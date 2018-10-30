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фондовый рынок 30.10.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 30.10.18 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Вів 30 жов, 2018 13:22 Итоги: Мировой фондовый рынок 30.10.18 США



Фондовые индексы США снизились в понедельник после волатильной сессии.

Фондовые индексы США в понедельник снизились, S&P 500 закрылся вблизи уровня, определяющего коррекцию (вторую в этом году), на фоне опасений эскалации торгового противостояния США и Китая и резкого снижения акций интернет-компаний.



После ралли в начале сессии основные индексы США резко откатились после появления сообщения Bloomberg о том, что США готовятся объявить о тарифах на весь оставшийся импорт из Китая к началу декабря, если переговоры между лидерами США и Китая не увенчаются успехом.



После того, как индекс S&P 500 снизился более чем на 10% от максимума закрытия 20 сентября в течение сессии, индекс частично восстановился, и закрылся на 9,9% ниже предыдущего пика. Dow industrials также снизился более чем на 10% от рекордного закрытия 3 октября, перед закрытием на 8,9% ниже.



Индекс акций технологического сектора S&P 500 снизился сильнее широкого рынка — на 1,8%.



Индекс акций промышленного сектора, чувствительного к внешней торговле, снизился на 1,7%.



Волатильность на рынке увеличилась в последние недели, из-за более высоких процентных ставок и опасений в отношении состояния экономики и напряженности во внешней торговле. Инвесторы также могут испытывать нервозность с приближением промежуточных выборов в конгресс США.



Интернет-акции также могли быть под ударом из-за британского плана по налогообложению выручки онлайн-платформ.



Инвесторы, которые были «быками» по акциям, указывали на сильные прибыли корпораций в этом году и силу экономики. Но также были опасения в отношении степени замедления роста прибыли в следующем году, в то время как слабые данные с рынка жилья повысили опасения о состоянии экономики.



Данные по понедельник показали, что расходы потребителей в США выросли в сентябре седьмой месяц подряд. Но рост доходов стал наиболее низким за год, при умеренном росте зарплат, это предполагает, что текущий темп расходов вряд ли будет устойчивым.



Отношение снизившихся выпусков к выросшим на NYSE было 1,45 к 1, на Nasdaq 1,45 к 1.



Объем торговли на биржах США был 9,3 млрд. акций, что выше 8,5 млрд. в среднем за последние 20 сессий.



Промышленный индекс Dow Jones просел на 0,99%, до 24 442,92 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 0,66%, до 2 641,25 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ понизился на 1,63%, до 7 050,29 пункта.



Европа



Европейские фондовые индексы в понедельник выросли, германский рынок сильно вырос на информации об уходе канцлера Германии Меркель с поста руководителя партии.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,90%, после снижения в пятницу на 0,8%. За прошлую неделю индекс снизился на 2,5%, за месяц — на 7,2%.



Пары евро-доллар и фунт-доллар остались почти на прежнем уровне.

Сильно выросли сектора автомобильной промышленности и банков.



Фактором поддержки для европейского рынка было то, что индексы в США росли в течение сессии, после того, как в пятницу S&P 500 и Dow industrials остались на отрицательной территории с начала года.



Канцлер Германии Меркель на пресс-конференции с партнёрами по коалиции заявила, что не будет стремиться к новому избранию в качестве лидера ХДС. Это заявление последовало за потерями её партии и партнера по коалиции в Гессене. Ранее в октябре позиции партий стали слабее в Баварии.



Положительной новостью для Италии стало то, что S&P Global Ratings сохранило кредитный рейтинг Италии на уровне BBB, что на два уровня выше неинвестиционного, хотя и изменило прогноз со «стабильного» на «негативный». Инвесторы опасались, что агентство S&P может последовать за Moody’s Investors Service, которое ранее снизило рейтинг Италии на один уровень, до только на единицу выше неинвестиционного.



Акции европейских автопроизводителей выросли после появления сообщения, что китайский регулятор планировал снижение налога на большинство покупок автомобилей на 50% для оживления покупок.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,90%, после снижения в пятницу на 0,8%. За прошлую неделю индекс снизился на 2,5%, за месяц — на 7,2%.



