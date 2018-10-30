Компанія Tesla від самого початку поставила перед собою грандіозну мету.
Дивися повний текст Олег Кузнецов: острів невдачі. Чому Tesla зазнає збитків.
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Додано: Вів 06 лис, 2018 11:13
Олег Кузнецов: острів невдачі. Чому Tesla зазнає збитків
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Дивися повний текст Олег Кузнецов: острів невдачі. Чому Tesla зазнає збитків.
Додано: Вів 06 лис, 2018 11:13
Так последний квартал был прибыльным.Почему то автор статьи поленился это указать.Один из основных инвесторов Тэсла компания Панасоник готова продолжать инвестировать в Гигафабрику,где вместе с Маском они совместно выпускают аккумуляторы.Почему???Или они некомпетентны ,или что то знают.Побольше,чем Олег Кузнецов.И главное-сумашедшая очередь на модель 3( примерно 500000),что позволила Маску увеличить валовую выручку до шести с хвостиком лярдов $.Ни одна в мире автокомпания,ни Тойота,,ни Мерседес,таким похвастаться не может.Причём Тэсла продаёт свои автор без дилеров,рекламы.Просто один интернет.
Додано: Вів 06 лис, 2018 14:29
Сплошной наброс, состоящий из вранья, передёргивания и недосказанности чуть более чем полностью. Вот например:
Tesla Roadster был представлен публике в 2006 и серийно производится с 2008 года.
Планы по строительству Tesla Gigafactory 1 впервые были анонсированы в конце 2013 года, а реальное строительство происходило в 2015–2016 годах.
Отрежьте автору его лживый, пропитанный нефтью язык.
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