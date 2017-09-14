Не живи в світі іллюзій, живи в світі реалій
Тоді побачиш, що США ні про що не домовлялись
Бо оті дві шістки - це не США. Це Вітьйок і зятьойк )
І ніякіх домовленостей не було
Але ти правий, у російської влади дійсно не стало розуму піти на мир
|
|
|
Додано: Сер 17 гру, 2025 17:59
Не живи в світі іллюзій, живи в світі реалій
Тоді побачиш, що США ні про що не домовлялись
Бо оті дві шістки - це не США. Це Вітьйок і зятьойк )
І ніякіх домовленостей не було
Але ти правий, у російської влади дійсно не стало розуму піти на мир
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|