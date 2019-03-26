Відео новини від Finance.ua

У жовтні буде великий пакет змін, які стосуються життя мільйонів українців. Не всі зміни українцям сподобаються. А для бізнесу - так взагалі шокуючі зміни. Детальніше про це - у нашому відео.
00:00 Соціальні зміни для пенсіонерів та ВПО / Базова соцдопомога для всіх 02:04 Старт опалювального сезону 02:32 Дві зміни від Нацбанку 03:40 Зміни для ФОПів: позитивна і не дуже 04:35 Зміна, яка обурила бізнес 04:55 Нові правила в'їзду в Євросоюз
Прожитковий мінімум в Україні - це не просто цифра. Він впливає на життя українців у багатьох сферах. У цьому відео ви дізнаєтесь, чи можна підняти цей мінімум до реального і який прожитковий мінімум закладений на 2026 рік.
00:00 Що таке прожитковий мінімум і який він в Україні 01:28 Який прожитковий мінімум закладений у бюджет-2026 і який пропонує Комітет з питань соцзахисту 02:43 Чи можна підняти прожитковий мінімум до фактичного? 05:12 Корупція проти підвищення прожиткового мінімуму 06:18 Радикальні зміни для визначення прожиткового мінімуму
Кожен працюючий українець знає що таке трудова книжка. Та вже скоро ці книги втратять актуальність. Чим їх замінять та що буде з нашим стажем - дізнаєтесь у цьому відео. Розібратись у цій темі нам допоміг міністр соцполітики у 2016-19 роках Андрій Рева.
00:00 До якого часу діють паперові трудові книжки 01:40 Оцифрування трудової книжки: кому це треба робити 02:25 Чи треба діючим пенсіонерам оцифровувати свій стаж 03:18 Оцифрування трудового стажу для майбутніх пенсіонерів 04:15 Андрій Рева: не відтягуйте питання оцифрування стажу до останнього 06:35 Що робити, коли згубили трудову книжку. В якому випадку трудовий стаж не зарахують! 09:25 Яку інформацію з трудових книжок треба оцифрувати 10:34 Підсумки
Електроенергія по 9, вода по 100, а скільки ж коштуватиме тепло і газ ? Це не страшилки, а наша найближча реальність. Тема нашого сьогоднішнього глибокого аналізу — комунальні тарифи в Україні.
00:00 Аналіз ринку комунальних послуг. Мораторій 02:15 Які тарифи не потрапляють під дію мораторію 03:35 Зростання тарифів неминуче 05:09 Прогнози на 2026 рік. Подорожчання електроенергії 06:08 Мораторій на газ. Але ціни піднімуть? 07:15 Посилення системи соціального захисту 07:41 Тарифи на холодну воду. Ціни можуть бути дуже "холодними" 09:09 Як зекономити на комуналці. Корисні поради
Розповідаємо про головні зміни у житті українців у перший місяць зими і водночас останній місяць 2025 року. Комусь грудень грошенят підкине, а комусь нові можливості. Деталі - на відео.
00:00 Виплата 6500 малозабезпеченим 01:00 Тисяча зимової підтримки: поспішайте оформити допомогу 01:36 3000 км від Укрзалізниці - подорожуйте безкоштовно 02:07 Верифікація пенсіонерів: кому це треба зробити до 31 грудня 02:37 Нова програма компенсацій за втрачене житло для ВПО 03:31 Бронювання для всіх? Зміни мобілізаційні 04:08 Ухвалення Держбюджету-2026
Де взяти гроші на підвищення зарплат вчителям, лікарям, та загалом бюджетникам, яке передбачається у бюджеті на 26-й рік? З чого держава платитиме пенсії, коли в бюджеті справжня чорна діра розміром у майже 20 мільярдів доларів? У цьому відео ми даємо відповіді на ці питання.
Пенсіонерів в Україні у 2026 році чекають гарні новини - пенсія виросте і як мінімум двічі. У цьому відео ви дізнаєтесь, на скільки зростуть пенсії, чого бракує нашим пенсіонерам і яка сума, потрібна для гідного життя на пенсії.
00:00 Скільки в Україні сьогодні пенсіонерів, і скільки людей сплачують ЄСВ 03:04 Які підвищення отримають пенсіонери з 1 січня 04:23 Індексація пенсій у 2026 році 05:36 Індексація пенсій vs інфляція: хто перемагає 06:40 Якою має бути пенсія для гідного життя в Україні