Британский FTSE 100 повысился по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 1,25% и составил 7 026,32 пункта.



Немецкий DAX прибавил 1,20% до 11 335,48 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 1,29% — на отметке 4 989,35 пункта.



Азия



Биржи Китая закрылись во вторник в плюсе в рамках коррекции после падения на 2% днем ранее, вслед за ними повысились и большинство остальных основных фондовых рынков Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,2% - до 2568,05 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,94%, до 1264,58 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index опустился на 0,91% - до 24585,53 пункта, корейский KOSPI - поднялся на 0,93%, до 2014,69 пункта.



Японский Nikkei 225 вырос на 1,45% - до 21457,29 пункта. Это самый значительный рост показатель за одну торгую сессию с середины августа.



Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 1,34%, до 5805,1 пункта.



Поддержку рынкам Китая во вторник оказали внутренние новости. В частности, комитет по управлению и контролю над ценными бумагами КНР (China Securities Regulatory Commission, CSRC) заявил, что будет работать над увеличением ликвидности на рынке, а также стимулировать выкуп акций и сделки по слияниям и поглощениям зарегистрированных на биржах компаний. Эти меры, как полагают участники торгов, должны поддержать экономику страны, рост которой замедляется на фоне торгового конфликта с США.



В то же время инвесторы обратили внимание на сообщения в СМИ о том, что власти США могут в начале декабря ввести новые пошлины на китайские товары, объем импорта которых составляет около 257 миллиардов долларов. В то же время президент США Дональд Трамп заявил в эфире телеканала Fox News, что верит в заключение «великолепной» торговой сделки с Китаем, но КНР пока не готова к ней. Старший стратег SMBC Nikko Securities Inc.



Чихиро Охта высказал предположение, что, возможно, Трамп что-то планирует, чтобы ослабить торговую напряженность с Китаем.



Однако несмотря на коррекцию на биржах, аналитики пока не верят в долгосрочное возобновление роста. «На данный момент никто не может сказать, что рынок акций вступил в фазу роста. Настроения мировых инвесторов остаются неустойчивыми», - сказал агентству главный инвестиционный менеджер компании Libra Investments Ясуо Сакума.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС выросли к закрытию торговой сессии в понедельник. Индекс Мосбиржи поднялся на 1,04% - до 2317,06 пункта, РТС - на 1,3%, до 1112,61 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.15 Киева снизился на 0,07%, до 65,67 RUB/USD, курс евро - на 0,15%, до 74,84 RUB/EUR.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2019 г. на бирже ICE в Лондоне сократилась на 0,41%, до $77,34 за баррель.



Бумаги Сбербанка подорожали на 2,35%, «АЛРОСы» — на 1,9%. Акции «ЛУКОЙЛа» просели в цене на 0,51%, Московской биржи — на 0,46%, «Газпрома» — на 0,35%.



Рынок акций РФ в понедельник «вдруг» вспомнил о желании покупать и начал неделю неплохим подъемом. Однако стоит признать, что внешняя конъюнктура 29 октября довольно нейтральная, особенно важных новостей нет, что и позволило инвесторам выкупить часть продаж прошлой пятидневки.



Заокеанские рынки открылись в хорошем настроении, что создает неплохую основу для вторничных торгов.



Индекс Мосбиржи финиширует 29-го около 2 313 пунктов, сессия вторника может начаться в диапазоне 2 300—2 320 пунктов. Однако локальный нисходящий тренд не завершен.



Индекс РТС закрывает понедельник около 1 111 пунктов. По прогнозам «Альпари-брокер», вторничная сессия с большой долей вероятности состоится около 1 105—1 115 пунктов. Как бы ни хотелось россиянам верить в понедельничный «искрометный» позитив на площадке, остаются сомнения в том, что этот рост устойчив.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник 29 октября понизился на 5,59 пункта или на 1,00% до уровня 555,46 пунктов.



Объем торгов за день составил 442,54 млн. грн., акциями наторговали 0,77 млн. грн.



Как сообщалось, в пятницу 26 октября ПФТС-индекс понизился на 0,35 пункта или на 0,06% до уровня 561,05 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 240,04 пунктов или на 76,30% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.

