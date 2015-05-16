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на тему Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.

#<1 ... 32333435 Додано: Суб 25 тра, 2019 14:52 budivelnik написав: zРадио написав: С июня за 1000 кубов бизнес будет платить 6937 грн, из которых 1156 грн НДС ставятся в налоговый кредит - итого 5781 грн + 300-400 грн за транспорт.



Население же будет платить по тарифу 8627 грн. С июня за 1000 кубов бизнес будет платить 6937 грн, из которых 1156 грн НДС ставятся в налоговый кредит - итого 5781 грн + 300-400 грн за транспорт.Население же будет платить по тарифу 8627 грн. Коли людина натягує сову на глобус тільки для того ,щоб показати як все зле - як називається тоді це непорозуміння природи?

1 Я не дуже буду сперичатись про формули ротердам чи ще там щось...

Але про ПДВ - я знаю все....

2 ПДВ це один з податків(зборів) , точно такий самий як ПДФО чи ЄСВ і точно так само з допомогою цього податку формується кінцева ціна

3 Якщо заявляти що для підприємства 7300 з ПДВ те саме що 6200 без ПДВ - це брехня в квадраті

4 Споживачі так само як і підприємства оплачують ціну з ПДВ і тільки у випадках коли

а - підприємство експортер

або

б - підприємство активно замінює свої інструменти-технології

Виникає різниця по ПДВ між такими підприємствами і споживачами ( які не можуть подати ПДВ до відшкодування)



Таким чином- для 80% підприємств України вплив ПДВ такий самий як і для 100% споживачів України.



Те що неадекват це не показує - наштовхує на думку що він зацікавлений

А зацікавити в тому щоб вишукувати виключно негатив(при чому не реальний а підтасований) може тільки одна організація - ольгіно. Коли людина натягує сову на глобус тільки для того ,щоб показати як все зле - як називається тоді це непорозуміння природи?1 Я не дуже буду сперичатись про формули ротердам чи ще там щось...Але про ПДВ - я знаю все....2 ПДВ це один з податків(зборів) , точно такий самий як ПДФО чи ЄСВ і точно так само з допомогою цього податку формується кінцева ціна3 Якщо заявляти що для підприємства 7300 з ПДВ те саме що 6200 без ПДВ - це брехня в квадраті4 Споживачі так само як і підприємства оплачують ціну з ПДВ і тільки у випадках колиа - підприємство експортерабоб - підприємство активно замінює свої інструменти-технологіїВиникає різниця по ПДВ між такими підприємствами і споживачами ( які не можуть подати ПДВ до відшкодування)Таким чином- для 80% підприємств України вплив ПДВ такий самий як і для 100% споживачів України.Те що неадекват це не показує - наштовхує на думку що він зацікавленийА зацікавити в тому щоб вишукувати виключно негатив(при чому не реальний а підтасований) може тільки одна організація - ольгіно.



Ты просто сильно переоцениваешь свои знания в части НДС Это даже смешно комментировать!



Только для того, чтобы показать тем, кто тоже, как и ты, ничего не смыслит в налоговом учете, я поясню:



любое предприятие, являющееся плательщиком НДС, по закону обязано начислить полные 20% сверху на цену своих товаров и услуг. Но при этом оно формирует налоговый кредит на соответствующую сумму, который "гасит" расходами, понесенными с НДС. Таким образом и обеспечивается фактическая уплата налога только на добавленную, а не всю стоимость.



Например, ты продаешь шариковую ручку за 1 грн + НДС 20 коп. Для ее прозводства ты купил товаров и услуг (чернил, пластика, электроэнергии и пр.) на 70 коп + НДС 14 коп.



Это значит, что ты добавил стоимость (1 грн - 70 коп) = 30 коп, и понес расходы по НДС на (20 коп - 14 коп) = 6 коп.



Если бы для производства ручки ты купил на 70 коп товаров и услуг без НДС (у неплательщиков НДС), ты бы ничего не поставил в налоговый кредит, и понес бы расходы по НДС в размере 20 коп.



Поэтому, любое предприятие-плательщик НДС, которое создает и продает продукт с прибылью, а не убытком, НЕ НЕСЕТ РАСХОДОВ ПО НДС НА СУММУ СОБСТВЕННЫХ ЗАТРАТ, ПОНЕСЕННЫХ ПЕРЕД ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ НДС!



Именно к этой категории относится газ, счет за который выставляется с НДС!



budivelnik в очередной раз в луже! Глубокой, как и положено после майских ливней Ты просто сильно переоцениваешь свои знания в части НДСЭто даже смешно комментировать!Только для того, чтобы показать тем, кто тоже, как и ты, ничего не смыслит в налоговом учете, я поясню:любое предприятие, являющееся плательщиком НДС, по закону обязано начислить полные 20% сверху на цену своих товаров и услуг. Но при этом оно формирует налоговый кредит на соответствующую сумму, который "гасит" расходами, понесенными с НДС. Таким образом и обеспечивается фактическая уплата налога только на добавленную, а не всю стоимость.Например, ты продаешь шариковую ручку за 1 грн + НДС 20 коп. Для ее прозводства ты купил товаров и услуг (чернил, пластика, электроэнергии и пр.) на 70 коп + НДС 14 коп.Это значит, что ты добавил стоимость (1 грн - 70 коп) = 30 коп, и понес расходы по НДС на (20 коп - 14 коп) = 6 коп.Если бы для производства ручки ты купил на 70 коп товаров и услуг без НДС (у неплательщиков НДС), ты бы ничего не поставил в налоговый кредит, и понес бы расходы по НДС в размере 20 коп.Именно к этой категории относится газ, счет за который выставляется с НДС!в очередной раз в луже! Глубокой, как и положено после майских ливней zРадио

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