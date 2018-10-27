Найбільше українців потрапляє в трудове рабство в РФ і...

Додано: Нед 04 лис, 2018 14:19

Интересная цитата с одного форума...Просто нас там не любят! Их мастера повыезжали из Польши в основном! Осталось, что осталось . Это именно в стройке. Работали с мастерами поляками, из Дрездена, приехали на двух машинах с полным оборудованием под завязку. За два дня сделали работу - хорошо сделали. Немецкие гастробайтеры. В отпуске.... Подработка, по знакомству. В Дрездене частные предприниматели, контракт с фирмой, платят налог около 2300€ на каждого. Заработок в месяц около 7-7500€ в месяц на каждого. Работают по срокам строго! Отступили от главного. Вернёмся к нашим баранам.... С украинцами держащими фирмы в Польше лучше не работать - кинут 100%. Ну по крайней мере с кем ни общался, все кто наших прошёл, с этим столкнулись. Поляки насмотревшись на наших, тоже так делают, но их мало. Этим проще не доплатить. Вывод: работать нужно легально! Иначе может вылезти много нюансов, и все будут связаны с оплатой. Результат будет один - кидалово в той, или иной степени! Все документы должны получить на руки в установленные сроки! Это важно! Иначе тоже кидалово! Шаг в право, влево расстрел . Зачастую наши полякам первый месяц просто дарят. В смысле , уходишь к другому работодателю месяц тебе не доплатят! В следующем месяце прийдёш - получишь. О получивших не слыхал!"С украинцами держащими фирмы в Польше лучше не работать - кинут 100%."золотые слова!)Работал на земелю в тех краях. У него костяк из "старичков" которым платил норм но с нытьем, а вновь прибывшим половинил зп со словами "я сам в минусе, плачу вам со своего кармана" А главное, что говорил он это садясь в новый чероки. Это я еще не упомянул о жене на последней ауди тт и и дом три этажа с мраморным первым этажом с басейном и заломВыводы каждый сделает сам