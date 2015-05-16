RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Ринок енергоносіїв
в контексті

Ринок енергоносіїв в контексті
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 267268269270
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 13:05

budivelnik


  budivelnik написав:
  Hotab написав:Флаймани думають, що у нас вже багаті села, де генерують загалом селом більше, ніж споживають.

Трансформатор як правило 240-400Квт
СЕС_____________ як правило 30Квт
На трансформаторі головне щоб не пробували ВЗЯТИ більше від його потужності
Якщо беруть менше -то автоматично на високій стороні зменшується потужність передачі в сторону трансформатора, а такого щоб від трансформатора ( який ще має й свій холостий хід , десь 3% від максимальної потужності(для 400квт=12квт втрат), тобто 40% від потужності СЕС ) -в село не пішло жодного кіловата...тим більше в день коли СЕС генерує - я якось погано уявляю
Тобто надлишок енергії відразу створюється на високій стороні





Теоретично мабуть можливо, що споживачі в межах одного трансформатора (соти) виявились такими заможними, що разом своїми СЕС «перекрили» потужність свого трансформатора. Але на практиці мабуть поодинокі випадки , типу як у Продіджі, де сусіди такі ж капітани дальнього плавання, і всі бавляться в альтернативну енергетику)) Це також з часом вирішується, але явно не зараз, коли енергетики балансують еергоситему Одещини як можуть, а не займаються питанням, як допомогти заробити приодеській «рубльовці» на зеленому тарифі))
Hotab
 
Повідомлень: 17360
З нами з: 15.02.09
Подякував: 399 раз.
Подякували: 2551 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 14:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:й до речі, не читав ці простині - а за рахунок чого має компенсуватися зелений тариф в Україні? хто платить?..


гроші для виплат по ЗТ Укренерго отримує від своєї діяльності:
Основні джерела доходу:
1/Послуги з передачі електроенергії (транспортування): Кошти надходять від генеруючих компаній та постачальників за використання мереж Укренерго.
2/Диспетчеризація: Плата за забезпечення балансу між виробництвом та споживанням в Об’єднаній енергетичній системі (ОЕС) України.
3/Експорт електроенергії: Продаж доступу до ліній електропередач на кордонах з Європою (Румунія, Словаччина, Польща).
4/Управління мережею: Компанія також отримує кошти за послуги з підтримання працездатності та розвитку магістральних мереж, особливо в умовах інтеграції з ENTSO-E.
prodigy
 
Повідомлень: 12954
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3375 раз.
Подякували: 3355 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 14:40

  Water написав:
  flyman написав:План робочий як швейцарський годинник.
Перевірений в СРСР у одній із військових частин і останній рік втілюється (с) (тм).
Не дякуйте.

А ти й далі будеш з підвала гавкать?
Радянські приклади сезонного акумулювання тепла
🔹 Новосибірськ (Академмістечко)
У 1970–1980‑х роках учені Сибірського відділення АН СРСР проводили експерименти з підземними водяними резервуарами.

Влітку воду нагрівали сонячними колекторами чи промисловими теплообмінниками, а взимку через теплообмінники використовували для опалення лабораторій та житлових будинків.

Це був один із перших радянських проєктів, схожих на сучасні системи Seasonal Thermal Energy Storage (STES).

🔹 Москва
У деяких житлових комплексах та експериментальних будівлях застосовували теплоакумулятори на основі води та бетону.

Система дозволяла накопичувати тепло влітку й використовувати його взимку для зменшення навантаження на централізоване опалення.

Відомі випробування таких технологій у районі Черемушки.

🔹 Військові гарнізони (Далекий Схід, Північ)
У закритих військових містечках використовували цистерни з гарячою водою, нагрітою влітку.

Взимку ця вода через теплообмінники подавалася в систему опалення казарм і житлових будинків.

Це дозволяло економити вугілля та мазут, які було дорого доставляти у віддалені регіони.


У закритих військових містечках використовували цистерни з гарячою водою, нагрітою влітку.

