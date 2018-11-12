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В Україні може подорожчати електроенергія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 14 лис, 2018 00:37
lapay написав:
Так швидко вони не будуються. Будуємо Дністровську ГАЕС, найбільшу в Європі.
не строим, а достраиваем, то что получили в наследство от такого ненавистного для нашего руководства СССР...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
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Cler
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