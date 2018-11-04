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Пинзеник радить авторам
мораторію на здорожчання газу...

Пинзеник радить авторам мораторію на здорожчання газу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:16

  laa1999 написав:
  Cler написав:если эти "гении" могут только повышать, то пусть сначала до повышения цен на газ поднимут заработные платы, пенсии, стипендии, пособия и т.д., а то о себе любимых они не забывают, а народ почему-то должен затягивать пояса и похоже скоро их надо будет зятягивать на шее...

Вообще-то, у кого не хватает, тем выдается субсидия. Хотя, конечно, только у нас -субсидируются собственники жилья - в мире только арендаторы. Зарплаты ,вообще-то, зарабатываются - от этого и название.
И потом, мне всегда нравится, почему только Нафтогаз должен датировать население, а крупнейший частный добытчик газа - Ахметов почему не датирует население? Почему, это у нас металлургия продает продукцию внутри страны не по справедливым, а по мировым ценам. И не надо может за весь народ расписываться....

средний размер субсидии в Украине 100 грн. в месяц - вы серьёзно считаете что средней украинской семье не хватает 100 грн. на оплату ЖКХ?...

во-первых, нафтогаз никого не датирует, во-вторых, это государственная компания и должна работать на украинский народ, а не обслуживать интересы олигархов...

что касается частных добытчиков газа, то государство должно выполнять свои регуляторные функции в интересах большинства населения Украины, но в олигархической стране власть обслуживает только интересы олигархов...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:40

Cler

Средний это как? :shock: Это пополам между Порошенко и тётей Люсей из подворотни?
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 18:20

Ratatui, а что Порошенко получает субсидию? :shock:
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 20:11

  Ratatui написав:Cler

Средний это как? :shock: Это пополам между Порошенко и тётей Люсей из подворотни?

детали уточните у гостата - http://ukrstat.gov.ua/express/expr2018/09/143.pdf

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у серпні 2018р. зменшився порівняно з відповідним періодом 2017р. на 37,3% і становив 96,5 грн.
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 21:31

  RomanTik написав:Ratatui, а что Порошенко получает субсидию? :shock:

Получает не получает, а вон Гройсман бедует в е-декларации одних "Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані" одно на одном, а у Богомолець О. В. так еще больше подобного и даже имеется Інше: Компенсація комунальних платежів 165312.

Что касается субсидий для граждан, то вчера на общедоступном ресурсе на данный момент субсидия всем отключена, с чем это может быть связано, когда в данное время должны насчитывать уже на месяц отопительного сезона - интересный вопрос.
Но подобное уже было в 2017 когда данные нескольких миллионов подавших были утеряны...в точности перед начислением.
По своему району знаю, что два пункта по городу обслуживающих принятие заявлений закрыли и всех подающих на субсидию отправили в центральный офис, когда там и так, как в мавзолее в эпоху Союза или на сайт. Кто успел, того и тапки... Вот такая она социальная защита.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 11:44

Re: Пинзеник радить авторам мораторію на здорожчання газу...

  nik1 написав:Уважаемый Конрад Карлович, а Вы предлагаете не замечать, что большинство нищее, а "Гей" парады проводят в соотношении на 5 полицейских 1 гей. Допустим!!! срок 30 лет не окончательный, тогда сколько по вашему? Народу поубавилось процентов на 30, территории на 20. Может за ориентиры взять эти показатели? Установить, что при сокращении еще на столько же нужен дугой общественный строй?

Не совсем понятно, что Вы то предлагаете? Отменить гей-парады и все заживем счастливо, будем размножаться и богатеть?
Конрад Карлович
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