вода влітку нагрілась до 36С вдень, вночі наступного дня температура спала до 20С
а потім настає осінь, темпертаура вночі в РФ близько до нуля, до зими точно все замерзне

стосовно вугілля, його було стільки, що валявся всюди, бо за часи срср він коштував 5 рублів камаз

це ШІ видав таку базу?
prodigy
 
Повідомлень: 12954
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3375 раз.
Подякували: 3355 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 14:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:2. Шо там за теплонакопітєль під військовим містечком? І вчому

Не знаю, що там під військовим містечком, а в фінів бачив подібні проекти, то якості темплонакопичувача використовуть сухий пісок. Будинок з піском дозволяє забезпечувати будинок такого ж обєму теплом на зиму.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2434
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 18:33

  Hotab написав:
  budivelnik написав:
  Hotab написав:Флаймани думають, що у нас вже багаті села, де генерують загалом селом більше, ніж споживають.
Трансформатор як правило 240-400Квт
СЕС_____________ як правило 30Квт
На трансформаторі головне щоб не пробували ВЗЯТИ більше від його потужності
Якщо беруть менше -то автоматично на високій стороні зменшується потужність передачі в сторону трансформатора, а такого щоб від трансформатора ( який ще має й свій холостий хід , десь 3% від максимальної потужності(для 400квт=12квт втрат), тобто 40% від потужності СЕС ) -в село не пішло жодного кіловата...тим більше в день коли СЕС генерує - я якось погано уявляю
Тобто надлишок енергії відразу створюється на високій стороні

Теоретично мабуть можливо, що споживачі в межах одного трансформатора (соти) виявились такими заможними, що разом своїми СЕС «перекрили» потужність свого трансформатора. Але на практиці мабуть поодинокі випадки , типу як у Продіджі, де сусіди такі ж капітани дальнього плавання, і всі бавляться в альтернативну енергетику)) Це також з часом вирішується, але явно не зараз, коли енергетики балансують еергоситему Одещини як можуть, а не займаються питанням, як допомогти заробити приодеській «рубльовці» на зеленому тарифі))
Навіть теоретично не можливо щоб до ОДНОГО трансформатора підключили більше ніж 30% його потужності від СЕС..
Що і куди підключати -визначається на стадії проекту, який узгоджується з енергетиками району...
Тому для того щоб краще зрозуміти -давайте використаємо кольори..
Є мережа від промислової електростанції до підстанції наприклад 220Квольт -назвемо її червона
Є мережа від підстанції 220Квольт до підстанції 10Квольт - назвемо її синя
Є мережа від підстанції 10Квольт до трансформатора 380вольт - назвемо її жовта
Є мережа від трансформатора 380вольт до споживача - хай буде коричнева...
Тобто мережу можна відобразити так
Є кілька електростанцій з кожної виходить кілька червоних які в свою чергу закольцовані
Тепер з червоної виходять сині, які також закольцовані
З синьої виходять кілька жовтих... які між собою як правило НЕ ЗАКОЛЬЦОВАНІ
Так от
Енергія приватної СЕС не виходить за межі КОРИЧНЕВОЇ мережі....
Єдине що вона робить це розвантажує червону/жовту/синю мережі....
І генерує струм три фази 380 Вольт.
Може бути що кілька СЕС сидять на різних коричневих, але ці коричневі сидять на одній жовтій... Але ЖОВТА вже керована на підстанції
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27555
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3000 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 21:25

  Shaman написав:ЛАД
я вам вже написав - ви так багато розповідаєте про промисловість. так от, промисловість буде розвиватися, коли не буде переплачувати за еенергію, бо населення купує дешево. такого немає НІДЕ.
О наших ценах на ээ промышленность Запада может только мечтать.
Сколько у нас сегодня?
1,5 евроцента? Или уже целых 2?
И посмотрите цены в Европе - https://index.minfin.com.ua/markets/electricity/. В несколько раз выше. Самая дешёвая во Франции - 5 евроцентов.

що саме не існує? ви впевнені? саме в аткому вигляді може й не існує, але чому еенергія в Німеччині така дорога? які там складові?
Прошу прощения за простыню, но не знаю, как ответить на ваши вопросы короче.
Впрочем, можно не читать, как и предыдущие.
Начало 2025 года в Германии выдалось ветреным. Ветропарки работали на полную мощность. К тому же во многих регионах светило солнце. В результате объем электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников, по данным Института солнечных энергосистем имени Фраунгофера (ISE), составил 125% от потребностей страны. Из-за избыточного предложения цены на электроэнергию на бирже резко упали. На протяжении нескольких часов ее можно даже было получить бесплатно.

В 2024 году 59% электроэнергии, потребленной предприятиями и домохозяйствами в Германии, было получено из альтернативных источников. Однако их доля в покрытии энергопотребностей страны в разное время года различна. Ведь зимой, когда светлое время суток является непродолжительным, солнце часто закрывают облака, а погода нередко безветрена, объем "зеленого" тока значительно сокращается.

