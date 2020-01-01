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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 07:16

Пожалуйста, перенесите ленту новостей в Телеграм! Специально сюда добрался что бы это написать. Это реально одна из самых интересных новостных лент, но на сайт заходить просто неудобно с телефона каждый раз
maksimkachalo
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 11:29

Re: Канал портала в Telegram!

Полезный канал, спасибо.
Evgen16
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 17:03

Re: Канал портала в Telegram!

В телеге удобно общаться и искать инфу полезную
KitTinov
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