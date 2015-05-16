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Ринок енергоносіїв
в контексті

Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 210211212213
Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 02:51

постраждали всі блоки на Бурштинській ТЕС і всі – на Ладижинській ТЕС. Енергоблоки в різному ступені руйнації: від повної до понад 50%.
У якому стані зараз Курахівська ТЕС?
— Сильно пошкоджена КАБами. Не працює.

https://www.epravda.com.ua/publications ... 27/711686/
vitaliiangel
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