Минимальной его доля в ФРГ оказалась 12 декабря 2014 года: тогда за счет возобновляемых источников энергии удалось покрыть лишь 18% суточной потребности страны. Остальной объем пришлось компенсировать за счет угольных и газовых электростанций, а также импорта электроэнергии из стран, не входящих в ЕС. В результате цена за мегаватт/час на Европейской энергетической бирже взлетела до 936 евро. Для сравнения: обычно она составляет от 60 до 100 евро.
...... Мундт, однако, признает, что колебание цен на электроэнергию в Германии "ожидаемо" и может быть "нормальным и неискаженным результатом происходящего на рынке", учитывая, что страна встретила зиму "с сокращенным парком электростанций".

Подразумевается, прежде всего, постепенный отказ Германии от угля. В 2024 году производство электроэнергии из бурого угля сократилось в ФРГ на 8%, а из каменного угля - более чем на 27%. С 2015 года доля угля в производстве электроэнергии сократилась почти вдвое, что значительно снизило выбросы углекислого газа.

2024 год стал также первым годом, в котором Германия полностью обошлась без атомной энергии, произведенной на своей территории. Три последние атомные электростанции, закрытые в 2023 году, вырабатывали около 6% электроэнергии, потребляемой в ФРГ
...........Больше всего электроэнергии, закупленной Германией в других странах ЕС в 2024 году, поступило из Франции - страны, которая покрывает собственные потребности на 70% за счет АЭС, стабильно работающих круглый год. На втором и третьем месте по объему поставок электроэнергии в ФРГ оказались Дания и Швейцария. Как и у Франции, у обеих этих стран объем поставок электроэнергии в Германию значительно превышал объем электроэнергии, импортируемой ими оттуда.
......... В Германии около 30% цены на электроэнергию приходится на плату за пользование сетями. Это расходы на расширение электросетей. Еще чуть менее трети приходится на налоги и сборы.
........ В 2021 году промышленные компании в Германии платили около 12 центов за киловатт-час. В 2022 году, после вторжения России в Украину, эти цены достигли максимума, взлетев до более 50 центов.

С 1 июля 2022 года налоги и сборы для компаний были значительно снижены. Сейчас цена на электроэнергию для промышленности составляет около 17 центов. Однако и это гораздо больше, чем платят компании в основных странах-конкурентах. Так, в 2023 году предприятия автомобильной промышленности Германии платили за электроэнергию в два раза больше, чем их конкуренты в Китае, и почти в три раза больше, чем аналогичные компании в США.
......... Между тем очевидно, что дальнейшее развитие возобновляемых источников энергии, электросетей и возможностей для хранения энергии еще долгие годы будет сопровождаться высокими затратами. И только когда будет создана необходимая инфраструктура, проявится финансовая выгода от использования энергии ветра и солнца.
https://www.dw.com/ru/v-frg-samye-vysokie-ceny-v-es-na-elektricestvo-eto-nadolgo/a-71238417. Статья от 09.01.2025.
Это практика, в отличие от теоретических рассуждений.
Благодаря зелёным активистам полностью отказались от АЭС. Что можно сказать, молодцы. Теперь покупают у Франции, с французских АЭС. Те, наверно, очень рады. :)

й до речі, не читав ці простині - а за рахунок чого має компенсуватися зелений тариф в Україні? хто платить?
Вы меня в очередной раз удивили вопросом.
Попадались объяснения Укрэнерго, что это делается за счёт доходов от распределения ээ, от передачи ээ и т.п. Всё это словоблудие цитировать не буду. prodigy сегодня рассказал об этом в изложении ИИ.
Думаю, что вам как экономисту понятно, что деньги из воздуха не появляются и всё это за счёт госбюджета, т.е. за счёт налогоплательщиков, т.е. нас с вами.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38090
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5382 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 267268269270
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ринок праці 1 ... 46, 47, 48
tobias » Вів 05 лис, 2019 09:11
478 122958
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 гру, 2025 15:09
Ірина_
Житлово-комунальне господарство в контексті 1 ... 50, 51, 52
somilitark » Пон 11 лют, 2019 15:08
515 113893
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 жов, 2025 14:29
Ірина_
Ринок мобільного зв'язку в Україні
maksjustmaks » Суб 16 тра, 2015 15:25
3 11471
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 тра, 2015 23:32
]OvO[

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Таскомбанк (4434)
17.12.2025 22:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.