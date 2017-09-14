|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 19 гру, 2025 01:05
все повертається
Shaman
Профіль
Додано: П'ят 19 гру, 2025 02:19
Hotab написав:Shaman
Він іввкуіровався від ТЦК.. Не плутати, не від русні тікав.
А ты от чого "евакувавси" сперва до румунив(в то время когда Мариняк героически защищал столицу), а описля на родину слонов и бегемотов?
барабашов
Додано: П'ят 19 гру, 2025 02:49
барабашов написав: Hotab написав:Shaman
Він іввкуіровався від ТЦК.. Не плутати, не від русні тікав.
А ты от чого "евакувавси"
По інвалідності від ожиріння в Стамбул на лікування айраном
Hotab
Додано: П'ят 19 гру, 2025 03:34
Инвалидность по ожирению не дают.
Кстати а у тебя при 162/94 и дегенеративных "кінцівках"(тм ІнвесторТР) какая степень ожирения?
барабашов