В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 29 октября, сессия в ПФТС.



Большинство основных фондовых рынков Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в понедельник в «минусе», отреагировав на пятничные распродажи на американских рынках, при этом лидерами падения стали биржи Китая на фоне опасений за экономику страны.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 2,18% - до 2542,1 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 2,02%, до 1264,58 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,38% - до 24812,04 пункта, корейский KOSPI - на 1,53%, до 1996,05 пункта.



Японский Nikkei 225 снизился на 0,16% - до 21149,8 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - поднялся на 1,11%, до 5728,2 пункта.



Негативно на настроения азиатских инвесторов повлияло пятничное снижение на американских рынках на 1-2% на фоне отчетов крупных компаний США, показатели которых разошлись с ожиданиями аналитиков.



Кроме того, с пессимизмом восприняли участники торгов статистику из Китая, которая усилила опасения относительно замедления темпов роста экономики Поднебесной.



В минувшие выходные государственное статистическое управление КНР сообщило, что прибыль крупных промышленных предприятий Китая с января по сентябрь 2018 года выросла на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с показателями первых восьми месяцев этого года темпы роста прибыли замедлились на 1,5 процентного пункта.



Аналитики Citibank прогнозируют, что реальный рост ВВП Китая замедлится в четвертом квартале до 6,4% в годовом исчислении по сравнению с ростом на 6,8% в первом квартале на фоне торговых проблем и внутренней неопределенности.



Индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник упал на 1% - до 555,46 пункта.



Торговый оборот на бирже составил 442,54 млн. грн., в том числе акциями – 0,77 млн. грн.



Среди индексных бумаг изменились в стоимости акции Донбассэнерго (-7,18%), Райффайзен Банка Аваль (+0,89%) и Укрнафты (+0,9%).



Номинальный индекс «Украинской биржи» повысился на 0,29% - до 1732,48 пункта.



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник просел на символические 0,01 пункта - до 440,46 пункта при объеме торгов 4,04 млн. злотых (30,3 млн. грн.).



В «индексной корзине» изменились котировки «Кернела» (-0,3%), агрохолдинга ИМК (+0,79%) и «Агротона» (+1,27%).



К полудню вторника, 30 октября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, фондовые индексы Китая растут во вторник после падения на 2% днем ранее, остальные биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) также демонстрируют в основном положительную динамику.



По состоянию на 7.05 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,71% - до 2560,3 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,25%, до 1267,74 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index снижался на 0,17% - до 24769,77 пункта, корейский KOSPI повышался на 1,13% - до 2018,59 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 1,19% - до 5796,5 пунктов, японский Nikkei 225 - на 1,85%, до 21540,42 пункта.



Коррекция на биржах КНР происходит после существенного падения днем ранее на фоне пятничного снижения американских рынков на 1-2%. В то же время рост ограничивают опасения продолжения торговых войн, обострившиеся после новостей в СМИ. Так, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что власти США могут в начале декабря ввести новые пошлины на китайские товары, годовой объем импорта которых составляет около $257 миллиардов.



Настроения японских инвесторов поддерживает внутренняя статистика. Согласно официальным данным, безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в сентябре уменьшилась до 2,3% с 2,4% в августе. Индикатор оказался лучше прогнозов аналитиков, которые ожидали сохранения безработицы на уровне 2,4%.



Главный стратег Okasan Online Securities Йосихиро Ито «открыл Америку», сказав, что дополнительным фактором поддержки японского рынка является «перерыв в росте курса японской иены к доллару». Курс иены к доллару опускается до ¥112,69 за доллар со ¥112,37 на прошлых торгах. Ослабление иены традиционно является положительным фактором для экспортеров Японии.



Во-вторых, биржи Китая закрылись во вторник в плюсе в рамках коррекции после падения на 2% днем ранее, вслед за ними повысились и большинство остальных основных фондовых рынков Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,2% - до 2568,05 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,94%, до 1264,58 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index опустился на 0,91% - до 24585,53 пункта, корейский KOSPI - поднялся на 0,93%, до 2014,69 пункта.



Японский Nikkei 225 вырос на 1,45% - до 21457,29 пункта. Это самый значительный рост показатель за одну торгую сессию с середины августа.



Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 1,34%, до 5805,1 пункта.



Поддержку рынкам Китая во вторник оказали внутренние новости. В частности, комитет по управлению и контролю над ценными бумагами КНР (China Securities Regulatory Commission, CSRC) заявил, что будет работать над увеличением ликвидности на рынке, а также стимулировать выкуп акций и сделки по слияниям и поглощениям зарегистрированных на биржах компаний. Эти меры, как полагают участники торгов, должны поддержать экономику страны, рост которой замедляется на фоне торгового конфликта с США.



В то же время инвесторы обратили внимание на сообщения в СМИ о том, что власти США могут в начале декабря ввести новые пошлины на китайские товары, объем импорта которых составляет около 257 миллиардов долларов. В то же время президент США Дональд Трамп заявил в эфире телеканала Fox News, что верит в заключение «великолепной» торговой сделки с Китаем, но КНР пока не готова к ней. Старший стратег SMBC Nikko Securities Inc.



Чихиро Охта высказал предположение, что, возможно, Трамп что-то планирует, чтобы ослабить торговую напряженность с Китаем.



Однако несмотря на коррекцию на биржах, аналитики пока не верят в долгосрочное возобновление роста. «На данный момент никто не может сказать, что рынок акций вступил в фазу роста. Настроения мировых инвесторов остаются неустойчивыми», - сказал агентству главный инвестиционный менеджер компании Libra Investments Ясуо Сакума.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , https://mycredit.in.ua/ , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukrnews.com , Фондовые индексы США снизились в понедельник после волатильной сессии.Фондовые индексы США в понедельник снизились, S&P 500 закрылся вблизи уровня, определяющего коррекцию (вторую в этом году), на фоне опасений эскалации торгового противостояния США и Китая и резкого снижения акций интернет-компаний.После ралли в начале сессии основные индексы США резко откатились после появления сообщения Bloomberg о том, что США готовятся объявить о тарифах на весь оставшийся импорт из Китая к началу декабря, если переговоры между лидерами США и Китая не увенчаются успехом.После того, как индекс S&P 500 снизился более чем на 10% от максимума закрытия 20 сентября в течение сессии, индекс частично восстановился, и закрылся на 9,9% ниже предыдущего пика. Dow industrials также снизился более чем на 10% от рекордного закрытия 3 октября, перед закрытием на 8,9% ниже.Индекс акций технологического сектора S&P 500 снизился сильнее широкого рынка — на 1,8%.Индекс акций промышленного сектора, чувствительного к внешней торговле, снизился на 1,7%.Волатильность на рынке увеличилась в последние недели, из-за более высоких процентных ставок и опасений в отношении состояния экономики и напряженности во внешней торговле. Инвесторы также могут испытывать нервозность с приближением промежуточных выборов в конгресс США.Интернет-акции также могли быть под ударом из-за британского плана по налогообложению выручки онлайн-платформ.Инвесторы, которые были «быками» по акциям, указывали на сильные прибыли корпораций в этом году и силу экономики. Но также были опасения в отношении степени замедления роста прибыли в следующем году, в то время как слабые данные с рынка жилья повысили опасения о состоянии экономики.Данные по понедельник показали, что расходы потребителей в США выросли в сентябре седьмой месяц подряд. Но рост доходов стал наиболее низким за год, при умеренном росте зарплат, это предполагает, что текущий темп расходов вряд ли будет устойчивым.Отношение снизившихся выпусков к выросшим на NYSE было 1,45 к 1, на Nasdaq 1,45 к 1.Объем торговли на биржах США был 9,3 млрд. акций, что выше 8,5 млрд. в среднем за последние 20 сессий.Европейские фондовые индексы в понедельник выросли, германский рынок сильно вырос на информации об уходе канцлера Германии Меркель с поста руководителя партии.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,90%, после снижения в пятницу на 0,8%. За прошлую неделю индекс снизился на 2,5%, за месяц — на 7,2%.Пары евро-доллар и фунт-доллар остались почти на прежнем уровне.Сильно выросли сектора автомобильной промышленности и банков.