3. Щодо "капітуляції" яка нібито буде підписана разом з "Мирним планом".
Україна втратить військо? Ні.
Україна втратить суверенітет? Ні.
Україна втратить окуповані території? Тимчасово, фактично - так. Юридично - ні.
Україна може виграти "гарячу" війну у рф? Без допомоги США - ні. А її не буде.
Україна повинна воювати безкінечно довго у надії на те, що рф розвалиться? Ні - Китай відкрито заявляє, що не дасть рф розвалитися і має у цьому питанні підтримку майже всього світу, у тому числі більшості європейських країн.
Україна може отримати кращі умови "Мирного договору"? Так, може, якщо стабілізує фронт та дочекається американських виборів у Конгрес.
Які висновки, шановне панство? Я промовчу - робіть ті кожен сам свої. Але раджу взяти на озброєння східну максиму - "Ти нічого не можеш хотіти там, де ти нічого не можеш зробити". Виходимо з реального стану справ, а не з наших бажань.
