RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Ринок енергоносіїв
в контексті

Ринок енергоносіїв в контексті
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 263264265266
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 14:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:й до речі, не читав ці простині - а за рахунок чого має компенсуватися зелений тариф в Україні? хто платить?..


гроші для виплат по ЗТ Укренерго отримує від своєї діяльності:
Основні джерела доходу:
1/Послуги з передачі електроенергії (транспортування): Кошти надходять від генеруючих компаній та постачальників за використання мереж Укренерго.
2/Диспетчеризація: Плата за забезпечення балансу між виробництвом та споживанням в Об’єднаній енергетичній системі (ОЕС) України.
3/Експорт електроенергії: Продаж доступу до ліній електропередач на кордонах з Європою (Румунія, Словаччина, Польща).
4/Управління мережею: Компанія також отримує кошти за послуги з підтримання працездатності та розвитку магістральних мереж, особливо в умовах інтеграції з ENTSO-E.
prodigy
 
Повідомлень: 12950
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3375 раз.
Подякували: 3355 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 14:40

  Water написав:
  flyman написав:План робочий як швейцарський годинник.
Перевірений в СРСР у одній із військових частин і останній рік втілюється (с) (тм).
Не дякуйте.

А ти й далі будеш з підвала гавкать?
Радянські приклади сезонного акумулювання тепла
🔹 Новосибірськ (Академмістечко)
У 1970–1980‑х роках учені Сибірського відділення АН СРСР проводили експерименти з підземними водяними резервуарами.

Влітку воду нагрівали сонячними колекторами чи промисловими теплообмінниками, а взимку через теплообмінники використовували для опалення лабораторій та житлових будинків.

Це був один із перших радянських проєктів, схожих на сучасні системи Seasonal Thermal Energy Storage (STES).

🔹 Москва
У деяких житлових комплексах та експериментальних будівлях застосовували теплоакумулятори на основі води та бетону.

Система дозволяла накопичувати тепло влітку й використовувати його взимку для зменшення навантаження на централізоване опалення.

Відомі випробування таких технологій у районі Черемушки.

🔹 Військові гарнізони (Далекий Схід, Північ)
У закритих військових містечках використовували цистерни з гарячою водою, нагрітою влітку.

Взимку ця вода через теплообмінники подавалася в систему опалення казарм і житлових будинків.

Це дозволяло економити вугілля та мазут, які було дорого доставляти у віддалені регіони.


У закритих військових містечках використовували цистерни з гарячою водою, нагрітою влітку.

вода влітку нагрілась до 36С вдень, вночі наступного дня температура спала до 20С
а потім настає осінь, темпертаура вночі в РФ близько до нуля, до зими точно все замерзне

стосовно вугілля, його було стільки, що валявся всюди, бо за часи срср він коштував 5 рублів камаз

це ШІ видав таку базу?
prodigy
 
Повідомлень: 12950
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3375 раз.
Подякували: 3355 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 14:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:2. Шо там за теплонакопітєль під військовим містечком? І вчому

Не знаю, що там під військовим містечком, а в фінів бачив подібні проекти, то якості темплонакопичувача використовуть сухий пісок. Будинок з піском дозволяє забезпечувати будинок такого ж обєму теплом на зиму.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2434
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 263264265266
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ринок праці 1 ... 46, 47, 48
tobias » Вів 05 лис, 2019 09:11
478 122868
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 гру, 2025 15:09
Ірина_
Житлово-комунальне господарство в контексті 1 ... 50, 51, 52
somilitark » Пон 11 лют, 2019 15:08
515 113859
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 жов, 2025 14:29
Ірина_
Ринок мобільного зв'язку в Україні
maksjustmaks » Суб 16 тра, 2015 15:25
3 11460
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 тра, 2015 23:32
]OvO[

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10280)
17.12.2025 16:19
Таскомбанк (4433)
17.12.2025 15:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.