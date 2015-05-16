Форуми / Все про гроші: інші

#<1 ... 268269270271 Додано: Чет 18 гру, 2025 22:43 Сибарит написав: Shaman

Я так понимаю, что реальные специалисты - это те, кто купил некий бытовой прибор. А все, кто пытается рассуждать о балансе системы в целом - жалкие теоретики? ShamanЯ так понимаю, что реальные специалисты - это те, кто купил некий бытовой прибор. А все, кто пытается рассуждать о балансе системы в целом - жалкие теоретики?

я мав на увазі тих, хто поставив власні СЕС й має уявлення, як функціонує ринок еенергії. а більша частина теоретиків дуже впевнено розповідає, але має дуже туманне уявлення, як функціонує енергетична система. я теж теоретик, але присвятив деякий час вивчення, як воно працює - й поки правила сильно не змінювали...

й до речі, не читав ці простині - а за рахунок чого має компенсуватися зелений тариф в Україні? хто платить? Вы меня в очередной раз удивили вопросом.

Попадались объяснения Укрэнерго, что это делается за счёт доходов от распределения ээ, от передачи ээ и т.п. Всё это словоблудие цитировать не буду. prodigy сегодня рассказал об этом в изложении ИИ.

Думаю, что вам как экономисту понятно, что деньги из воздуха не появляются и всё это за счёт госбюджета, т.е. за счёт налогоплательщиков, т.е. нас с вами. ...Вы меня в очередной раз удивили вопросом.Попадались объяснения Укрэнерго, что это делается за счёт доходов от распределения ээ, от передачи ээ и т.п. Всё это словоблудие цитировать не буду.сегодня рассказал об этом в изложении ИИ.Думаю, что вам как экономисту понятно, что деньги из воздуха не появляются и всё это за счёт госбюджета, т.е. за счёт налогоплательщиков, т.е. нас с вами.

а насправді, питання переслідувало мету зрозуміти, а теоретики взагалі в курсі, за чий рахунок банкет. й окрім prodigy, ніхто не відповів...



насправді так, оплата зеленого тарифа закладена в тариф Укренерго, тобто формально платять всі, навіть населення. але закладено не дуже багато - рагіше було коп 50 з кВт*г, зараз напевне трохи більше, але не дуже. тому коли хтось називає механізм компенсації "словоблудием" - це прикольно й показує необізнаність людини, бо друга фраза теж абсолютно неправильна.



а насправді, питання переслідувало мету зрозуміти, а теоретики взагалі в курсі, за чий рахунок банкет. й окрім prodigy, ніхто не відповів...

насправді так, оплата зеленого тарифа закладена в тариф Укренерго, тобто формально платять всі, навіть населення. але закладено не дуже багато - рагіше було коп 50 з кВт*г, зараз напевне трохи більше, але не дуже. тому коли хтось називає механізм компенсації "словоблудием" - це прикольно й показує необізнаність людини, бо друга фраза теж абсолютно неправильна.

а саме - грошей Укренерго постійно не вистачає - чи то обсяги зменшилися, та й тариф замалий. а оскільки гроші незвідки не беруться - то за зелений тариф ... НІХТО не платить - маємо шалені борги Укренерго... тобто виробник поки й платить за зелений тариф. а от коли борги погасять - тоді й можна сказати, хто оплатив...

СЭС - не смогут спасти экономику страны.

То есть, в существующих условиях, вот с перебоями электроэнергии и грядущими "европейскими" ценами на квтчасы - оно как бы выгодно для частного потребителя!

НО, если Вы решили построить ДатаЦентр и... питать его от СЭС, ну - мои соболезнования! Это будет ну о-о-очень дорого!



Повторяю. Если Украина, после войны, собирается развивать Промышленность, а в реальных условиях - это вполне таки металлургия, тяжмаш и пр. Энергоёмкое пр-во, без Дешевой энергии - конкурировать с китаёзами - анриал.

И если Запад и решит что-то такое замутить, то только на условиях каких-то громадных Скидок по налогам и пр., в итоге - "наверху" свои откаты получат а вот Государство, будет в перспективе в убытках.



Для решения проблемы - нужно думать не о "себе и откатах" а о будущем Украины!

И вот тут, масса политических Ловушек!

АЭС? Да их надо штук пять строить! Уже в нулевых! И сразу квешн, КТО будет строить и за какие бапки? Если амеры, там оно дуже дорого.



Короче, не будет дешевой энергии - не будет энергоёмкого производства.

Не будет энергоёмкого пр-ва, на фоне отсутствия технологий (мы не Тайвань) - остается сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых (амеры прибрали к рукам) и ЧВК на базе ЗСУ для "усмирения иранцев и сев. корейцев"... это не потребует больше 10-15 млн населения!!!

Остальные куда?

багато лозунгів. давайте ближче до реалій.



про зелену енергетику - я лише описував механізм, як це працює. ефективність - питання таке. Європа рухається в цьому напрямку, Китай теж багато вкладається, США поки розвернулися. оскільки ми працюємо з Європою будемо зважати на цінности Європи. до того там дають непогані гранти на зелене енергетику.



взагалі-то всі будуть енергоефективні виробництва - забудьте оце "енергоемкий" - це ознака неефективності.



для АЄС - давайте для початку визначимося, що з ЗАЕС. поточного рівня насправді нам достатньо, якщо відновити ГЕС. багато лозунгів. давайте ближче до реалій.про зелену енергетику - я лише описував механізм, як це працює. ефективність - питання таке. Європа рухається в цьому напрямку, Китай теж багато вкладається, США поки розвернулися. оскільки ми працюємо з Європою будемо зважати на цінности Європи. до того там дають непогані гранти на зелене енергетику.взагалі-то всі будуть енергоефективні виробництва - забудьте оце "енергоемкий" - це ознака неефективності.для АЄС - давайте для початку визначимося, що з ЗАЕС. поточного рівня насправді нам достатньо, якщо відновити ГЕС. Shaman

