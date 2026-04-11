Нерухомість в країнах Європи: чому інвестори все частіше...

Таке враження, що статтю написав черговий журналамер з фінансів, який взагалі Болгарію не бачив. По-перше не вказана головна особливість болгарської нерухомості це те що в квадратуру включається все що можна: балкони, зовнішні стіни і навіть загальні частини будинку. Тобто апартамент який пропанують як 100кв.м. може виявитися насправді 40кв.м квартирою в нашому розумінні і особливо цім грішать саме новобудові. По-друге лише трохи вказана проблема "такси підтримки" вам можуть втюхати чудові апартаменти з садом і басейном, але забути вказати що утримання цього саду і басейну буде коштувати вам сотні євро щомісячно, а якщо будинок майже не житловий, то все це буде з тих хто мешкає. По-трете в 90 роки в Болгарії було набудовано і надбудовано всякого лайна значно більше ніж в нас і це часто саме погане житло, в кращому випадку просто незаконне, а в поганішому не витримає добрий землетрус. Болгарія більш сейсмічна зона ніж Україна. І наостанок не вказано, що в Болгарських містах є райони яки називаються "циганська махала" з ромським населенням, там квартири і по 20т євро коштуватиме, але не варто і євроценту.