Фактором поддержки для европейского рынка было то, что индексы в США росли в течение сессии, после того, как в пятницу S&P 500 и Dow industrials остались на отрицательной территории с начала года.Канцлер Германии Меркель на пресс-конференции с партнёрами по коалиции заявила, что не будет стремиться к новому избранию в качестве лидера ХДС. Это заявление последовало за потерями её партии и партнера по коалиции в Гессене. Ранее в октябре позиции партий стали слабее в Баварии.Положительной новостью для Италии стало то, что S&P Global Ratings сохранило кредитный рейтинг Италии на уровне BBB, что на два уровня выше неинвестиционного, хотя и изменило прогноз со «стабильного» на «негативный». Инвесторы опасались, что агентство S&P может последовать за Moody’s Investors Service, которое ранее снизило рейтинг Италии на один уровень, до только на единицу выше неинвестиционного.Акции европейских автопроизводителей выросли после появления сообщения, что китайский регулятор планировал снижение налога на большинство покупок автомобилей на 50% для оживления покупок.Биржи Китая закрылись во вторник в плюсе в рамках коррекции после падения на 2% днем ранее, вслед за ними повысились и большинство остальных основных фондовых рынков Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).Поддержку рынкам Китая во вторник оказали внутренние новости. В частности, комитет по управлению и контролю над ценными бумагами КНР (China Securities Regulatory Commission, CSRC) заявил, что будет работать над увеличением ликвидности на рынке, а также стимулировать выкуп акций и сделки по слияниям и поглощениям зарегистрированных на биржах компаний. Эти меры, как полагают участники торгов, должны поддержать экономику страны, рост которой замедляется на фоне торгового конфликта с США.В то же время инвесторы обратили внимание на сообщения в СМИ о том, что власти США могут в начале декабря ввести новые пошлины на китайские товары, объем импорта которых составляет около 257 миллиардов долларов. В то же время президент США Дональд Трамп заявил в эфире телеканала Fox News, что верит в заключение «великолепной» торговой сделки с Китаем, но КНР пока не готова к ней. Старший стратег SMBC Nikko Securities Inc.Чихиро Охта высказал предположение, что, возможно, Трамп что-то планирует, чтобы ослабить торговую напряженность с Китаем.Однако несмотря на коррекцию на биржах, аналитики пока не верят в долгосрочное возобновление роста. «На данный момент никто не может сказать, что рынок акций вступил в фазу роста. Настроения мировых инвесторов остаются неустойчивыми», - сказал агентству главный инвестиционный менеджер компании Libra Investments Ясуо Сакума.Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.15 Киева снизился на 0,07%, до 65,67 RUB/USD, курс евро - на 0,15%, до 74,84 RUB/EUR.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2019 г. на бирже ICE в Лондоне сократилась на 0,41%, до $77,34 за баррель.Бумаги Сбербанка подорожали на 2,35%, «АЛРОСы» — на 1,9%. Акции «ЛУКОЙЛа» просели в цене на 0,51%, Московской биржи — на 0,46%, «Газпрома» — на 0,35%.Рынок акций РФ в понедельник «вдруг» вспомнил о желании покупать и начал неделю неплохим подъемом. Однако стоит признать, что внешняя конъюнктура 29 октября довольно нейтральная, особенно важных новостей нет, что и позволило инвесторам выкупить часть продаж прошлой пятидневки.Заокеанские рынки открылись в хорошем настроении, что создает неплохую основу для вторничных торгов.Индекс Мосбиржи финиширует 29-го около 2 313 пунктов, сессия вторника может начаться в диапазоне 2 300—2 320 пунктов. Однако локальный нисходящий тренд не завершен.Индекс РТС закрывает понедельник около 1 111 пунктов. По прогнозам «Альпари-брокер», вторничная сессия с большой долей вероятности состоится около 1 105—1 115 пунктов. Как бы ни хотелось россиянам верить в понедельничный «искрометный» позитив на площадке, остаются сомнения в том, что этот рост устойчив.Как сообщалось, в пятницу 26 октября ПФТС-индекс понизился на 0,35 пункта или на 0,06% до уровня 561,05 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 240,04 пунктов или на 76,30% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 29 октября, сессия в ПФТС.К полудню вторника, 30 октября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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