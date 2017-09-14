RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16198161991620016201
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 22:50

3. Щодо "капітуляції" яка нібито буде підписана разом з "Мирним планом".

Україна втратить військо? Ні.
Україна втратить суверенітет? Ні.
Україна втратить окуповані території? Тимчасово, фактично - так. Юридично - ні.
Україна може виграти "гарячу" війну у рф? Без допомоги США - ні. А її не буде.
Україна повинна воювати безкінечно довго у надії на те, що рф розвалиться? Ні - Китай відкрито заявляє, що не дасть рф розвалитися і має у цьому питанні підтримку майже всього світу, у тому числі більшості європейських країн.
Україна може отримати кращі умови "Мирного договору"? Так, може, якщо стабілізує фронт та дочекається американських виборів у Конгрес.

Які висновки, шановне панство? Я промовчу - робіть ті кожен сам свої. Але раджу взяти на озброєння східну максиму - "Ти нічого не можеш хотіти там, де ти нічого не можеш зробити". Виходимо з реального стану справ, а не з наших бажань.
https://t.me/s/Mccartneyser68/1802

Ещё у него интересно о "порохоботах" - https://t.me/s/Mccartneyser68/1805
Цитировать не буду, но порохоботам очень рекомендую.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38090
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5382 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 16198161991620016201
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 171610
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 368177
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1063473
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Таскомбанк (4434)
17.12.2025 22:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.