Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 20:03

Finance.ua: Як правильно закрити рахунок валютної...

Пропонуємо до обговорення:
Покроково розповідаємо, що саме треба зробити і куди звертатися
Як правильно закрити рахунок валютної картки, щоб потім не виникли питання ні у вас, ні у банку, в якому ви обслуговувалися? Для цього необхідно заздалегідь виконати певні обов'язкові дії.

Дивися повний текст Як правильно закрити рахунок валютної картки, щоб потім не виникли питання
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 20:04

Всё это хорошо (хотя кое-что совсем уж параноидально), но в чём специфика именно валютной карты? Для гривневой процедура какая-то другая? В чём именно?
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 21:49

Заяву краще подати у двох примірниках. Один екземпляр віддати працівнику банку, попросивши його зареєструвати його, а другий — залишити в себе, попросивши поставити на ньому вхідний номер

Пробовал. Не работает это. "Мы так не делаем", "никуда ваше заявление не потеряется", "не умничайте"
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 22:09

  Driver написав:
Заяву краще подати у двох примірниках. Один екземпляр віддати працівнику банку, попросивши його зареєструвати його, а другий — залишити в себе, попросивши поставити на ньому вхідний номер

Пробовал. Не работает это. "Мы так не делаем", "никуда ваше заявление не потеряется", "не умничайте"

Но подать же можно, как и чего-то попросить. И сделать два экземпляра с оставлением одного у себя вряд ли банк запретит. А что зарегистрирует и номер поставит - этого в статье никто и не обещал :mrgreen:
