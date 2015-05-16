Додано: Нед 03 тра, 2026 22:35

барабашов написав: Рентабельная СЭС в твоём городе станет при цена ЭЭ как сейчас коммерция у Ахметки покупает - по 23грн Рентабельная СЭС в твоём городе станет при цена ЭЭ как сейчас коммерция у Ахметки покупает - по 23грн

Два нюансаЯкби я слухав таких як ти то в 2008 в стіну будинку засунув би 8 см пінопласту( як по нормативах) але я всунув 15... і тепер при 150м2 житла+70м2 мансарди в мене розхід газу на гарячу воду і опалення за останні 11 років - 1800м3/рік....Пінопласт тоді коштував дорого , газ дешево....Так само і з СЕСВона мені нафік не потрібна по сьогоднішній ціні в 4,3 грн /квт*год = 50 000 грн в рікАле 10 кіловатна СЕС за 4 роки перекриє свою вартість при сьогоднішній ціні.. а якщо ціна буде 15 грн як сьогодні комерційна? То виходить за рік..Якщо після 10 збільшити до 15-20... і плюс акамулятори ( яких в мене вже сьогодні зайвих 32 квт*год ..відходи з електротаксі в машині вже не альо, а для збереження ще років 15 послужать... то додавши до газового опалення електро (або котел , або тепловий насос) то це дозволить розширити нульове енергоспоживання до 9 місяців в році...А скільки газ буде коштувати ? в 2008 він коштував 36 копійок/м3, сьогодні дотаційний 9 грн/м3, світова ціна десь 20 грн/м3Тому якщо я сьогодні на пенсії то все одно в найближчі пару років ласти клеїти не збираюсь , а тому поставити сьогодні з тих що й так є і витратити завтра не працюючи ... а чого б і ні?