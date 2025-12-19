|
Додано: П'ят 19 гру, 2025 02:51
Vadim_
категорически отказался
Одну з квартир, яку здаєш без оподаткування, здаси йому безкоштовно? 😅
Hotab
- Повідомлень: 17369
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 400 раз.
- Подякували: 2551 раз.
Додано: П'ят 19 гру, 2025 03:27
Hotab написав:Vadim_
категорически отказался
Одну з квартир, яку здаєш без оподаткування, здаси йому безкоштовно? 😅
Видимо у него было хорошее настроение
військові за фахом повинні боронити Державу , вчителя навчати ...
Vadim_
- Повідомлень: 4107
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 628 раз.
- Подякували: 510 раз.
