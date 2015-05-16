|
Ринок енергоносіїв в контексті
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Сер 17 гру, 2025 14:32
Shaman написав:
й до речі, не читав ці простині - а за рахунок чого має компенсуватися зелений тариф в Україні? хто платить?..
гроші для виплат по ЗТ Укренерго отримує від своєї діяльності:
Основні джерела доходу:
1/Послуги з передачі електроенергії (транспортування): Кошти надходять від генеруючих компаній та постачальників за використання мереж Укренерго.
2/Диспетчеризація: Плата за забезпечення балансу між виробництвом та споживанням в Об’єднаній енергетичній системі (ОЕС) України.
3/Експорт електроенергії: Продаж доступу до ліній електропередач на кордонах з Європою (Румунія, Словаччина, Польща).
4/Управління мережею: Компанія також отримує кошти за послуги з підтримання працездатності та розвитку магістральних мереж, особливо в умовах інтеграції з ENTSO-E.
4
2
Додано: Сер 17 гру, 2025 14:40
Water написав: flyman написав:
План робочий як швейцарський годинник.
Перевірений в СРСР у одній із військових частин і останній рік втілюється (с) (тм).
Не дякуйте.
А ти й далі будеш з підвала гавкать?
Радянські приклади сезонного акумулювання тепла
🔹 Новосибірськ (Академмістечко)
У 1970–1980‑х роках учені Сибірського відділення АН СРСР проводили експерименти з підземними водяними резервуарами.
Влітку воду нагрівали сонячними колекторами чи промисловими теплообмінниками, а взимку через теплообмінники використовували для опалення лабораторій та житлових будинків.
Це був один із перших радянських проєктів, схожих на сучасні системи Seasonal Thermal Energy Storage (STES).
🔹 Москва
У деяких житлових комплексах та експериментальних будівлях застосовували теплоакумулятори на основі води та бетону.
Система дозволяла накопичувати тепло влітку й використовувати його взимку для зменшення навантаження на централізоване опалення.
Відомі випробування таких технологій у районі Черемушки.
🔹 Військові гарнізони (Далекий Схід, Північ)
У закритих військових містечках використовували цистерни з гарячою водою, нагрітою влітку.
Взимку ця вода через теплообмінники подавалася в систему опалення казарм і житлових будинків.
Це дозволяло економити вугілля та мазут, які було дорого доставляти у віддалені регіони.
У закритих військових містечках використовували цистерни з гарячою водою, нагрітою влітку.
вода влітку нагрілась до 36С вдень, вночі наступного дня температура спала до 20С
а потім настає осінь, темпертаура вночі в РФ близько до нуля, до зими точно все замерзне
стосовно вугілля, його було стільки, що валявся всюди, бо за часи срср він коштував 5 рублів камаз
це ШІ видав таку базу?
Додано: Сер 17 гру, 2025 14:50
Banderlog написав:
2. Шо там за теплонакопітєль під військовим містечком? І вчому
Не знаю, що там під військовим містечком, а в фінів бачив подібні проекти, то якості темплонакопичувача використовуть сухий пісок. Будинок з піском дозволяє забезпечувати будинок такого ж обєму теплом на зиму.
