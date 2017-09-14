RSS
П'ят 19 гру, 2025 01:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

все повертається
Shaman
  Hotab написав:Shaman
Він іввкуіровався від ТЦК.. Не плутати, не від русні тікав.

А ты от чого "евакувавси" сперва до румунив(в то время когда Мариняк героически защищал столицу), а описля на родину слонов и бегемотов?
барабашов
  pesikot написав:
В Україні може бути лише батьківщина )

тракторист не хоче воювати, токарь відмовляється а першим відмовився "захистник" Батьківщини за фахом і поїхав кохати снікерси :(
Vadim_
  барабашов написав:
  Hotab написав:Shaman
Він іввкуіровався від ТЦК.. Не плутати, не від русні тікав.

А ты от чого "евакувавси"

По інвалідності від ожиріння в Стамбул на лікування айраном
Re: Напад росії і білорусі на Україну

Инвалидность по ожирению не дают.
Кстати а у тебя при 162/94 и дегенеративных "кінцівках"(тм ІнвесторТР) какая степень ожирения?
барабашов
