Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2026 08:30

  flyman написав:А що там в Сумській обл.?

А шо там у мацкві? Кажуть, що значно збільшили кількість ППО до параду? :mrgreen:
fler
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2026 09:17

невдобно вийшло

якось "невдобно вийшло" із втраченими квадратними кілометрами в травні
flyman
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2026 09:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:якось "невдобно вийшло" із втраченими квадратними кілометрами в травні
А з прильотом дрона в будинок в мАсквІ -вдобно вийшло?
budivelnik
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2026 09:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Москва під атакою БпЛА: вибух біля Кремля та збої в аеропортах

За повідомленнями російських Telegram-каналів, після вибуху було зафіксовано пошкодження житлової або адміністративної будівлі. На місці працювали екстрені служби.

Мер Москви Сергій Собянін згодом підтвердив інцидент, заявивши, що безпілотник влучив у будівлю в районі Мосфільмовської. За попередніми даними, постраждалих немає.

На тлі атаки російська авіаційна влада запровадила тимчасові обмеження в роботі московських аеропортів "Домодєдово" та "Внуково".



Кремль посилює охорону Путіна через страх перевороту, - CNN

Кремль вводить тотальний контроль, нові перевірки та обмеження для оточення російського диктатора Володимира Путіна через побоювання внутрішнього перевороту, пише CNN із посиланням на звіт європейської розвідки.

Зокрема, у будинках осіб наближених до Путіна встановлюють системи спостереження, а персоналу – від кухарів до фотографів – заборонили користуватися громадським транспортом. Усі відвідувачі проходять подвійні перевірки, а співробітники поруч із диктатором можуть користуватися лише телефонами без доступу до інтернету.
GALeon
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2026 09:49

❗️Ідею призову за принципом «лотереї за датою народження», яку порівнювали з практикою США часів Вʼєтнаму, розглядали в Україні, але від неї відмовилися

Натомість вирішили зосередитися на підвищенні виплат військовим і розвитку контрактної служби
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2026 09:54

поки "патріоти" народжуються в перемішку з холопами то ідея з призовом за лотереєю нереалізуєма
Letusrock
 
Повідомлень: 3171
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2026 09:58

а неоплатний борг?

а як же неоплатний борг, він тільки в холопів?
https://www.youtube.com/watch?v=BSpgGMkAOdI&t=776s
flyman
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2026 10:13

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Американские чиновники насильно впихивают гражданство США детям российских дипломатов, заявила Мария Захарова.

«Глубинное государство в США создало новую проблему для давления на российских дипломатов, наплевав на то, что это становится ярчайшим примером упадка пресловутой «американской демократии». Теперь госдеп или те, кто стоит за американской дипломатической ширмой, начали распространять гражданство США на рожденных в американской юрисдикции детей сотрудников российских консульств до их совершеннолетия буквально насильно под предлогом закрепленного в конституции США «права почвы» и якобы ограниченного характера консульского иммунитета».

По словам представителя МИД России, делается это за спиной Дональда Трампа и не способствует улучшению отношений России и США.
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2026 10:45

  pesikot написав:"Бонус" для Росії: в Politico розкрили, що стоїть за рішенням США про виведення військ з Німеччини
Міністерство війни США оголосило про рішення скоротити американську військову присутність у Німеччині на 5 тисяч осіб. Відповідний наказ віддав очільник Пентагону Піт Гегсет після перегляду розгортання сил у Європі, пише Politico.


США затримають постачання зброї Європі через виснаження арсеналів, – FT
США повідомили європейських союзників про можливі тривалі затримки у постачанні озброєнь через значне виснаження власних військових запасів. Про це пише Financial Times.

За даними видання, затримки насамперед торкнуться поставок озброєнь для Великої Британії, Польщі, Литви та Естонії. Також у Вашингтоні обговорюється відтермінування частини поставок для країн Азії, зокрема Тайваню.
Яке озброєння під загрозою затримок

Йдеться про боєприпаси та ракети для систем HIMARS та NASAMS, а також інші критично важливі типи озброєнь, які активно використовують союзники США, зокрема й Україна.


"Виведемо набагато більше": Трамп зробив заяву про скорочення військ США в Європі
"Ми збираємося значно скоротити чисельність військ, і ми виведемо набагато більше, ніж 5 000", – заявив американський лідер.


США можуть залишити Німеччину без ракет Tomahawk: в Reuters розповіли деталі
Видання зазначає, що в рамках цього рішення США також відмовилися від плану часів колишнього президента США Джо Байдена щодо розгортання в Німеччині американського батальйону, оснащеного ракетами Tomahawk великої дальності.


нам тут розповідали, що якби Україна погодилась на "мирний план Трампа", то Трамп стопудняк гарантував безпеку Україні

як бачимо, Трамп навіть Європі нічого не гарантує.

тим самим, Трамп показує путіну - заходь в Європу, ми втручатись не будемо


чого чекати від хворої людини (і не тільки на старечу деменцію), а ще нарцисизм (то він кращій за Папу Римського, а інколи бачить себе "лікарем" в Образі Христа, а коли немає ускладнень, то він King, а ще страстний фанат: путіна, Сі, Кім Чен Ина

а навіть здатен з 4 картинок вибрати ведмедя

Американцы могут гордиться своим президентом.
Не все руководители стран могут с ходу отличить медведя от жирафа, а уж тем более, от акулы.
Я прошел три когнитивных теста и во всех показал лучший результат. Знаете, первый вопрос очень простой: это лев, жираф, медведь и акула. Они спрашивают: «Кто из них медведь?» — Трамп


https://t.me/nevzorovtv/33724
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2026 11:12

Зеленський гуляє по Вірменії як в себе дома. в країні де є російські бази, а кожен другий потенційно переодітий товаріщ майор чи як мінімум агент Кремля.
Але на форумі наші яструби продовжать писати що війна екзистенційна, а наші еліти страшенно бояться за своє життя, ховаються у Києві по підвалах, тому дуже б хотіли її закінчити чим скоріше
