відмовитись від проекту і повернути обладнання з дисконтом продавцю
4 Будь яке емоційно не врівноважене нагнітання з використанням елементів брехні у країні яка є жертвою агресії сусіда - повинно бути заборонене а той хто постійно використовувати подібне нагнітання -повинен бути покараний
У випадку форуму - це бан як мінімум
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 21:52

  budivelnik написав:1 Всі хто запустив свої проекти -і далі користуються правилами які були під час запуску тому в них претензій до влади не має і їх ніхто фінансово не вставив


budivelnik спать не сможет, если не соврет!

Никаких зеленых коэффициентов с 1 января для наземных СЭС частных мелких производителей НЕ БУДЕТ! Их отменили, чтобы Ахметов мог продолжать увеличивать объемы своей коррупционной махины!

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=65076

Зображення
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 19:08

Коболев и Гройсман продолжают стричь население - Нефтегаз снова снизил тарифы промышленным потребителям при одновременном увеличении их для населения!

С июня за 1000 кубов бизнес будет платить 6937 грн, из которых 1156 грн НДС ставятся в налоговый кредит - итого 5781 грн + 300-400 грн за транспорт.

Население же будет платить по тарифу 8627 грн.

Таким образом, тариф для населения уже на 44% превысит тариф для бизнеса!

Напомню, что псевдо-реформу продвигали с целью сравнять цены на газ для всех потребителей, якобы борясь таким образом с коррупцией. Это потребовало поднять тариф для населения до уровня, по которому платил бизнес.

Вероятно, в процессе поднятия тарифов "реформаторы" поняли, что пересичных можно доить сколько угодно долго, и, сравняв тарифы, решили не останавливаться и продолжать повышать тарифы дальше...

В итоге, за 5 лет в долларовом эквиваленте тариф для населения вырос со 100 до 345 за 1000 кубов. А тариф для промышленных предприятий, где главными потребителями являются олигархи - снизился с 390 до 250.

Борьба с коррупцией - она такая :mrgreen:

https://ukranews.com/news/633603-tsena- ... na-7-6-7-9
https://ukranews.com/news/631419-na-iyu ... -tys-kub-m
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